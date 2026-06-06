DEM Parti'den sürece hız çağrısı: Erken seçim bahane değil

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Seçim de olsa Barış ve Demokratik Toplum süreci ivme kazanması gereken, bu saatten sonra hakikaten kaybedecek vaktin olmadığının bilinmesi gereken bir süreç. Bölgesel gelişmeler bunu gösteriyor. Toplumun beklentisi bunu gösteriyor. Sokağın sesi bunu söylüyor. Bir erken seçim olursa, biz de her siyasi parti gibi tabii ki her zaman seçime hazır bir partiyiz. Ancak burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu şu: Her ne olursa olsun hiçbir olasılık bunu ertelememeli" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantılarının gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı. Doğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bir durma, yavaşlama hali var. 'Yani temponun böyle monoton hale gelmesi bir tıkanıklığa mı işaret eder? Yalnızca bir durağanlık mıdır, geçici bir durum mu yaşıyoruz' sorularıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Evet bir yavaşlama hali söz konusuydu. ve bu yavaşlama halinin hızlanması için İmralı'da son yapılan görüşmede, Sayın Öcalan'ın da bir takım önerileri oldu. Bu konuda çok büyük bir çabası ve gayreti olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Nitekim bu gayret 27 Şubat 2025 çağrısından bugüne süren çağrılar, ara ara kamuoyuna verilen İmralı Heyeti aracılığıyla mesajlar, başka bir temas sağlanabilseydi belki daha fazla görebileceğimiz, daha görünür hale gelebilecek bir gayretin de Sayın Öcalan tarafından ortaya konduğunu ifade etmek gerekir."

"HUKUKİ ADIMLARIN BİR AN EVVEL ATILMASI SÜRECİN ENFEKTE OLMASINI ENGELLER"

Bu son görüşmede de benzer bir durum yaşandı. Yani Sayın Öcalan'ın süreci hızlandırmaya dönük yeni öneriler içeren bir yol haritasından bahsettiği konuşuluyor. Evet bu doğru. Nitekim bu yayınlanan İmralı Heyeti tarafından açıklanan yazılı mesajında da var. Somut adım atılmasını içeren, tüm taraflara ilişkin sorumlulukları hatırlatan yine zamanın kırılganlığını bu açıdan hassas yaklaşılması gerektiğini ifade eden bir yaklaşımı tekrar o görüşmede yinelemiş kendisi. Bakınız bir hatırlatma yapmak isterim son mesajından yayınlanan son mesajından. Diyor ki Sayın Öcalan, 'Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir.' Yine hatırlayacaksınız en başında şöyle demişti. 'Süreci enfekte olmaya açık hale getirmekten korumak gerekir.' Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'gizli açık pek çok badire atlattık' dedi.

İşte bunları atlatmamak için süreci bu risklerden korumak, enfekte olmaya açık halde bırakmamak hukuk yani yasal adım, somut adım yapmak ve bu somut atılan adımlarla da bir hukuki çerçeveye kavuşturmak. Yine Sayın Öcalan'ın süreci hızlandırabilmek için önerilerinden bazılarını sizlerle paylaşmak isterim.

ÖCALAN'IN "KÖK HÜCRE YASASI" NEYİ İÇERİYOR?

Bu sürecin takibini sağlayacak, gözleyecek, izleyecek isimler konuşulabilir. Çeşitli kurulların oluşturulmasını da kendisi öneriyor. Tüm bunlar içinde yeni bir takvime ve yeni bir planlamaya ihtiyaç var. Bu doğrultuda kimi çalışmaların yapıldığını da ifade etmek isterim. Öcalan'dan alıntıyla devam etmek gerekirse bizler de ifade etmiştik. Bizim açımızdan yapılacak olan yasal düzenlemenin demokratik dönüşümün Öcalan'ın tanımıyla söylemek gerekirse bir şekilde kök hücresi olmuş. Çünkü kendisi son görüşmede kök hücre yasası olarak tanımlamakta bu yasayı. Yalnızca bu benzetmeye baktığımızda bile tercih edilen bu kavramsallaştırmanın hani en yalın anlamıyla onarıcı bir etkisi olduğunu ve böyle bir etki yaratması gerektiğini söylemek lazım. Çünkü zaten tam buna karşılık gelen bir yasal çerçeveden bahsediyoruz. Yani kök nedenleri de en dipte yatan nedenleri de ortadan kaldıracak bir başlangıç adımı gibi düşünülmeli bu.

