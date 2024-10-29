Cumhuriyet Kavşağı Açıldı

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MANİSA Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliğinde yapımı gerçekleştirilen 3 katlı Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Kavşağı düzenlenen törenle açıldı. İlk araç geçişinin yapıldığı kavşağın, Manisa ile İzmir arasındaki trafiği büyük ölçüde rahatlatacağı bildirildi.

Manisa'da yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Kavşağı törenle hizmete açıldı. Kavşağın açılışı için düzenlenen törene

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve çok sayıda davetli katıldı.

'STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP'

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu kavşak, şehir merkezimiz, Organize Sanayi Bölgemiz, İzmir ve Manisa çevreyolu ile olan bağlantısı sayesinde stratejik bir öneme sahiptir. Bugün ilk araç geçişini gerçekleştirdiğimiz bu kavşak, Organize Sanayi Bölgemizin İzmir ve Manisa bağlantılarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm sunacak ve bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Böylece hem sanayimizin hem de şehrimizin ulaşım altyapısı daha da güçlenecektir. Darısı yıllardır bir türlü yapılamayan Gediz Kavşağı'nın başına" dedi.

KAVŞAK VE BAYRAM SEVİNCİ BİR ARADA

Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan da "Gerçekten bugün katmerli bir bayramı hep beraber yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı. Aynı zamanda havanın çok güzel olması ve şehrimizin, sanayinin çokça talep ettiği böyle bir kavşağa kavuşmamız hep beraber sevincimizi, bir bayram havası içinde yetiştirdi. Ben de bu sevinci yürekten paylaşıyorum. Manisa'ya

kısa bir süre önce geldim. Ama gerçekten çalışkan insanlarıyla, sevecen insanlarıyla iletişim halinde olan insanlarla bir paylaşım halinde olan insanlarla, bereketli bir iklim atmosferi oluşturuyorlar. Bugünkü bu çalışma, bu kavşağın açılmasında bunun bir tezahürü" diye konuştu.

'CUMHURİYET KAVŞAĞI'MIZ TRAFİĞİN ÇÖZÜM NOKTASI OLACAKTIR'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de törendeki konuşmasında Manisa'da trafiğin her geçen gün çekilmez hale geldiğini belirtip, "Öncelikle Cumhuriyet Kavşağı'mız bu trafiğin bir çözüm noktası olacaktır. Arkasından yapılmakta olan geniş kavşağı ve daha sonrasında Muradiye Kavşağı'nın çalışmalarına bir an önce başladığımızı size buradan bildirmek isterim. Cumhuriyet Kavşağı Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel iki kurumun uyuşmasıyla birlikte yapılmış ve Manisa'mıza kazandırılmış çok önemli bir projedir. Bunun devamında geleceğini gerçekten ümit ediyorum. Ekim ayı meclis toplantısında kavşağın ismini Cumhuriyet Kavşağı koyma kararı aldık" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Daha sonra sürücü koltuğuna Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu otomobilde, Vali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Cengiz Ergün ve MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek birlikte ilk sürüşü gerçekleştirdi.

Haber: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,