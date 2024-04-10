Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin Ramazan Bayramı\'nı kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Bizler gerek mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa'da bayram namazını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası camideki yurttaşlarla ve görevli polislerle bayramlaşan Güler ve TSK komuta kademesi ardından Şanlıurfa Kışla Gazinosuna geçti. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda mehmetçikler ile bayramlaşan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak askerleri görüştürdü. Erdoğan şunları söyledi:

"Tüm komuta kademesindeki kardeşlerime, mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bizler gerek mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

GÜLER: BÖLGEDEKİ VARLIĞIMIZ İLE URFA'NIN GÜVENLİĞİNİ İLERİDEN SAĞLIYORUZ

Bakan Yaşar Güler ise şöyle konuştu:

"Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Ülkemizin ve asil milletimizin bu bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmesi için siz değerli silah arkadaşlarım, sevdiklerinizden uzakta kahramanca ve fedakarca görev yapmaktasınız. İcra ettiğiniz bu kutsal görevde; ortaya koyduğunuz üstün sorumluluk bilinci ve büyük gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Şüphemiz yoktur ki sizler buradayken vatanımızın güvenliği emin ellerdedir. Sizlerin şahsında şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle vazifelerini icra eden tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.

Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik. Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askeri harekatların yerine, bugün artık, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Bu anlayışla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir başarı ile icra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile güney sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına mani olduk. Aynı zamanda bu sahalarda güvenli bölgeler tesis ederek Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik önemli adımlar attık. Şu anda, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi sürecekti ve ülkemizdeki istikrar ortamı sağlanamayacaktı. O süreci hatırlayın, sadece Şanlıurfa'ya, Barış Pınarı Harekatı öncesinde kalleş terör örgütü tarafından, çok sayıda füze ve havan saldırısı yapılmıştı. Dolayısıyla bugün, bölgedeki varlığımız ile Urfa'nın güvenliğini de ileriden sağlıyoruz.

"HİÇBİR TERÖRİST, KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZİN ÇELİK YUMRUĞU ALTINDA EZİLMEKTEN KURTULAMAYACAKTIR"

Bu süreçte 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız da başta Barış Pınarı bölgesi olmak üzere Suriye Harekat sahasındaki birlikleri ile üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmiştir, getirmeye devam etmektedir. Tugayımızın siz değerli mensuplarının, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima vazifeye hazır olduğunu görmek, terörü bitirme irademizi daha da pekiştirmektedir. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Terörle mücadelemiz; kararlı ve etkin adımlarla, örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecektir.

Sizler, buradaki varlığınız ile vatanımızın en önemli güvencesi, milletimizin göz bebeğisiniz. Şüphesiz gösterdiğiniz cesaret ve gayretleriniz, her şeyden önemlidir. Ancak görevin layıkıyla ve en etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için de hudut birliklerimizin, teknolojiyi haiz sistemlerle donatılması elzemdir.

Hudutlarımızın Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en etkin tedbirleriyle korunması sonucunda, terör örgütünün sınırlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı engellenmiş, durma noktasına gelmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki kahraman mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir."