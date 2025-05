Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programında Konuştu: "Evliliğin Kolaylaştırılması, Teşvik Edilmesi Lazım"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftasının bu yılki temasının, "vakıf ve aile" olarak belirlendiğini belirterek, "Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2025 Yılı Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuştu.

Vakıflar Haftasının bu yılki temasının, "vakıf ve aile" olarak belirlendiğini, bu tema ekseninde hafta boyunca yapılacak etkinliklerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de 101'inci kuruluş yılını tebrik etti.

Bu önemli yıl dönümünü, açılışını yapacakları eserlerle çok da anlamlı bir hale getireceklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyon tamamlanan 101 vakıf eserinin bugün toplu açılışını yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

" Tokat'taki Gök Medresemizin, Gaziantep'teki Kurtuluş Camimizin, Lefkoşa'daki Selimiye Camimizin ve Arnavutluk'taki İşkodra Camimizin açılış törenlerini birazdan canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz.

Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi, Balkanlar'dan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a, medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihata eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, darüşşifalarımız, hanımlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser ecdadın tarihe düştü eşsiz bir not hükmündedir. Biz, aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir ayeti kerimesini kendimize rehber edinerek iyilikten, güzellikten, hayır işlerinde yepyeni ufuklar açmış bir milletiz.

Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşıdığımız altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun, toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Sağlık, Sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kültür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf hala hazırda faaliyet gösteriyor. Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyoruz. Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyoruz."

"Son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür Varlıklarını sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören toplam 377 eserin onarım ve restorasyon sürecinin başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta da toplam 20 yapının restorasyonunun tamamlandığını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma nihayete erdi, yakın zamanda bitirilmesi öngörülen üç çalışma ise devam ediyor. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken, son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarını sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştır. Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar TL büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır. Eğitim desteklerinden muhtaç aylıklarına, imaret faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına, vakıflar genel müdürlüğü uhdesindeki hayır hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor."

"2025 Aile Yılı kapsamında, sözümüz olan yuva kuracak gençlerimize desteklerimizi arttırdık"

Erdoğan, törende "Yılın Vakfı Ödülü"nü verecekleri Mehir Vakfı'nın her mensubunu, özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederek, "Deprem bölgesindeki gençlerimizin, yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı, 81 ilimizde dünya evine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını, tam 19 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında destansı bir direniş sergileyen Gazze'ye doğru genişleteceğinin müjdesini aldım Mehir Vakfımızdan Allah razı olsun diyorum" dedi.

2025 Aile Yılı kapsamında, aile ve gençlik fonuyla yuva kuracak gençlere yönelik destekleri arttırdıklarını, ayrıca doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasını daha fazla destek olmaya çağırıyorum."

"Dünya hala ayaktaysa bunun sebebi güzel insanlar ve kuruluşlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bütün zulümlere, kötülüklere, insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen dünya hala ayaktaysa bunun sebebinin güzel insanlar ve kuruluşlar olduğunu vurgulayarak, "23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi burada özellikle ifade ediyorum" dedi.

Törende, daha sonra restorasyon tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışı, KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep olmak üzere dört farklı noktaya bağlanarak yapıldı.