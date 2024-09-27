DeFacto, BM Genel Kurulu'nda Sürdürülebilirlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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DeFacto, BM Genel Kurulu'nda Sürdürülebilirlik Vurgusu Yaptı

DeFacto, BM Genel Kurulu\'nda Sürdürülebilirlik Vurgusu Yaptı

DeFacto, New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkladı.

27.09.2024 12:33
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DEFOCTO, bu yıl New York'ta 79'uncu kez düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası kapsamında 4 farklı toplantıya katıldı. Özel davetle katılım sağlanan ve dünyanın önde gelen özel sektör temsilcilerinin, hükümet sözcülerinin ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı Private Sector Forumu'nda katılımcılar arasında yer alan DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin öncü imzacılarından biri olarak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı ve iklim olumlu bir marka olmayı taahhüt ediyoruz. Emisyonlarımızı ve enerji tüketimimizi azaltmaktan döngüselliği ve sürdürülebilir ürünleri teşvik etmeye kadar, daha yeşil bir gelecek için kararlıyız" dedi.

DeFacto, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bu yıl 79'uncu kez New York'ta gerçekleşen UN Global Compact Çin Ofisi ve Asya Topluluğu tarafından düzenlenen CEO Roundtable toplantısı, UN Global Compact Private Sector Forum, CEO Water Mandate Genel Toplantısı ve CEO Water Mandate Corporate Water Stewardship Full Day toplantılarında Türkiye'yi temsil eden tek moda markası oldu. İklim değişikliği, dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, su direnci, küresel su sorunları, insan hakları, önemli küresel sorunlar gibi önemli konuların ele alındığı UN Global Compact Özel Sektör Forumu'nda dünyanın önde gelen özel sektör temsilcileri, hükümet sözcüleri ve sivil toplum örgütleri bir araya geldi. DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, katıldığı forumlardaki konuşmalarında Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarını, sosyal sorumluluk projelerine ve dijital dönüşüm atılımlarına vurgu yaptı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ TOPLUMSAL, İNSANİ VE ÇEVRESEL REFAH İLE UYUMLU BİR GELECEĞİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYOR'

DeFacto adına BM Genel Kurulu'ndaki toplantılara katılan DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol; "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adına atılan adımlar büyük önem taşıyor. DeFacto olarak biz de bu alanda taahhüt veren ilk Türk şirketleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Beş ana alanın dördünü kapsayan taahhütlerimiz, bulunduğumuz evreni sürdürülebilir bir geleceğe taşımaya katkı sağlayacak nitelikte. Türk hazır giyim ve moda sektöründe ulaştığımız herkese iyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına iş birliğinin kritik olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz, ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra aynı zamanda toplumsal, insani ve çevresel refah ile uyumlu bir geleceği teşvik etmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

'2050 YILINDA NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ'

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin öncü imzacılarından biri olarak, sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhütleriyle gurur duyduklarına vurgu yapan Senol, "2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı ve iklim olumlu bir marka olmayı taahhüt ediyoruz. Çevresel etkimizi azaltmak için yeşil lojistik uygulamaları geliştiriyor, mağazalarımızın enerji verimliliğini artırma ve ağaçlandırma projelerine katılıyoruz. 2015 yılından bu yana, Türkiye'deki mağazalarımızın elektrik tüketimini 2022 itibarıyla 222 kWh/m²'den 152.94 kWh/m²'ye düşürerek önemli ilerlemeler kaydettik. İklim ayak izimizi azaltmak için ürünleri ve kaynakları yeniden kullanmayı önceliklendiriyoruz. Mağazalarımızda, lojistik merkezlerimizde ve genel merkezimizde uygulanan Sıfır Atık sistemimizle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sertifika aldık. Aynı zamanda bu çabaları desteklemek amacıyla tüm çalışanlarımıza çevre ve sıfır atık eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KOLEKSİYONLARIMIZIN YÜZDE15'İ SÜRDÜRÜLEBİLİR'

Daha sürdürülebilir bir geleceğe olan inançlarının altını çizen Şenol, "Emisyonlarımızı ve enerji tüketimimizi azaltmaktan döngüselliği ve sürdürülebilir ürünleri teşvik etmeye kadar, daha yeşil bir gelecek için kararlıyız. Şu anda koleksiyonlarımızın yüzde 15'i sürdürülebilir, organik pamuk, geri dönüştürülmüş lifler ve çevre dostu üretim teknikleri gibi malzemeleri içeriyor. Malzemelerimizi FSC® sertifikalı tedarikçilerden temin ediyoruz. Aynı zamanda ambalajlarımızda ve etiketlerimizde geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. 2030 yılına yönelik hedeflerimiz arasında hazır giyim koleksiyonlarımızın yüzde 90'ının sürdürülebilir olmasını sağlamak, hammadde olarak yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester ve sürdürülebilir pamuk kullanmak ve tüm elektrik enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak yer alıyor. Ayrıca, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 55, Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Önder Şenol, New York, Defacto, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DeFacto, BM Genel Kurulu'nda Sürdürülebilirlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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