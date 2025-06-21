Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 250 bin konutun hak sahiplerine verildiğini, yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 452 bin 983'e ulaşacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde, 11 ildeki 3 bin 481 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile ev ve iş yerleri yeniden inşa ediliyor.

Bölgede tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 250 bin 636'ya yükselirken, yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si ise köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

En fazla konut Hatay'da

Hatay'da teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 68 bin 406'ya yükselirken, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Öte yandan, deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşıları ve meydanlarının yeniden inşa çalışmaları da sürüyor.

Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Cami ve Malatya'daki Söğütlü Camisi meydan projeleri kapsamında yapılıyor.

Malatya Bakıcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Yüzüncü Yıl Çarşısı ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'nın da inşa ve ihya çalışmaları da devam ediyor.

Hatay'da "Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alana 280 dükkanın, 69 konutun, 1 okulun ve 2 otelin inşası devam ediyor.

Ayrıca Emlak Konut, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede 1 savcılık binası ile 3 sevgi evinin inşası da sürüyor.

Deprem bölgesinde teslimatların son durumu şöyle:

" Adana'da 7 bin 190 konut ve 117 köy evi, Adıyaman'da 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri ve 5 bin 990 köy evi, Diyarbakır'da 10 bin 56 konut, 500 köy evi, Elazığ'da 9 bin 381 konut, 882 köy evi, Gaziantep'te ise 19 bin 447 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 651 köy evi, Hatay'da 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi, Kahramanmaraş'ta 26 bin 311 konut, 774 iş yeri ve 11 bin 856 köy evi, Kilis'te 1713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi, Malatya'da 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri ve 6 bin 828 köy evi, Osmaniye'de 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1247 köy evi ve Şanlıurfa'da ise 7 bin 467 konut, 10 iş yeri ve 1299 köy evi teslim edildi."

2025'in sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek

Bu yıl sonunda ise 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si ise köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilecek.

İllere göre teslim edilecek konut sayıları ise şöyle:

"Adana'da yıl sonunda 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi, Adıyaman'da 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi, Diyarbakır'da 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve 1299 köy evi, Elazığ'da, 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi, Gaziantep'te 23 bin 694 konut, 1219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi, Hatay'da 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi, Kahramanmaraş'ta 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi, Kilis'te 1854 konut, 4 iş yeri ve 1003 köy evi, Malatya'da 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi, Osmaniye'de 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi ve Şanlıurfa'da ise 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi."

"Sözümüzü inşa etmeye devam"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşımda bulundu.

Kurum, "Sözümüzü inşa etmeye devam. Teslimatta 250 bini geçtik, binlerce konutu daha tamamlama aşamasına getirdik. Asrın inşa seferberliğinde son durum." ifadelerini kullandı.