Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Mersin'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Mersin'de Coşkuyla Kutlandı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı. Gençlerin taşıdığı 101 metrelik bayrakla yapılan yürüyüş ve Mersin Gençlik Festivali ile kutlamalar yapıldı.

29.10.2024 16:29  Güncelleme: 17:04
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sonunda Başkan Seçer, "101'inci kuruluş yıl dönümüne ithafen 101 metrelik bir bayrak eşliğinde yürüdük. Bayrağı, gençlerimiz taşıdı. Cumhuriyetimiz de gençlerimize emanet. Cumhuriyet bir medeniyet, kültür, eğitim ve aydınlanma projesidir. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını kentin her noktasında etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 3 gün süren Mersin Gençlik Festivali'ne gençler yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı. Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, 101.yılı simgeleyen 101 metre uzunluğunda bayrak taşındı. Vahap Seçer de kortej boyunca yurttaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Yürüyüş sonunda Başkan Seçer, "101'inci kuruluş yıl dönümüne ithafen 101 metrelik bir bayrak eşliğinde yürüdük. Bayrağı, gençlerimiz taşıdı. Cumhuriyetimiz de gençlerimize emanet. Cumhuriyet bir medeniyet, kültür, eğitim ve aydınlanma projesidir. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Kurucumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 'Mersin Gençlik Festivali' ile taçlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 3'üncüsüne ev sahipliği yaptığı Mersin Gençlik Festivali, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına denk gelmesi dolayısıyla 3 gün devam etti. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılan etkinlikler kapsamında katılımcılar; masa tenisi, balon futbolu, badminton, canlı langırt, Just Dance, Cosplay, Pubg gibi hem bireysel hem de grupça oynanan dijital ve fiziksel oyunlarla günlerini geçirdi. Akşam saatlerinde MC Halil Bal'ın performansı ile devam eden festivalde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Filozof Kedi, Dolu Kadehi Ters Tut gruplarının konserleri yapıldı. Gençlik Festivali'nin finali olan 29 Ekim'de ise Melike Şahin sahne alacak.

'Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu' adlı Halk Dansları gösterisi düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren 'Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nden yararlanan yaş almışlar ve aileleri, Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı. Sahilde hep birlikte yemek yiyen Alzheimer hastaları, ardından hazırladıkları Türk bayrakları çizimlerini boyadı ve çıtalardan Türk bayrağı çalışması yaptı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi koordinatörlüğünde, Mezitli Kültür Merkezi'nde 'Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu' adlı Halk Dansları gösterisi de düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Ankara Tuana Sanat Kulübü'nün ortak gösteri yaptığı; Ankara, Kütahya, Burdur, Gaziantep, Trabzon, Silifke gibi Anadolu'nun çeşitliliği ve kültür zenginliğinin yöresel eserlerle sergilendiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar da katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Begonvil ve 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi ile Halkent Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezi, Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi, Tömük Çocuk Gelişim Merkezi, Gülnar Çocuk Atölyesi ve Yenice Yaşar Bayboğan Çocuk Atölyesi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerde dans gösterileri yaparak şiirler okuyan çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet\'in 101. Yıl Dönümü Mersin\'de Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Mersin'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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