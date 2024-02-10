Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zonguldak\'a son 21 yılda 189 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'a son 21 yılda 189 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Partisinin Madenci Anıtı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, geçen yıl 20 Nisan'da Zonguldak'a geldiklerinde Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 2 bin işçi alacaklarının sözünü verdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, "Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakı ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda işbaşı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak'ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Son 21 yılda Zonguldak'a kazandırdıkları yatırımları anımsatan Erdoğan, "Zonguldak'a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Eğitimde 2 bin 120 yeni derslik kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, gençlik ve sporda 10 bin 487 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını ve farklı branşlarda toplam 54 spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Sosyal yardımlarda kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 3 milyar lira sosyal yardım desteğinde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, "Sağlıkta toplamda 1295 yataklı 12 hastane dahil 26 sağlık tesisi yaptık. Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatımız devam ediyor. 18 sağlık tesisimizin ise plan, proje, ihale ve arsa çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 618 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Zonguldak'ta 5 millet bahçesi projesinin olduğuna işaret ederek, iki millet bahçesini tamamladıklarını, birinin yapımı, ikisinin de projelendirme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Uzun Mehmet Camisi ve parkının açılışının kendisinin katılımıyla yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sahil projesini bitirdik. Ulaştırmada 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 204 kilometreye ulaştırdık. Bizden öncekiler ne yaptı? Laf. Zonguldak'ta 7 adet köprülü kavşak, 36 adet köprü, 14'ü tek tüp, 5'i çift tüp olmak üzere 19 adet tünel yaptık. Kilimli Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli'ni açarak hizmete aldık. Tarihi Ankara Köprüsü'nü restore ettik. Fevkani Köprüsü'nü bitirdik ve köprünün bağlantı yollarını da bu yıl içinde tamamlıyoruz. Şehrimizi bölgeye bağlayacak Kilimli- Filyos ayrımı başta olmak üzere, pek çok yolun inşasına devam ediyoruz."

Irmak-Karabük-Zonguldak demir yolu hattını on yıllar sonra yeniden ele alarak rehabilite edip kapasitesini artırdıklarını kaydeden Erdoğan, gar binasının tadilatını yaptıklarını ve Zonguldak il sınırları içindeki mevcut konvansiyonel hattı komple yenilediklerini söyledi.

Filyos Vadisi Projesi'nin önemli bir parçası, 150 yıllık bir hayal olan Filyos Limanı'nı yapıp açmanın da kendilerine nasip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Filyos Limanı'yla, Filyos Endüstri Bölgesi'ne ulaşımı sağlamak amacıyla çift hatlı bir iltisak hattının etüt, proje çalışmalarını bitirdik, ihale çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Tarım ve ormanda 4 içme suyu tesisi, 75 taşkın koruma tesisi, 5 hidroelektrik santral inşa ettiklerini ve 28 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Zonguldak'ın içme suyu meselesini kökten çözdüklerini dile getirdi.

Alaplı Barajı'nın yapımının sürdüğünü belirten Erdoğan, Zonguldaklı çiftçilere toplam 718 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini söyledi. Erdoğan, Zonguldak'ta bir teknopark, 3 endüstri bölgesi, bir yeni organize sanayi bölgesi, 2 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarını belirtti.

Kentteki iş insanları ve yatırımcılara yaklaşık 3 milyar lira tutarında prim teşviki sağladıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz gazının hanelere gelmesini sağlayan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni hayata geçirdik. Sakarya Doğal Gaz Sahası Projesi'nin 2'nci faz ve Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin 2'nci ve 3'üncü faz çalışmaları devam ediyor. Zonguldak merkez ile 15 ilçe ve beldemize doğal gazı gönderdik. Önümüzdeki dönemde Beycuma, Elvanpazarcık, Kandilli, Karaman, Karapınar ve Nebioğlu'na doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Erdoğan, hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimlerinin öneminin altını çizerek, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ın çevreden ulaşıma, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda kentin marka değerini yükselttiğini ve şehrin çehresini değiştirdiğini vurguladı.

Erdoğan, "Bu kardeşiniz, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bilesiniz ki buranın belediye başkanı, Cumhurbaşkan'ının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir, hiç endişeniz olmasın. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak'ın tercihinin yine AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağından asla şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarına da çok güçlü destek istediğini belirterek, "Zonguldak, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız?" diye konuştu.

Mitingden notlar

Miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın madende kömür çıkarırken çekilen fotoğrafının olduğu, "Taşı toprağı kömür, seninleyiz bir ömür" ve "Tenzile Ana, emanetine gözümüz gibi bakacağız." yazılı pankartlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin Zonguldak ve ilçelerinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

Erdoğan'a madende kömür çıkarırken çekilen fotoğrafı hediye edildi.

Mitinge Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Zonguldak Belediyesini ziyaret etti.

(Bitti)