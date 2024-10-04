Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi - Son Dakika
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Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi

Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi

Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 200 bin konutun depremzedelere teslim edileceğini açıkladı.

04.10.2024 18:59
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 11 ilde şu ana kadar 101 bin 254 konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar da toplam 200 bin konutun depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Kurum'u havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve yerel yöneticiler karşıladı.

Bakan Kurum, ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflarla bir araya gelerek, sohbet etti ardından Adıyaman Valiliği'ne geçti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Sakarya Caddesi üzerinde yapımı devam eden Emlak Konut şantiye alanını ziyaret ederek, incelemeler yapıp, son duruma ilişkin bilgiler aldı.

'TEKNOFEST HEYECANI BU YIL DEPREM BÖLGESİNDE'

Şantiye alanı incelemesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kurum, deprem bölgesi olan 11 ili ilk günden bu yana önemsediklerini ve TEKNOFEST'in de bu yıl deprem bölgesi olan Adana'da gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Adıyaman'da depremin izlerini silmek için çalışıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Adıyaman'ımıza her gelişimizde, bir önceki günden daha fazla yuvamızın sahipleriyle, işyerlerinde esnafımızla buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda bulunduğumuz şantiyemizde çalışan hem de 11 ilimizin her yerinde alın teri döken; 153 bin işçi, mimar, mühendis kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında; Örenli Mahallemizde, Baykar Şirketi tarafından inşa edilen yeni yuvalarımızı da burada ifade etmek isterim. Selçuk Bayraktar deyince akla TEKNOFEST geliyor. Bildiğiniz gibi, TEKNOFEST, bu yıl depremden etkilenen 11 şehrimizden biri olan Adana'mızda düzenleniyor" dedi.

'YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ'

Kurum, deprem bölgesi olan 11 ilde şu ana kadar 101 bin 254 konutun depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Hedeflerinin 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmek olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün üzerinde bulunduğumuz deprem bölgesinde; ilk günden bu yana devlet millet birlikteliğini ortaya koyduk. Bu bölgeyi, yeni bir milli mücadele alanı olarak gördük. İşte bu inançla; 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini kapsayan projelerimiz için; ortak akılla, istişareyle, tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. 11 şehrimizde; 332 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık. Sadece son üç ayda 11 ilimizin şehir merkezlerinde, yeni yerleşim yerlerinde ve köylerinde tam 60 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Şu ana kadar 101 bin 254 konutu teslim ettik. İnşallah 2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde; 11 ilimizde 14 milyon insanımızın tamamı; huzurlu, güvenli, yeni bir hayata başlamış olacaklar" diye konuştu.

Murat Kurum, Adıyaman'da şu ana kadar 14 bin 605 konut ve işyerlerinin vatandaşlara kazandırıldığını söyledi.

Yıl sonuna kadar Adıyaman'da 7 bin 228 konut ve işyeri tesliminin tamamlanacağını belirten Kurum, "Şu ana kadar Adıyaman'da 14 bin 605 yeni yuvamızı ve iş yerini vatandaşlarımıza kazandırdık. İnşallah yıl sonuna kadar toplam 7 bin 228 konut ve işyerini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Adıyaman meydan projemizle; şehrimize; işlevsel, estetik, geniş bir meydan kazandırmak istiyoruz. Şehrimize yeni bir nefes alanı açmayı arzuluyoruz. Bir ay önceki ziyaretimizde vatandaşlarımızın talebi alınarak, çoğunluğun sağlanması halinde projeyi gerçekleştireceğiz demiştik. Gelinen süreçte; vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Yüzde 70 gibi yüksek bir çoğunluğun talebiyle projemizi hayata geçireceğimizi buradan müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet olarak hiçbir zaman deprem bölgesinden ellerini çekmediklerini dile getiren Bakan Kurum, "Biz deprem bölgesine gelip selfie çekip ayrılanlardan olmadık, olmayacağız. Biz, depremden sonra, turistik bir ziyaret gibi buraya gelip, çay içip, sohbet edip gidenlerden olmadık. İlk gün buradaydık, son güne kadar da son yuva dolana kadar da burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Adıyaman, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi - Son Dakika

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