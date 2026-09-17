DEM Partili Saki, \'Ailem Güvende\' operasyonlarını iki bakanlığa sordu

(TBMM) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Ailem Güvende" adıyla yürütülen operasyonlar, LGBTİ+ derneklerine yönelik baskınlar, gözaltılar ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleriyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e iki ayrı soru önergesi verdi. Saki, operasyonların LGBTİ+ kimliğini suçla özdeşleştirdiği yönünde oluşan kaygıları gündeme getirerek, toplantı ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü ve özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin sorular yöneltti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 13 Eylül 2026 tarihinde "Ailem Güvende" adı altında başlatılan operasyonlar kapsamında LGBTİ+ derneklerinin merkezlerine, kişilerin konutlarına ve LGBTİ+'ların sosyalleştiği bar ve işletmelere düzenlenen baskınları, gözaltıları ve basın açıklamalarına yönelik müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

SAKİ, "AİLEM GÜVENDE" OPERASYONLARINI İÇİŞLERİ BAKANI'NA SORDU

Saki, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye sunduğu soru önergesinde, operasyonların kamuoyuna sunuluşunda LGBTİ+ dernekleri, gey barlar, seks işçileri, fuhuş, uyuşturucu ve "müstehcenlik" iddialarının aynı anlatının parçaları olarak sıralandığını belirtti.

Saki, aralarında hukuki ve fiili bakımdan zorunlu bir bağlantı bulunmayan bu alanların aynı operasyon başlığı altında bir araya getirilmesinin, "LGBTİ+'ların hak mücadelesinin suçla özdeşleştirildiği ve cinsel yönelim ile cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın güçlendirildiği yönünde kaygılara" yol açtığını ifade etti.

Operasyonları protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istemek amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılmak istenen basın açıklamalarına kolluk güçlerince müdahale edildiğini belirten Saki, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki açıklamanın polis ablukasıyla engellendiğini, aralarında gazetecilerin de bulunduğu yüzü aşkın kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ankara Sakarya Caddesi'nde yapılmak istenen açıklamaya yönelik müdahalede çok sayıda kişinin ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındığını, İzmir'deki eylemlerde ise biber gazı kullanıldığını belirten Saki, gözaltına alınan kişilerin darbedildiği ve kötü muameleye maruz bırakıldığı yönündeki beyanları da gündeme getirdi.

"'AİLEM GÜVENDE' ADLANDIRMASI HANGİ MAKAMIN ÖNERİSİ VE ONAYIYLA BELİRLENMİŞTİR?"

Anayasa'nın 34'üncü maddesini hatırlatan Saki, "Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı. Barışçıl basın açıklamalarının "izinsiz" oldukları gerekçesiyle engellenmesinin toplantı ve gösteri hakkının izin sistemine bağlanması anlamına geldiğini belirten Saki, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"'Ailem Güvende' adlandırması hangi makamın önerisi ve onayıyla belirlenmiştir? LGBTİ+'ları ailelerin ve çocukların güvenliği için tehdit olarak gösteren bu adlandırmanın ayrımcı ve damgalayıcı sonuçları değerlendirilmiş midir? LGBTİ+ derneklerine, gey barlara, seks işçilerine ve uyuşturucu ya da fuhuş iddialarına yönelik işlemlerin tek bir operasyon başlığı altında birleştirilmesinin amacı nedir?

Birbirinden farklı fiillerin ve toplumsal kesimlerin yan yana sıralanmasının LGBTİ+ kimliğini suçla özdeşleştiren bir algı oluşturacağı değerlendirilmiş midir? LGBTİ+'ların sosyalleştiği mekanların operasyon kapsamına alınmasında bu işletmelere ilişkin somut suç şüphesi mi esas alınmıştır, yoksa işletmelerin LGBTİ+'lara hizmet vermesi başlı başına risk unsuru olarak mı değerlendirilmiştir?

Seks işçilerinin ve özellikle trans kadınların kamuoyu açıklamalarında uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla birlikte anılmasının insan onuru, özel hayatın korunması ve masumiyet karinesi bakımından etkileri değerlendirilmiş midir? Kolluk birimlerine bu kişilerin ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz bırakılmaması için hangi talimatlar verilmiştir?

Dernek merkezlerinde yapılan aramalarda üyelik listeleri, başvuru kayıtları, HIV statüsü, sağlık bilgileri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin özel nitelikli kişisel verilere erişilmiş midir? Bu verilerin kopyalanmasını, ifşa edilmesini veya soruşturma amacı dışında kullanılmasını önleyecek tedbirler nelerdir?

