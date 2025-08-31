Aydın'daki orman yangını 3'üncü gününde - Son Dakika
Aydın'daki orman yangını 3'üncü gününde

Aydın\'daki orman yangını 3\'üncü gününde
31.08.2025 11:51
Denizli ve Aydın'da süren orman yangınında havadan ve karadan müdahale 3. günde de sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 3'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

