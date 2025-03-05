DEAŞ Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde düzenlenen "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından "Gürz-48" operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"22 ilde son 2 haftadır jandarma tarafından devam eden 'Gürz-48' operasyonlarımızda; 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."
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