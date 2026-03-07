Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Milli Türk Talebe Birliği 44. Ananevi İftarı"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemiz savaşlardan çok çekti. Etnik, mezhebi fay hatlarını kaşıyarak, çeşitli şekillerde toplumları bölüp karşı karşıya getirilerek, bölgemiz maalesef uzun yıllardır çok kayıplar yaşadı. Hem insani kayıplar yaşadı hem de gelişemedi, kalkınamadı yeterince. Şimdi biz diyoruz ki hem ülkelerin içinde sulh, barış olsun hem de bölgemizde barış, sulh olsun." dedi.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen "Milli Türk Talebe Birliği 44. Ananevi İftarı"nda konuşan Yılmaz, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yılmaz, ramazan ayının farklı bir iklim olduğunu belirterek, "Ramazan, Kur'an ayı, Cenabıallah'ın yüce kitabımızı indirmeye başladığı ay, 'oku' emriyle başlayan bir ilim ayı. Bu ayın ilmimizi artırmaya vesile olmasını, ilimle, hikmetle dolu bir ay geçirmemizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB), Türkiye'nin gençlik tarihinde müstesna bir yere sahip, 110 yaşında asırlık bir çınar olduğunu söyleyen Yılmaz, kurulduğu günden bu yana birçok fikir adamı ve mütefekkirin MTTB gençliğiyle bir araya geldiğini, genç kuşakların ufkunu geliştiren konuşmalar yapıldığını ve düşünce dünyasına yol veren fikirlerin ortaya konulduğunu anlattı.

Yılmaz, Necip Fazıl Kısakürek'in teşkilat için söylediği "Ne zemin ne de bir teras katıyız, Biz vatan köşkünde çökmez çatıyız." sözlerini hatırlatarak, çeşitli zorluklara rağmen fikir ve ideal bakımından MTTB'nin varlığını sürdürmeyi başarmış bir teşkilat olduğunun altını çizdi.

Bu köklü geleneğin yıllar içinde Türkiye'nin fikir, siyaset ve kültür hayatına yol veren pek çok ismin yetişmesine zemin hazırladığını dile getiren Yılmaz, "Akademisyenler, sanat erbabı, fikir ve ilim insanları siyaset ve devlet hayatında sorumluluk üstlenen birçok isim, gençlik yıllarında bu ocakta şekillenen fikir atmosferiyle tanışmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında bu teşkilatın faaliyetleri içinde yer almış olması da MTTB'nin yetiştirdiği kadroların ülkemizin yönetimine kadar uzanan etkisini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır." diye konuştu.

MTTB'nin gençlik çalışmalarından kültür ve eğitim faaliyetlerine, burslardan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğünü memnuniyetle gördüklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son dönemde Birlik bünyesinde hayata getirilen Milli Teknoloji Akademisi gibi çalışmalar gençliğin bilimde, teknolojide ve üretimde söz sahibi olmasına yönelik önemli bir iradeyi ortaya koymaktadır. Bugünün dünyasında gençliğin önünde çok geniş bir ufuk bulunmaktadır. Üniversite gençliğinin fikri birikimi güçlü, sorumluluk bilinci yüksek ve ahlaki duruşu sağlam bireyler olarak yetişmesi toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşımaktır. Milletin istikbali, yetiştirdiği genç nesillerin ufku, karakteri ve ideal sahibi olmasıyla doğrudan bağlantılıdır."

Yılmaz, uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, kalkınmanın sadece ekonomiden ibaret olmadığını, en önemli unsurun insan olduğunu, ortak hedefler koyup o hedefler çerçevesinde iyi organize olabilen toplumların kalkınmış toplumlar olduğunu dile getirdi.

MTTB'nin tarihine bakıldığında Kudüs ve Filistin meselesinin bu teşkilatın vicdanında her zaman güçlü bir karşılık bulduğunu gördüklerini belirten Yılmaz, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yaşandığı dönemlerde bu çatı altında yükselen seslerin gençliğin adalet ve hakkaniyet duygusunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ve Kudüs hassasiyetinin MTTB'nin hafızasında nesilden nesile aktarılan bir bilinç olarak yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, bugün Gazze'de yaşanan büyük yıkımın insanlığın vicdanını derinden yaralayan bir tabloyu ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Yıkılan şehirler, hayatını kaybeden binlerce sivil ve kuşatma altında yaşam mücadelesi veren masum insanlar dünyanın gözleri önünde büyük bir insani dramın yaşandığını göstermektedir. Ramazan ayının rahmet ve merhamet ikliminde Gazze'de yaşanan acılar hepimizin yüreğinde derin bir sızı bırakmaktadır. Gazze'de yaşananlar, diğer coğrafyalarda mazlumların yaşadıkları ve son dönemde bölgemizde ortaya çıkan savaş koşulları, bu ramazanı da maalesef buruk yaşamamıza sebep oluyor. Filistin meselesi insanlığın vicdanıyla ilgili bir meseledir. Bu, vicdan çağrısının en güçlü başlıklarından biri olarak gündemimizde yer almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Hukuku, barışı, sulhu, müzakereyi, diplomasiyi, adaleti savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgede ve küresel düzeyde barışı, diplomasiyi, hukuku ve adaleti savunmaya devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyada maalesef şu anda güç siyaseti egemen hale gelmiş durumda. 'Ben güçlüysem istediğim her şeyi yaparım' gibi bir zihniyet hakim hale gelmiş durumda. Biz elbette ki bunu tasvip etmiyoruz. Ama bir taraftan da şunu söylememiz gerekiyor, hem güçlü hem de haklı olmalıyız. Sadece haklı olmak maalesef yetmiyor, güçlüler gelip sizi eziyorlar. Sadece güçlü olup haktan, hakikatten uzak olmanın da hiçbir değeri yok. Dolayısıyla önemli olan hem güçlü olmak hem de haklı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Hukuku, barışı, sulhu, müzakereyi, diplomasiyi, adaleti savunmaya devam edeceğiz."

