Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS 51. Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "21. yüzyıl Türkiyesi'ne asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin 13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını, ülkemizin kalkınmasının yolculuğu adına, Türkiye'nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz." dedi.

Sarıyer'deki Grand Tarabya Otel'de düzenlenen MESS 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, iktidara muhalefet etmeyi, sermaye ve yatırım düşmanlığına dönüştüren zihniyetin her çeşidine şahit olduklarını söyledi.

"Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." diyen Erdoğan, bunların eskiden olduğu gibi ülkenin siyasetini zehirlemeyi, milleti birbirine düşürmeyi başaramayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun arasına öfke ve nefret duvarları öremeyecekler. Allah'ın izniyle biz de bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Bir hakikati bugün bir kez daha hatırlatmak durumundayım: Bizi bugünlere getiren, doğru bildiğimiz yolda sabırla, kararlılıkla ve emin adımlarla yürümemizdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hayrına olacağına inandıkları hiçbir meselede başkalarının ne dediğini umursamadıklarını vurgulayan Erdoğan, hayalleri hedeflere, hedefleri somut projelere, projeleri de zamanla tek tek esere, yatırıma ve hizmete dönüştürdüklerini dile getirdi.

Erdoğan, bugün de her konuda duruş, bakış ile tavırlarının bu şekilde olduğunun altını çizerek, tek bir dertlerinin olduğunu söyledi. Bunun Türkiye'ye aşkla hizmet etmek olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bizim tek bir gayemiz var. O da insanımızın hayır duasını almak. Bizim tek bir hedefimiz var. O da Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Bunun dışında hiçbir derdimiz, hedefimiz, endişemiz yoktur. 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak, çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz." dedi.

Çetin mücadeleler neticesinde tesis ettikleri güven ve istikrar ortamının bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"22 yıldır yürüdüğümüz uzun ince bu yolda ülkemizi demokrasiyle, hukukla, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir. Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor. İsrail'in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun evelallah her badireyi atlatırız, her meselenin üstesinden geliriz. Her türlü sıkıntıyı çözeriz ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikalarımızın hangi görüşe mensup olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz. 'İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz.' yaklaşımıyla hareket eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının diğer sendikalarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS'e başarılar dilediği konuşmasını sendikanın 51. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak sonlandırdı.

Programdan notlar

Sendikaya ilişkin video izletilen programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konuşma yaptı.

Akkol, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el işlemesi Türk bayrağı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sendikanın bursiyerleri ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde görev alan arama-kurtarma ekipleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

