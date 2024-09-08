Deprem Bölgesinde Eğitim Sorunları Devam Ediyor

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen deprem bölgesinde öğrencilerin eğitimine çadır ve konteynerlerde devam edeceğini belirterek, "Bakana göre 'sorunsuz' olacağı söylenen deprem bölgesindeki eğitim faaliyetleri, sorumsuz yöneticiler sebebiyle zorluklarla başlayacak. Sorun çok, çözüm yok" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla deprem bölgesindeki okullarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Depremin üstünden 19 ay geçmesine rağmen öğrencilerin çadır ve konteynerlerde eğitime devam edeceğini belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

"Yıkılan ve ağır hasarlı okullarda eğitim veren öğretmenler ve öğrenciler başka okullara nakledildi bunun sonucunda ikili eğitim faaliyeti görüldü, bu da öğrenci ve öğretmenlerin eğitim öğretim sürecine darbe indirdi. Eğitim-İş Sendikası'nın 18 Eylül 2023'te yayımladığı Deprem Bölgesi Eğitim Raporu'na göre, 11 ilde 11 bin 699 eğitim kurumu depremin şiddetli etkisine maruz kaldı, neredeyse 4 milyon 100 bin öğrenci ve 226 bin 593 eğitimci depremden etkilendi. İmkansızlıklar içinde eğitim görmeye çalışan öğrenciler konteyner okula bile muhtaç durumdalar. Eğitim-İş raporuna göre, Kahramanmaraş'ta 10 konteyner okulda derslik sayısı 142, konteyner okullardaki öğrenci sayısı ise 4 bin 562. 25 konteyner kent var ve burada 3 bin 361 öğrenci kendi imkanları ile eğitim- öğretim faaliyetlerine erişim sağlıyor. Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum söz konusu iken sorunları görmezden gelen AKP iktidarı güçsüzü daha da güçsüzleştirme politikası uyguluyor."

"Deprem bölgesinde hayat normale döndü algısı büyük bir yalan"

Deprem bölgesinde yapılması planlanan okullar için ihale açılmadığını vurgulayan İlgezdi, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki öğrenci ve eğitimcilerin bir diğer sorunu da eğitim materyallerinin olmaması. Akıllı tahta, ders işlenecek araç gereçler, bilgisayar, internet hiçbir şey yok. 2024 yılında, uzay çağında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında ülkemizde kara tahtayla eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülüyor. Tüyü bitmemiş yetimden vergi alan iktidar, milletimizin alın teri olan paraları evlatlarımızın sağlıklı eğitim görmesi için harcamayıp, vergi kaçakçısı, sermaye severlere harcıyor. Okullarda dersler için araç gereç olmadığı için öğrenme biçimlerini desteklenemiyor, öğretmenler çaresiz. Eğitim materyallerinin olmaması öğrencilerin öğrenme sürecine vurulan bir diğer darbe. Deprem bölgesinde hayat normale döndü algısı büyük bir yalan. Bazı okulların yapımı için ihale dahi açılmadı, öğrenciler ulaşım sorunu yaşıyor, okul yok, yeterli konteyner okul bile yok, eğitim için gerekli materyal yok, AKP iktidarında da vicdan yok."