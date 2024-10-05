Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması\'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün farklılıkları konuşma günü değil, bugün farklı bakış açılarını ön plana çıkarma günü değil. Bugün birlik beraberlik günü. İnşallah hem Filistinliler arasında hem İslam dünyasındaki birlik ve beraberlik bu anlamda en büyük gücümüz olacaktır.

05.10.2024 00:18
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün farklılıkları konuşma günü değil, bugün farklı bakış açılarını ön plana çıkarma günü değil. Bugün birlik beraberlik günü. İnşallah hem Filistinliler arasında hem İslam dünyasındaki birlik ve beraberlik bu anlamda en büyük gücümüz olacaktır." dedi.

Yılmaz, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugün Ümraniye'de iş insanları, esnaf ve mahalle sakinlerinin misafirperverliğiyle karşılaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin eksiklerini gidermek amacıyla tarihi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve dijitalleşme alanlarında gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlarla İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimizin altyapı ihtiyaçlarında büyük mesafeler kat ettik." diye konuştu.

Yılmaz, bir süredir İstanbul ve diğer birçok metropolde yeterli yatırımın yapılmadığını vurgulayarak, bunu laf olsun diye söylemediğini, bütçeler içinde yatırımların oranında bu durumu gördüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Lütfen buna bütün vatandaşlarımız baksınlar. 100 liralık bir bütçe ise kaç lirası bir yatırıma gitti, kaç lirası başka alanlarda harcandı. Bir belediye bunu yapmıyorsa, bütçesi içinde yatırımlara yeterince pay ayırmıyorsa, bunun anlamı bu belediye sermayeden yiyordur. Bir süre bunu yapabilir, böyle devam edebilirsiniz. Çünkü geçmişte iyi bir miras aldıysanız hele, iyi yatırımlar yapıldıysa, bir süre işleri yatırımsız sürdürebilirsiniz. Ama bunun bir sonu var. Bir süre sonra artık taşımamaya, yatırımsızlık artık ciddi problemler oluşturmaya başlar. Sistem sağından solundan açıklar vermeye başlar. Ben bu yatırımsız dönemin sona ermesi, yerel yönetimlerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler şan, şöhret, başka amaçlar için kullanılacak yerler değil, halka hizmet için kullanılacak, halkın sorunlarını çözmek üzere kullanılacak alanlardır. Buna da bütün yerel yönetimleri davet ediyorum."

Türkiye'nin gelişimini engellemek için her türlü yolun denendiğini dile getiren Yılmaz, vesayet rejiminin manipülasyonlarından terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, darbe girişimlerinden ekonomik tuzaklara kadar çeşitli araçlara başvurulduğunu, milletle omuz omuza verilen mücadele sayesinde bunların hepsini aşmayı başardıklarını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin güçlü yarınlarını, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle sorumlu olduklarını, bunun için herkese büyük bir görev düştüğünü kaydetti.

"Filistinli kardeşlerimize destek oluyoruz"

Gazze'de yaşananların insanlık dışı hadiseler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Gazze'deki olayların hiçbir hukuk, ahlak kuralına uymadığının altını çizdi.

Yılmaz, Netanyahu hükümetinin soykırımdan dolayı Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık sandalyesinde olduğuna işaret ederek, "Ama maalesef dünyada güçlü ülkeler gözlerini kapatmış durumdalar bu gelişmelere. Laf olsun diye birtakım sözler söyleniyor ama fiilen sahaya baktığınız zaman engelleyici bir baskı uygulanmadığını da görüyoruz. Hatta yapılanları meşrulaştırma, onları koşulsuz bir şekilde destekleme tutumu aldıklarını görüyoruz. Ben bunun hem insani hem de stratejik anlamda çok büyük hata olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılanların, bugünkü dünyadaki kurumlara hakim olanların meşruiyetini zayıflatan, uluslararası kurumların, uluslararası hukukun kurallarının da içini boşaltan hadiseler olduğunu anlatan Yılmaz, "İnanıyorum ki bir süre sonra bu yaşananlar hem ülkelerde hem de dünyada daha adaletli bir dünya anlayışını güçlendirecektir. Buna da yürekten inanıyorum, Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunu ifade ediyor. Belki bu acıları kısa süreçte yaşıyoruz ama ben insanlığın vicdanına güveniyorum. Yönetimleri kastetmiyorum, sokaklara çıkan, bunu protesto eden, kampüslerde protesto eden, hangi dinden olursa olsun bu insanlık suçlarını protesto edenleri Ümraniye'den, İstanbul'dan saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, haksız saldırıların durdurulması için her türlü çabayı sarf ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Filistinli kardeşlerimize destek oluyoruz. Ticaretin durdurulmasından insani yardımlara, diplomatik çabalara varıncaya kadar görünür görünmez birçok şekilde Filistin davasının yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hem Filistinli kardeşlerimiz arasında hem de İslam dünyasında daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Bugün farklılıkları konuşma günü değil, bugün farklı bakış açılarını ön plana çıkarma günü değil. Bugün birlik beraberlik günü. İnşallah hem Filistinliler arasında hem İslam dünyasındaki birlik ve beraberlik bu anlamda en büyük gücümüz olacaktır. Türkiye olarak da daha güçlü olmak zorundayız. Bu yaşananlar bize bunu gösteriyor. Kimsenin merhametine güveneceğimiz bir ortamda değiliz. Hiç kimsenin insafına, merhametine, hukuk, demokrasi söylemlerine, insan hakları söylemlerine güveneceğimiz bir dünyada değiliz. Bunu bize öğrettiler. Yaşadıklarımızdan bunu gördük, öğrendik.

Dolayısıyla bizim her alanda güçlü olmamız, birlik olmamız lazım. Bunu sağlayarak hem Türkiye'nin, milletimizin hukukunu koruyacağız hem de o mazlum milletlerin hukukunu koruma noktasında çok daha güçlü bir şekilde hareket etme irademiz olacak. Bu da bizlere düşüyor, hepimize düşüyor. Gereksiz siyasi polemiklerden, çatışmalardan, vaktimizi, enerjimizi boşa sarf edeceğimiz işlerden geri çekilip, bir kardeşlik hukuku, birlik siyaseti içinde yürümemiz lazım. Böyle bir ortamdayız. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değil. Tarihiyle, geçmişiyle, medeniyetiyle farklı bir mirasa sahip bir ülkedeyiz. Bunun sorumluluğunu da millet olarak hissetmek durumundayız. Tarihimize yakışır bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi bölgesel ve küresel düzeyde çok daha etkili bir güç haline getirmek zorundayız."

Programa, bazı AK Parti milletvekilleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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