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bir an evvel durmasını, tarafların müzakere masasına dönmesini beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Bölgemiz savaşlardan çok çekti. Etnik, mezhebi fay hatlarını kaşıyarak, çeşitli şekillerde toplumları bölüp karşı karşıya getirilerek, bölgemiz maalesef uzun yıllardır çok kayıplar yaşadı. Hem insani kayıplar yaşadı hem de gelişemedi, kalkınamadı yeterince. Şimdi biz diyoruz ki hem ülkelerin içinde sulh, barış olsun hem de bölgemizde barış, sulh olsun." dedi.

Yılmaz, bu çerçevede iç cepheyi güçlendirmeyi son dönemlerde çok daha fazla vurguladıklarını belirterek, "İç cephemizi güçlendirelim ki bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan emperyalist oyunlar başarılı olamasın, boşa çıksın. İç cephemizi güçlendirelim ki kaynaklarımızı boş yere harcamak yerine ülkemizin, insanımızın refahı için, daha güçlü yarınlar inşa etmek için kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de terörün yol açtığı ekonomik kaybın 2 trilyon doların üzerinde olduğunu hesapladıklarını bildiren Yılmaz, bu kaynakların terör yerine kalkınmaya harcanmış olması durumunda bugün Türkiye'nin bambaşka bir seviyede olacağını, dolayısıyla gereksiz polemikleri, tartışmaları bir kenara bırakıp kardeşliği, birliği, beraberliği yücelterek, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeleri gerektiğini ve bunu da başaracaklarını ifade etti.

Yılmaz, MTTB çatısı altında yetişen gençlerin geçmişten devraldıkları hassasiyetle insanlık ittifakının bir parçası olarak Filistin davası başta olmak üzere tüm çatışma alanlarında hakkın ve adil bir barışın yanında olacaklarını söyledi.

Bu sorumluluk bilincinin bu topraklarda yetişen her kuşağın omuzlarında taşıdığı büyük bir emanet olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu emaneti taşıyan gençliğin, milletimizin değerlerinden aldığı ilhamla hem ülkemizin geleceğine yön vereceğine hem de dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında yaşayan insanların sesi olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde sürdüreceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Dünyada gözü Türkiye Cumhuriyeti'nde olan çok büyük bir kesimin olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün yaşadıklarımız ne olursa olsun şunu da bilmeliyiz ki devirler gelir geçer. Her devir, o devirde ortaya çıkan her gelişme kendi tepkilerini de üretir. ve zamanla gelen dip dalgalar yepyeni yapılara yol açar. Bugün eski dünya, o soğuk savaş dediğimiz dönem yıkılmış durumda. Yeni bir nizam, yeni bir düzen henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla bir geçiş sürecindeyiz. Bu geçiş süreçleri en tehlikeli olan süreçler. Bu dönemlerde sağlam duranlar, ayakta duranlar bunun sonucunda da dünyadaki hiyerarşide çok daha üst bir noktaya gelme imkanına kavuşurlar. Bu tür dönemler olmasa normal dönemlerde dünyadaki hiyerarşiyi değiştirmek çok kolay değil. Kendini yeniden, yeniden üretir bu hiyerarşi. Özellikle bu tür zorlu dönemlerde sağlam bir liderliğiniz varsa, güçlü bir toplumsal bünyeniz, dirençli bir yapınız varsa işte bu zor dönemlerden çok daha üst noktalarda çıkma ihtimaliniz var demek. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu anlamda şanslı olduğumuzu ifade etmek isterim. Güçlü, tecrübeli, dirayetli bir liderimiz, uzun yıllardır devlet ve yönetim tecrübesi olan kadrolarımız var. İstikrar içinde inşallah güçlü bir iradeyle bu zor dönemi de yaşayacağız ve güzel bir şekilde atlatacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomisiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, yeni şehirleriyle, sivil toplumuyla, üniversiteleriyle, akademik camiasıyla, bütün toplumsal unsurlarıyla topyekun kalkınma anlayışı içinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı ve davetliler katıldı.