Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Sancaktepe mitinginde konuştu: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Göreve gelince vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ilimizin ve ilçemizin hangi zihniyet tarafından yönetileceğinin kararını sandıkta vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, genel seçimlerden bir gün önce Sancaktepelilerle kucaklaştıklarını anımsatarak, Sancaktepeli kardeşlerinin kendilerine verdikleri sözlerinde sadık kaldıklarını belirtti.

Erdoğan'ın yönelttiği, "31 Mart'ta bu sözü yenileyeceğimize eyvallah diyor muyuz?", "Pazar günü yeniden Sancaktepe diyor muyuz?" sorularına katılımcılar "Evet." yanıtını verdi.

Milletvekilliğinde yüzde 48'i bulan, Cumhurbaşkanlığında yüzde 50'yi aşan oy oranlarıyla Sancaktepe'nin "Cumhur İttifakı" dediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğinize, iradenize, demokrasimize sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Sordum, dedim, 'Bugün Sancaktepe'de katılım ne durumda?' Aldığım cevap, ne kadar? 25 bin. Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Evelallah Sancaktepe bize böyle destek verdikçe Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramaz. Sizler bizimle olduğunuz, bizimle yol yürüdüğünüz sürece ülkemizin kalkınma mücadelesinin önünü hiçbir güç kesemez. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin." diye konuştu.

"İlimizin ve ilçemizin hangi zihniyet tarafından yönetileceğinin kararını sandıkta vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde kritik bir seçim olduğuna işaret ederek, "İnşallah pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Göreve gelince vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ilimizin ve ilçemizin hangi zihniyet tarafından yönetileceğinin kararını sandıkta vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir tarafta eserleriyle, icraatlarıyla, projeleriyle konuşanların, diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstüne taş koymayanların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir tarafta hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürenler var, diğer tarafta meydanlarda bolca vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üstüne yatanlar var. Bir tarafta temiz, şeffaf ve dürüst siyasetin temsilcileri var, diğer tarafta kaynağı karanlık, deste deste dolarlar, avrolarla para kulesi üretenler var. Bir tarafta vatandaşın her anında yanında olan gerçek belediyecilik var, diğer tarafta algı belediyeciliğiyle gözleri boyamaya çalışanlar var. Bir tarafta kibrini, egosunu, servetini büyütenler var. Neymiş? 'Tam gaz ileri'. İnanıyor musunuz? Tam gaz ileri değil, tam aksine tam gaz geri. Diğer tarafta tevazuyla milletine hizmet edenler var. Bir tarafta deprem ve trafik başta olmak üzere şehrin sorunlarına çözüm geliştirenler var, diğer tarafta reklama verdiği önemin onda birini depreme vermeyenler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılarındaki tablonun bu kadar net olduğunu ifade ederek, 31 Mart'ta İstanbul'u ve Sancaktepe'yi yönetecek isimlerle beraber, bu iki farklı anlayış arasında tercihte bulunulacağını dile getirdi.

"Sancaktepe'nin tercihinin Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana olacağına inanıyorum"

Sandığa giderken ellerini kalplerinin üstüne koyacaklarını, her şeyi akıl ve vicdan terazisiyle çok iyi tartacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Kırgınlıkla ve öfkeyle değil, sağduyuyla meseleye yaklaşacağız. Kullanacağımız oyun gelecek 5 yılımızı doğrudan etkileyeceğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetme lüksünün olmadığını hepimiz görüyoruz. Ben, Sancaktepe'nin tercihinin Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'nin basiret ve ferasetle hareket ederek bir kez daha kendilerine destek olmasını beklediklerini dile getirerek, katılımcılara şu soruları yöneltti:

"Şimdi buradan öyle güçlü bir ses verin ki tüm İstanbul'dan duyulsun. Hazır mıyız? Sancaktepe, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Sancaktepe'yle birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Büyükşehirde Murat Kurum diyor muyuz? Sancaktepe'de bir kez daha Şeyma Döğücü diyor muyuz?"

Mitingdekilerin soruları "Evet" diyerek cevaplaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki Sancaktepe, metro kuyularını dolduranlara 'yürüyün' demeyecek. Sancaktepeli kardeşlerimiz eser ve hizmet siyasetiyle yola devam diyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu aziz şehrin emanetini ilk kez 30 sene önce, 1994'te devraldıklarını belirterek, "Büyükşehir belediye başkanı olarak 4,5 yıl boyunca şehrimize heyecanla hizmet ettik. Yılların ihmallerini giderdik. Dağ gibi birikmiş sorunlara çözüm bulduk. İstanbulluyu hasretini çektiği hizmetlerle tanıştırdık. İstanbul'u çöp, çukur, çamur belasından biz kurtardık. Şehrin kenar mahallelerinden başlayarak tüm hemşehrilerimize İstanbul'da yaşamanın eziyetini, çilesini, sıkıntısını değil, huzurunu, imtiyazını, mutluluğunu tattırdık. Kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik. Kimsenin siyasi tercihlerine bakmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşayışına, inancına karışmadık." ifadelerini kullandı.

" 81 vilayetimizin tamamı gerçekten büyük bir dönüşüme sahne oldu"

İstanbullu kardeşlerinin omuzlarına yüklediği ağır sorumluğunun hakkını layıkıyla vermeye çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu duruşumuzu, bu hassasiyetimizi başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemimizde de itinayla sürdürdük, halen sürdürüyoruz. Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihimizin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir. Hak ve özgürlüklerden eğitime, sağlıktan savunma sanayine, ulaştırmadan ticarete her alanda ülkemize çok önemli başarılar yaşattık. Hangi şehrimize gitseniz eser ve hizmet siyasetimizin nişanelerine zaten şahitlik ediyorsunuz. Yollara, köprülere, hastanelere, okullara varıncaya kadar 81 vilayetimizin tamamı gerçekten büyük bir dönüşüme sahne oldu." diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul'un çok farklı bir seviyeyi yakaladığını dile getirerek, "Asrın projesi Marmaray'ı kim yaptı? Avrasya'yı kim yaptı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı? Kuzey Marmara Otoyolu'nu kim yaptı? Çamlıca Kulesi'nden hızlı tren ve metro hatlarına pek çok muazzam yatırımı şehrimize biz kazandırmadık mı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanındakilerle beraber "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini söyledi.

Erdoğan, "İnşallah 4 bin 100 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin de entegre edilmesiyle şehir hastanemiz toplam 5 bin 108 yatakla büyük bir sağlık üssüne dönüşecek." dedi.

İstanbul'la ilgili video izletildi

Miting alanındakilere, İstanbul'a yapılan hizmetlerin kısa özetinin yer aldığı video izletildi.

Çöp yığınları ve Haliç'in kirli halinin de yer aldığı video gösterimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöpleri görüyorsunuz değil mi? Haliç böyleydi. Haliç'i biz temizledik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videonun ardından "Yeniden İstanbul, Yeniden Sancaktepe." dedi.

Mitingden notlar

Miting sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ve BBP Sancaktepe İlçe Başkanı Abdulkadir Darel de sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle aile fotoğrafı çektirdikten sonra vatandaşları selamladı.

Fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar akşamına kadar Sancaktepe'de durmak yok, tamam. Kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Sancaktepe'den müjdeyi alacak mıyım?" diye sordu.

Alandakilerden "Evet" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haydi bakalım" diyerek, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın da nasip olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sancaktepe'deki mitingden fotoğrafların yer aldığı paylaşımda Erdoğan, "Aşkınız sevdanız, ahde vefanız için teşekkürler Sancaktepe, teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

(Bitti)