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki basın açıklamalarının barışçıl niteliğini ortadan kaldıran hangi somut ve yakın tehlike tespit edilmiştir? Toplantı ve gösteri hakkına müdahale bakımından daha hafif tedbirlerin neden yetersiz kalacağı değerlendirilmiş midir?

Anayasa'nın 34'üncü maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını önceden izin alma şartına bağlamadığı halde, basın açıklamalarının 'izinsiz' oldukları gerekçesiyle engellenmesinin hukuki dayanağı nedir?

Basın açıklamalarının barışçıl niteliğini kaybettiğine ilişkin somut bir tespit bulunmadan fiziksel güç ve ters kelepçe kullanılmasının zorunlu ve ölçülü olduğu hangi gerekçelerle kabul edilmiştir? LGBTİ+ kimliğinin suç, uyuşturucu, fuhuş ve 'ahlaksızlık' kavramlarıyla birlikte anılmasının nefret söylemi ve şiddet riski üzerindeki etkisi değerlendirilmiş midir? Bakanlığınız LGBTİ+'ların yaşam hakkını ve güvenliğini korumak amacıyla hangi somut tedbirleri alacaktır?

ADALET BAKANI GÜRLEK'E "CİNSİYETSİZLEŞTİRME" GENELGESİNİ SORDU

Saki, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e verdiği soru önergesinde ise LGBTİ+ dernekleri, aktivistler, gazeteciler ve insan hakları kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerini, 14 Eylül 2026 tarihli genelgeyi ve soruşturmalar kapsamında ulusal ve uluslararası fonların ele alınışını gündeme getirdi.

Engellemelerin daha sonra LGBTİ+'lara yönelik operasyonları haberleştiren veya bu operasyonlara karşı açıklama yapan Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Barış Akademisyenleri ve Adalet İçin Hukukçular gibi basın ve insan hakları kuruluşlarının hesaplarına kadar genişlediğini kaydeden Saki, 16 Eylül 2026 tarihinde de gazeteciler İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın, soL Haber, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun X hesaplarının aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabının erişime engellendiğini aktardı.

Saki, 13 Eylül 2026 tarihinde "Ailem Güvende" adı altında başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bakanlığın açıklamasına göre 15 ilde 162 kişinin, 9 derneğin ve 13 işletmenin soruşturma kapsamına alındığını belirtti. Operasyonlar sırasında LGBTİ+ derneklerinin merkezleri ile kişilerin konutlarına baskınlar düzenlendiğini, dernek yöneticileri, hak savunucuları ve gazetecilerin gözaltına alındığını ve tutuklandığını ifade etti.

Derneklerin yıllardır ilgili kamu kurumlarının idari ve mali denetimine tabi olmalarına rağmen, hukuka uygun biçimde aldıkları ulusal ve uluslararası fonların da soruşturmalar kapsamında suç şüphesi doğuran bir unsur gibi sunulduğunu belirten Saki, 14 Eylül 2026 tarihinde 81 ildeki 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen genelgeyi de gündeme getirdi.

Genelgede, "çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen" faaliyetlerin araştırılması, organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin uygulanması ve eş zamanlı mali soruşturmalar yürütülmesinin istendiğini kaydeden Saki, "Hukukta ve mevzuatta herhangi bir karşılığı bulunmayan 'cinsiyetsizleştirme' ifadesinin bir bakanlık genelgesinde kullanılması, LGBTİ+ kimlikleri ve bu alandaki hak savunuculuğunu başlı başına bir suç şüphesi gibi göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Saki, "Genel ahlak", "müstehcenlik", "aile" ve "çocuğun korunması" gibi kavramların nesnel ve öngörülebilir ölçütler ortaya konulmadan kullanılmasının kanunilik ve hukuki belirlilik ilkelerini zedelediğini, savcılıklara sınırsız bir takdir alanı açtığını belirtti.

"BAKANLIĞIN 14 EYLÜL GENELGESİNDE KULLANILAN 'CİNSİYETSİZLEŞTİRME' İFADESİNİN HUKUKİ TANIMI NEDİR?"

Soruşturmalara ilişkin genelgenin, LGBTİ+ derneklerine yönelik soruşturmaların devam ettiği sırada yayımlanmasının, soruşturmaların ülke çapında yürütülen siyasal ve idari bir müdahalenin parçası olduğu yönünde kaygılara yol açtığını ifade eden Saki, Adalet Bakanı Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızın 14 Eylül 2026 tarihli genelgesinde kullanılan "cinsiyetsizleştirme" ifadesinin hukuki tanımı nedir? Bu ifade hangi kanun hükmüne, suç tipine veya bilimsel ölçüte dayanmaktadır? Genelgenin hazırlanması sırasında Anayasa'nın eşitlik, kişi dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı geliştirme, özel hayatın korunması, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin hükümleri yönünden bir hukuki değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu değerlendirmede hangi ölçütler esas alınmıştır?

