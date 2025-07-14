Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "En Uzun Gece" destanının ilk temsili gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "En Uzun Gece" destanının ilk temsili gerçekleştirilecek

14.07.2025 22:31
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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "En Uzun Gece" destanının ilk temsili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "En Uzun Gece" destanının ilk temsili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsili, yarın akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı topluluklarıyla, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanı, 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve kahramanlık duygularını, şiirsel bir metin ve destansı müzikleriyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

"En Uzun Gece", dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın FETÖ soruşturması sürecini ve bunu haber alarak yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucunda, gece boyu can pahasına verilen vatan ve bağımsızlık mücadelesini anlatıyor.

15 Temmuz gecesi, Ankara- İstanbul ekseninde, mücadelenin en çetin geçtiği Terörle Mücadele Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fonunda sahneye taşınıyor.

Proje direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in danışmanlığında ve Prof. İbrahim Sarıtaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen, yazar Gürkan Tanyaş tarafından kaleme alınan "En Uzun Gece" destanının müzikleri Ali Otyam, Aytuğ Ülgen ve Selim Atakan'a ait.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın orkestrayı yönettiği, Bora Severcan tarafından sahneye koyulan ve yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği eserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı toplulukları sanat yönetmenliği Ömer Faruk Belviranlı'ya, koreografi Özgür Adam İnanç ve Serbülent Biçer'e, dekor kostüm tasarımı Özgür Usta'ya, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a ait bulunuyor.

Eserde, başrolleri Umut Temizaş, Oktay Gürsoy, Ziya Kürküt, Kaan Kızıldere, Sefa Zengin, Burak Durmaz paylaşıyor.

Projede, CSO, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Bale Orkestrası sanatçılarından kurulu 72 kişilik karma orkestra, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu'ndan 145 kişi, Devlet Çoksesli Korosu'ndan 63 kişi, Maarif Korosu'ndan 35 kişi, Devlet Opera Balesi'nden 14 solist ve 14 tiyatro oyuncusu, Devlet Türk Halk Müziği ve Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan 13 kişi sahnede olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kadro görev yapıyor.

"En Uzun Gece" destanı için Mehmet Akif Ersoy'dan "Birlik", "Cenk Marşı", "Yeis", "Şehitler Abidesi", Bahtiyar Vahapzade'den "Allah", Sezai Karakoç'tan "Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine", Nurullah Genç'ten "Uyan Artık Yiğidim", Abdurrahim Karakoç'tan "Aydınlık" ve "Tut Ellerimden", Attila İlhan'dan "Ben Sana Mecburum" şiirleri bestelendi, orkestra düzenlemeleri yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'En Uzun Gece' destanının ilk temsili gerçekleştirilecek - Son Dakika

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