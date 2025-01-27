Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak, dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKONOFEST'i hayata geçirerek, lise ve üniversite çağındaki gençleri yeni ürünler ve projeler geliştirmeleri için teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, savunma sanayisindeki 3 bin 500'ü aşkın firmada çalışan genç mühendisleri gördükçe göğsünün kabardığını dile getirdi.

Erdoğan, "Bugün milli muharip uçağımız KAAN'dan, insansız hava araçlarına birçok stratejik projede gençlerimiz öncü roller üstleniyor. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Türk savunma sanayisi, sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak. İçinde bulunduğumuz asır Allah'ın iziyle Türkiye Yüzyılı olacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Kalbimle buna inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde sözünü verdikleri Aile ve Gençlik Fonu uygulamasını geçen yıl deprem bölgesinde başlattıklarını, 13 Ocak'taki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda da fonu tüm şehirlere yaygınlaştırdıklarını anımsattı.

Söz konusu uygulamayla yuva kuracak gençlere 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunduklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız.

Kırk yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak, dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı def edecek, kırk yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden güç ve ilham alarak aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Sadece belli kesimlerin değil Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz."

"Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerinin yan yana, huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı geleceklerine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini, bu mücadeleyi gençlerle beraber yürüteceklerini vurguladı.

"Engelleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız. Saldırıları birlikte göğüsleyeceğiz. Kardeşliği birlikte yücelteceğiz. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. İstikbalin aydınlık günlerine birlikte yürüyeceğiz. Başkaları ayırmaya, bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençlerini işte bugün bu salonda olduğu gibi birleştirmenin, kucaklaştırmanın, aynı ortak paydada buluşturmanın gayretinde olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Allah ömür verdiği, gençler de arkasında durduğu müddetçe Türkiye'ye ve millete aşkla, şevkle, fedakarca hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkınızdan, coşkunuzdan, sevdanızdan ötürü her birinizi yürekten tebrik ediyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bir bayram havasında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kolları Kongremizin bir kez daha partimiz için, davamız için ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrede görevi devreden partililere teşekkür eden Erdoğan, göreve yeni gelen partililere de başarı dileğinde bulundu.

Notlar

"Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver" sloganıyla düzenlenen kongre, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salonda, "Sevemez kimse seni AK Gençlik'in sevdiği kadar", "Sevdik sevdalandık biz Reis'e bağlandık" ve "Varlığın bizlere huzurdur Reis"in de aralarında olduğu pankartlar yer aldı.

Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı çalındı ve fotoğrafının yer aldığı "Hepsi senin sayende gölgen yeter" yazılı pankartla koreografi yapıldı.

Kongrede, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde başkanlığa seçilerek, Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanına sahip olan ve dün AK Parti'ye katılan Zeynep Çelik de yer aldı.

Kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)