'Genel ahlak' kavramının kapsamı ve sınırları hangi nesnel, erişilebilir ve öngörülebilir ölçütlere göre belirlenecektir? Çoğunluğun ahlak anlayışının farklı kimlik ve hayat tarzlarına karşı ceza hukuku aracına dönüştürülmesini engelleyecek güvenceler nelerdir?

TCK'nin 226'ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçunun LGBTİ+ derneklerinin cinsel sağlık, HIV, güvenli cinsellik, şiddetten korunma, ayrımcılık ve insan hakları alanlarındaki yayınlarına uygulanmasında hangi ölçütler esas alınmaktadır? Bir yayının LGBTİ+'lara veya cinselliğe ilişkin olması, hangi hukuki gerekçeyle müstehcenlik şüphesi doğurmaktadır?

Genelgede yer alan 'organize yapı' ve 'örgütlü suç' ifadeleriyle LGBTİ+ dernekleri arasında nasıl bir bağlantı kurulmuştur? Derneklerin ortak hak savunuculuğu yürütmesi veya birbirleriyle dayanışma içinde olması, örgütlü suç şüphesi sayılmakta mıdır? LGBTİ+ derneklerinin, gey barların, seks işçilerinin ve uyuşturucu ya da fuhuş iddialarının aynı operasyon kapsamında ve aynı kamuoyu açıklamalarında bir arada sunulmasının hukuki gerekçesi nedir? Birbirinden farklı kişi, kurum ve fiillerin aynı başlık altında toplanmasıyla LGBTİ+'ları topluca suçla ilişkilendiren bir algı oluşturulmasının masumiyet karinesi üzerindeki etkisi değerlendirilmiş midir?

Ceza soruşturmalarının 'Ailem Güvende' gibi adlarla kamuoyuna duyurulmasına ilişkin Bakanlığınızca belirlenmiş ölçütler bulunmakta mıdır? Bu adlandırmanın masumiyet karinesi ve ayrımcılık yasağı bakımından doğurabileceği sonuçlar hakkında bir değerlendirme yapılmış mıdır? Derneklerin ilgili kamu makamlarına bildirdikleri, mevzuata uygun biçimde kullandıkları ve yıllardır idari denetimden geçen ulusal veya uluslararası fonların sonradan suç şüphesinin dayanağı haline getirilmesinin hukuki ölçütü nedir? Usulüne uygun olarak alınmış bir fon, kaynağının yurt dışında bulunması nedeniyle suç delili olarak değerlendirilebilir mi?

TÜGVA ve TÜRGEV'in 2020-2025 yılları arasında Avrupa Birliği fonlarından yararlandığı ve bu iki vakfa tahsis edilen azami hibe tutarının 2 milyon 278 bin avroyu aştığı kamuoyuna yansımıştır. TÜGVA, TÜRGEV veya yabancı fonlardan yararlanan diğer vakıflar hakkında yalnızca bu fonları kullandıkları gerekçesiyle herhangi bir mali inceleme veya ceza soruşturması yürütülmüş müdür? Yabancı fon kullanımına ilişkin incelemelerde kuruluşlar arasında uygulama birliğini sağlayan ölçütler nelerdir?

Devam eden adli soruşturmalar sırasında 175 Cumhuriyet başsavcılığına genelge gönderilmesinin, soruşturma makamlarına belirli kişi, kimlik ve örgütleri hedef gösteren bir talimat olarak anlaşılma ihtimali değerlendirilmiş midir? Genelgenin savcıların bağımsız ve tarafsız karar verme yükümlülüğü üzerindeki etkisine ilişkin herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? 12-16 Eylül 2026 tarihleri arasında LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları, gazeteciler, haber kuruluşları, kadın örgütleri ve insan hakları kuruluşlarına ait internet siteleri ile sosyal medya hesapları hakkında verilen erişim engeli kararlarında hangi somut içerikler ve hukuki ölçütler esas alınmıştır? Engellemelerin operasyonları haberleştiren, eleştiren veya gözaltına alınanlarla dayanışma açıklaması yapan hesaplara genişletilmesinin ifade ve basın özgürlüğü üzerindeki etkisi değerlendirilmiş midir?"