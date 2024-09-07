Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi İsrail hem Batı Şeria'da hem Gazze'de soykırım yaparak oraları da işgal etmeyi hedefliyor. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 40 bin masum sivili öldürdüler. Çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden barbarca saldırıyorlar, kan döküyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bu memleketin her bir evladının vatanı için canını ortaya koyacağını ama imam hatiplilerin hem canlarını hem mallarını hem de akıllarını ortaya koyacaklarını söyledi.

İmam hatiplilerin vatan ve iman savunmasında yine en ön safta yerlerini alacaklarını belirten Erdoğan, "Sevgili gençler medya ve sosyal medya... İşte bu kötü emeli olan, işte bu imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer silaha, birer işgal silahına dönüşmüştür. Gençliğin ahlakı, gençliğin imanı, aile kurumu, dolayısıyla vatanımız çok açık, çok tehlikeli bir saldırının altındadır. Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır. İşte bu işgal saldırısını da püskürtecek, bununla baş edecek, imanını ve vatanını yine en önde savunacak olanlar sizler olacaksınız." diye konuştu.

Erdoğan, Gazze'de 11 yıldır insanlık dışı bir soykırımın devam ettiğini, Filistin topraklarının 1918'de Osmanlı Devleti oradan çekildiği günden bugüne Siyonistler tarafından karış karış işgal edildiğini kaydetti.

Filistinlileri Ramallah ve Gazze'de daracık toprak parçalarına sıkıştırıldıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi İsrail hem Batı Şeria'da hem Gazze'de soykırım yaparak oraları da işgal etmeyi hedefliyor. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 40 bin masum sivili öldürdüler. Çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden barbarca saldırıyorlar, kan döküyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze'de bir İsrail-Filistin savaşı değil, yayılmacı Siyonizm ile vatanlarını koruyan Müslümanların mücadelesinin var olduğunu vurgulayarak, "Gerek ülkemiz içinde gerek İslam ülkelerinin bazıları bu meseleyi kendisinden uzak bir mesele olarak görüyor ve fena halde yanılıyor. Daha önce de söyledim. İsrail Gazze'de durmayacak. İsrail eğer bu şekilde devam ederse Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Sıra bölgedeki diğer ülkelere gelir. Lübnan'a, Suriye'ye gelir. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Önünde poz verdikleri her haritayla bunu açık açık söylüyorlar. Sadece Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini şimdiden ilan ediyorlar. Biz işte onun için 'Hamas Müslümanlar adına direniyor.' diyoruz. Biz onun için 'Hamas sadece Gazze'yi değil, İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor' diyoruz." dedi.

"Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız"

"İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için İslami bir vazifedir, imani bir vazifedir, vatani bir meseledir, tabi ki milli bir meseledir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle kritik bir dönemde İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı tehlikenin farkına varmalı ve işbirliğini daha da arttırmalıdır. Mısır'la, Suriye'yle attığımız yeni adımlar, büyüyen yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmaya yöneliktir. Bütün İslam ülkeleri de nerede duracağı belirsiz İsrail işgaline karşı ortak tavır takılmalıdır. Biz en başından itibaren bu çağrıyı yapıyoruz. 'İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail'in devlet terörünü durduracak yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır.' diyoruz. Şunun bilmesini isterim: Mısır'la başlattığımız yeni süreç Gazze'nin Filistin'in hayrına olacaktır. Diğer komşu ülkelerde yürüttüğümüz temaslar bölgemizin faydasına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediği bakmadan, bölgemizdeki dostlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız."

Önceki hafta 26 Ağustos'ta Sultan Alparslan ve ordusunun muhteşem zaferi olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü gururla idrak ettiklerini belirten Erdoğan, geçen hafta Malazgirt'le başlayan Anadolu'daki zaferlerin sonu olan 30 Ağustos zaferini yine coşkuyla kutladıklarını anlattı.

Erdoğan, "Burada şu hususun altını çizmek isterim: Türk askerini, Türk ordusunu tarihte muhteşem zaferlere götüren hiç kuşkusuz göğsündeki imanıdır. Alparslan ve ordusu Malazgirt'te zaferi iman ile kazandılar. Mohaç'ta, Kosova'da, İstanbul'un surları önünde, Mercidabık'ta, İnebahtı'nda, Çanakkale'de, Sakarya'da ve daha nicesinde ordumuz imanıyla zafer kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri demek peygamber ocağı demektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göğsünden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Bunun acı örneklerini yakın geçmişte gördük." diye konuştu.

" 15 Temmuz'da biz bu hainleri temizledik."

"Başörtüsüyle, kılık kıyafetle, imam hatiplerle, ilim irfan yuvalarıyla uğraşan bir ordunun kabiliyetlerini nasıl yitirdiğine, dışarıdan çok içeriyle uğraşarak milletin nazarında nasıl yanlış yere oturduğuna hep birlikte yakın zamanlarda şahitlik ettik." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin göz bebeği kahraman ordumuz maalesef hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı, örselendi, güven kaybına uğradı. Sokaklarınızda sarıklı, sakallı insanların kovalandığı, subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde FETÖ'cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler. 15 Temmuz'da biz bu hainleri temizledik. Ordumuzu ölümcül bir urdan kurtardık ve şimdi ordumuz hamdolsun aslına özüne dönüyor. Malazgirt'teki ruh, Çanakkale'deki ruh, İstiklal Harbi'mizdeki ruh ordumuza yeniden kök salıyor, yeniden vücut buluyor. FETÖ'cü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlendikçe ordumuz terör örgütleriyle mücadele ve vatan savunmasında destanlar yazıyor."

(Sürecek)