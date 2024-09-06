Şehit Baba: Vatan İçin Savaşırız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Baba: Vatan İçin Savaşırız

Geniş Video İzle

2015 yılında Dağlıca'da terörist saldırısında şehit düşen Konyalı Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun babası İsmail Köseoğlu, oğlunun anısını canlı tutarken, 'Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız' dedi. Oğlunun şehit olmasının ardından hissettiği acıyı dile getiren Köseoğlu, bu kaybın kendilerini bir hüzne boğduğunu belirtti.

06.09.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağlıca şehidi Tuğrul Köseoğlu'nun babası: "Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız"

KONYA - 2015 yılında Hakari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Konyalı Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun babası İsmail Köseoğlu, "Acısı içimizde. Söylenecek söz bulamıyoruz. Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız" dedi.

6 Eylül 2015 günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 16 asker şehit oldu. Yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 1 çocuk babası Konyalı Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun naaşı Ereğli ilçesi Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazını ardından Ereğli Şehitliğine defnedildi.

"Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız"

Oğlu gibi 16 askerin kahramanca şehit olduklarını ifade eden baba İsmail Köseoğlu, "Oğlum, 6 Eylül 2015 Dağlıca'da EYP arama çalışmaları sırasında şehit olan askerleri almak için giderken şehit oluyor. 16 şehit vardı o gün. Acısı içimizde. Söylenecek söz bulamıyoruz. Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız. Zaman zaman bu şehitlerimiz geliyor. Biz de bu şehidimizi kalbimize gömdük. Seneyi devriyesi geldiği zaman içimize bir hüzün çöküyor" dedi.

"Kendimizi de ona göre hazırladık"

Oğlu ile şehit olmadan 2-3 gün önce görüştüğünü anlatan baba Köseoğlu, "Şehidimizle, şehit olmadan 2-3 gün önce görüştük. En son biz şehit olduğu gün İstanbul'a düğüne gitmiştik. Haberi de orada aldık. İstanbul'dan apar topar geldik. Şehidim de 2 gün sonra geldi. Kendisine ulaşamayınca arkadaşlarını aradık. Onlar da net cevap veremedi. Kendimizi de ona göre hazırladık" şeklinde konuştu.

Oğlunun gözünün hep yükseklerde olduğunu belirten baba Köseoğlu, "Gözü her zaman yüksekteydi, ufku genişti. Yardım etmeyi severdi. Şehit olmayı kafasında canlandırmış, düşünüyormuş, hep eşine de söylermiş 'bana bir şey olursa hepiniz kurtulursunuz' dermiş" ifadelerini kullandı.

(CK-ARD-FM-

Şehit Baba: Vatan İçin Savaşırız
Kaynak: İHA

Dağlıca, Güncel, Konya, Terör, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Baba: Vatan İçin Savaşırız - Son Dakika


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Baba: Vatan İçin Savaşırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement