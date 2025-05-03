Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ümraniye\'de konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şimdi beklentimiz, terör örgütünün kendi içinde bu fesih kararını ortaya koyması ve daha sonrasında da tabii silahların, her türlü terörün, şiddetin, illegal faaliyetlerin ortadan kalktığı bir ortamda herkesin demokrasi içinde düşüncelerini, fikirlerini, politikalarını ortaya koydukları, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamın kökleşmesidir. Bu yönde de oldukça önemli gelişmeler var." dedi.

Ümraniye'deki Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin açılışında konuşan Yılmaz, İstanbul'daki Bingöllü iş insanlarının ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yılmaz, "Kiğı denince akla kadim bir yerleşim birimi geliyor. Bingöl'ümüzün çok önemli bir coğrafyası, bir parçası. Geçmişte çok daha fazla nüfusun yaşadığı, çok önemli bir medeniyet geçmişi olan bir yerleşim yeri ve çok eski zamanlardan beri de İstanbul'a yoğun göç vermiş bir bölgemiz." diye konuştu.

İstanbul'da, Kiğılı çok sayıda iş insanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burada büyümüş, sanayide, ticarette, turizmde çok farklı alanlarda çok değerli üretimler yapan ülkemizin, İstanbul'un ekonomisine katkı sunan iş dünyamız var. İş dünyamızın değişik temsilcilerinin bir araya gelerek, bu potansiyelin daha yüksek düzeylere çıkarılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayide doygunluğa ulaşan sektörlerin Anadolu'ya yönlendirilmesinin hükümet politikası olduğunu, uyguladıkları bölgesel teşvik sistemi kapsamında en çok teşviki en az kalkınmış bölgelere verdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi bunun meyvelerini de topluyoruz. Geçmişe göre doğuda, güneydoğuda hiçbir dönem olmadığı kadar sanayileşmenin geliştiğini görüyoruz. Emek yoğun sektörlerin, tekstil, konfeksiyon başta olmak üzere doğuda, güneydoğuda geliştiğini görüyoruz."

Yılmaz, doğuya, güneydoğuya, yıllarca yeterince yatırım yapılmadığı için ulaşımda, eğitimde, sağlıkta çok ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zihniyeti var. Nedir o zihniyet; batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. 81 vilayetimize, 86 milyon nüfusumuza bir nazarla bakıyoruz. Aynı, eşit bir anlayışla bakıyoruz." dedi.

Altyapı ve eğitim yatırımlarına da değinen Yılmaz, "Bunun sonucudur ki bugün doğuda, güneydoğuda yüzlerce kilometre duble yollar inşa edildi. Bundan 20 sene önce herhalde hayal gibi görünürdü ama bugün 20 bin civarında öğrencisi olan, araştırma yapan, çok çeşitli dallarda kendini ispatlamış bir üniversite var. Bingöl artık bir üniversite şehri oldu." diye konuştu.

Yılmaz ayrıca "Havalimanımız Bingöl'de yine hayal edilemeyecek hizmetlerden biriydi. Öğrencilik yıllarımda bir günden bile fazla sürerdi İstanbul'dan Bingöl'e gidiş, geliş. Şimdi artık Bingöl'le İstanbul 1,5 saat mesafede. Şu anda devam eden 500 yataklı çok modern bir hastane inşaatımız var. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Onun yanında hemen 250 yataklı mevcut hastanemiz var. Dolayısıyla 750 yataklı bir sağlık kampüsüne kavuşuyor Bingöl." açıklaması yaptı.

"Terörsüz Türkiye'de hem demokrasi hem kalkınma yeni bir atmosfere kavuşacak"

Geçmişte doğuda, güneydoğuda çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Yılmaz, "Terör kimden gelirse gelsin, hangi isim altında yapılırsa yapılsın, ister bir etnik kimliği istismar ederek ister bir inancı istismar ederek, hangi isim altında olursa olsun terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır." diye konuştu.

Yılmaz, terörün olduğu yerde ne bir yatırım ne bir kalkınma ortamı olacağını ne de insanların temel hak ve özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayabileceğini aktararak, "Bugün doğu, güneydoğu son derece huzurlu. Bingöl'ün dağ köylerine gece yarısı istediğiniz saatte gidip gelebilirsiniz artık. 'Terörsüz Türkiye.' diyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla köklü bir şekilde artık bu sorun, ülkemizin, illerimizin, bölgelerimizin gündeminden kalkacak. Terörsüz Türkiye'de hem demokrasi hem kalkınma yeni bir atmosfere kavuşacak. Çok daha etkili bir şekilde standartlarımızı yükseltmiş olacağız." ifadesini kullandı.

İmralı'nın terör örgütüne yönelik çağrısına da değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi beklentimiz, terör örgütünün kendi içinde bu fesih kararını ortaya koyması ve daha sonrasında da tabii silahların, her türlü terörün, şiddetin, illegal faaliyetlerin ortadan kalktığı bir ortamda herkesin demokrasi içinde düşüncelerini, fikirlerini, politikalarını ortaya koydukları, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamın kökleşmesidir. Bu yönde de oldukça önemli gelişmeler var."

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyona dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu asıl çerçevemizi oluşturuyor. 'Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Cumhuriyetimizin de ikinci yüzyılı; kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacak.' diyor Cumhurbaşkanımız. Aslında Terörsüz Türkiye de bu Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansıması." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürece verdiği destek için teşekkür eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve bu sürece olan desteği, katkısı çok çok kıymetli. İnşallah bütün bu süreçler tamamlandığında Türkiye köklü bir şekilde hem iç cephesini, milli birliğini, dayanışmasını ve kardeşliğini güçlendirmiş olacak hem de demokratik standartlarını, kalkınma standartlarını çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak."

Yılmaz, Türkiye'nin birliğini güçlendirerek, bölgedeki emperyal planlara karşı en güçlü cevabı vereceğini ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla ülkenin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

"Enflasyonla büyük bir mücadelemiz var"

Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Enflasyonla büyük bir mücadelemiz var. Bir program uyguluyoruz. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75'in üzerinde bir oran vardı. Son geldiğimiz noktada yüzde 38'e kadar düşmüş durumda. Yıl sonuna geldiğimizde inşallah artık 20'li rakamları konuşuyor olacağız ve giderek tek haneli rakamlara doğru ülkemizi taşıyacağız. Geçici bazı etkiler olabilir ama önemli olan sizin programınızdır. Bir programınız varsa bu etkiler bir süre sonra etkisini kaybedecektir. Dünyada sadece olumsuz gelişmeler de olmuyor. Ticaret savaşları nedeniyle dünya büyüme tahminleri aşağı çekiliyor. Bu da petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarını baskılıyor. Türkiye emtia ithal eden bir ülke olarak bundan istifade ediyor."

Yılmaz, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, buradaki açılışın ardından Ümraniye Mevlana Parkı'nda düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bizde yönetilen-yöneten ayrımı yok, birlikte yönet var. İnsanları yönetme değil işleri yönetme anlayışı var. Bu işleri de hep birlikte yönetiyoruz. Temel önceliği de belirleyen vatandaştır bizim için, milletimizdir. AK Parti belediyeciliğine yakışır bir şekilde vatandaşımız neyi talep ediyorsa elimizdeki imkanları sonuna kadar zorlayarak bunları karşılamaya çalışacağız. Algı belediyeciliği değil hizmet belediyeciliği yapacağız. Kendimize kariyer oluşturma çabası içinde değil vatandaşa hizmet etmenin derdi içinde olacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız böyle, böyle de devam edeceğiz."

Yılmaz'a Ümraniye'deki programlarında İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.