Danimarkalı Baba, Eski Eşini ve Kızını Havuzda Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Danimarkalı Baba, Eski Eşini ve Kızını Havuzda Bıçaklayarak Öldürdü

Danimarkalı Baba, Eski Eşini ve Kızını Havuzda Bıçaklayarak Öldürdü

Yaşar Timur, 2023'te eski eşi Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'u Nevşehir'deki otelin havuzunda öldürdü. Mahkeme, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

29.01.2025 11:40  Güncelleme: 11:42
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DANİMARKA'dan Türkiye'ye tatile gelen eski eşi Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur'u (6), Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda öldüren Yaşar Timur'a (53) verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Danimarka'da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice'yi de yanına alarak 2023 yılında memleketi Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur'un 4 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur da önce Adana'ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eski eşinin konakladığı Avanos'taki otele gitti. Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, 22 Temmuz 2023'te saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzen eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayıp öldürdü. Anne ve kızının cansız bedenleri, toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Timur, gözaltına alındı. Timur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Yaşar Timur, Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davanın geçen yıl 20 Şubat'ta görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı da hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Timur, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Yaşar Timur, mahkeme heyeti tarafından 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAFA TAŞINDI

Sanık avukatı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi'nin incelemesinin ardından duruşma yapılmasına karar verildi. Duruşma sonrası istinaf mahkemesi, sanık hakkında çocuğuna karşı eyleminden dolayı verilen hapis cezası kararında, suç vasfının yanlış kurulduğu gerekçesiyle hükmün kaldırılarak, 'Çocuğa ve alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme' şeklinde değiştirilmesine karar vererek, Yaşar Timur'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza Dairesi, Yaşar Timur'un eşi Zübeyde Timur'a yönelik eyleminden dolayı verilen hapis cezası kararını ise hukuka uygun buldu. Oy çokluğu ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Danimarkalı Baba, Eski Eşini ve Kızını Havuzda Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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