"TOPLUMDA TEMKİNLİ BİR RUH HALİ VAR"

Bakınız yine topluma referans vereceğim. Çünkü yaklaşık 2 yıldır büyük bir dikkat ve ihtiyat içerisinde. Yani temkini elden bırakmıyor. Temkinli bir ruh hali var toplumda. Fakat bir yandan da desteğini tüm inançsızlık besleyecek gelişmelere rağmen... Buna rağmen desteğini sürdürmeye çalışan bir toplumsal gerçeklik var. Bu toplumsal gerçekliğin mesajını toplumsal barışa destek olarak değerlendirmek gerekiyor. O yüzden herkes hazır. İlgili taraflar sorumluluklarını yerine getirdiklerinde aslında bu hayati dediğimiz eşikte önemli bir ivmeyle yol almış olacağız. Sürecin varlığı memnuniyet verici bulunuyor. Ancak nasıl ve ne kadar ve hangi hukukla ilerleyeceği, hangi hukukla düzenlemelerin yapılacağı yani hukuki güvencelerin neler olacağı da bir o kadar kritik bir önem taşıyor.

"SÜRECİN HIZ KAZANMASINI SAĞLAMAK GEREKİR"

Biz en başından beri DEM Parti olarak şunu söyledik. Dedik ki biz bu sürecin ilerlemesi için sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi için bu sağlamlığı her zaman hukuk, adalet, demokrasi ile olabileceğine ilişkin de açık ifadeler kullandık. ve bu konuda da çok büyük bir çaba içerisinde olduğumuz biliniyor. Biz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda diğer tarafların da sorumluluklarını eş zamanlı aynı hassasiyetle olmasa da tüm Türkiye'nin hassasiyetini gözetir bir bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor.

O yüzden biz tekrar iktidara bir çağrı yapmak istiyoruz. Türkiye'nin demokratik geleceğini esas alan, kapsayıcı, yasal adımlarla sürecin hız kazanmasını sağlamak gerekir. Belirsiz bırakmamak gerekir. Belirsiz bırakılan her şey manipülasyon üretir, spekülasyon üretir. Bu belirsizliklerden süreci kurtarmak gerekiyor. Mecliste bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmekten kaçınmamalı. Tabii ki bir o kadar diğer siyasi partilerin de sorumlulukları var. Yine ortaya çıkacak yasal düzenleme ile ilgili kapsamına da ait tartışmalar var. Henüz netleşmeden bu yasal düzenlemelerin içeriği ve kapsamı kapsamı ile ilgili çok detaylı açıklamalarda bulunmak mümkün değil."

"SÜREÇ SEÇİMDEN BAĞIMSIZ İLERLEMELİ"

DEM'li Doğan, bir gazetecininn "yasal düzenlemelerin olası bir erken seçim sonrasına kalma ihtimali var mı ve erken seçim bekliyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Seçim de olsa Barış ve Demokratik Toplum süreci ivme kazanması gereken, bu saatten sonra hakikaten kaybedecek vaktin olmadığının bilinmesi gereken bir süreç. Bölgesel gelişmeler bunu gösteriyor. Toplumun beklentisi bunu gösteriyor. Sokağın sesi bunu söylüyor. Yani her yerde bugün beklenti barışın kalıcı bir biçimde inşa edilebilmesi artık hiçbir şekilde çatışmalı bir halden söz dahi edilmemiş silahların tümden sustuğu demokratik bir Türkiye de demokratik siyasetin inşa edildiği ve insanların özgürce düşüncelerini ifade edebildikleri, örgütlenme haklarını kullanabildikleri bir ülke tasarlandı."

"HİÇ KİMSENİN DEMOKRATİK SİYASET ALANININ GENİŞLEMESİNE 'HAYIR" DİYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bununla ilgili bir konuşmak zor. Manipülasyona neden olacak kimi açıklamalar yerine evet bir erken seçim olursa biz de her siyasi parti gibi tabii ki her zaman seçime hazır bir partiyiz. Ancak burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu şu. Her ne olursa olsun hiçbir olasılık bunu ertelememeli. Mesela bakınız 'Orta Doğu'da kimi gelişmeler oluyor o halde biz Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin temposunu biraz düşürelim.' Bu doğru bir yaklaşım değil. Orta Doğu'da kimi gelişmeler oluyor. Evet, bu gelişmeler dolayısıyla da ortaya çıkabilecek riskleri de öngörerek Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne hız vermek gerekiyor. Yani bu takvimler birbirlerini kesebilecek takvimler olarak ya da birbirlerini işte engelleyebilecek takvimler olarak değerlendirilmemeli. Merkezine adaleti, barışı, demokrasiyi koyduğunuz bir yol haritası sizi en fazla sevk edebileceği şey hız olmalı, hıza götürmeli.

Sonuçta bir siyasi partiler arasında konsensüs sağlanabilse hızlıca bir yasa tasarısı hazırlansa bu komisyona gelse, komisyondan genel kurula gelse Türkiye'de hiç kimsenin demokratik siyaset alanının genişlemesine 'hayır' diyeceğini düşünmüyoruz. Merkezine adaleti, barışı, demokrasiyi koyduğunuz bir yol haritası sizi en fazla sevk edebileceği şey hız olmalı, hıza götürmeli."