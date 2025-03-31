Deva Partisi'nden, Tutuklu Gençler İçin Sincan Cezaevi Önünde Açıklama: "Gençleri Derhal Serbest Bırakın, Bu Hukuksuzluklara Son Verin" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deva Partisi'nden, Tutuklu Gençler İçin Sincan Cezaevi Önünde Açıklama: "Gençleri Derhal Serbest Bırakın, Bu Hukuksuzluklara Son Verin"

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanlığı, 19 Mart’ta başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlere destek amacıyla Sincan Cezaevi önünde bir basın açıklaması yaptı. DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanı Mehmet Sait Başaran, "Bu gençleri derhal serbest bırakın. Bu hukuksuzluklara derhal son verin. Bu ülkenin gençliğine olan borcunuzu derhal ödeyin. Zira siz, bu gençliğe bir gelecek borçlusunuz. Ve bilin ki, o gelecekte sizin yeriniz yok" dedi.

31.03.2025 16:45  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanlığı, 19 Mart'ta başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlere destek amacıyla Sincan Cezaevi önünde bir basın açıklaması yaptı. DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanı Mehmet Sait Başaran, "Bu gençleri derhal serbest bırakın. Bu hukuksuzluklara derhal son verin. Bu ülkenin gençliğine olan borcunuzu derhal ödeyin. Zira siz, bu gençliğe bir gelecek borçlusunuz. ve bilin ki, o gelecekte sizin yeriniz yok" dedi.

DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanlığı, 19 Mart'ta başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlere destek amacıyla Sincan Cezaevi önünde bir basın açıklaması yaptı. DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanı Mehmet Sait Başaran, açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Sincan Cezaevi önündeyiz. Bugün içeride olmaması gereken gençlerin haklarını savunmak, onlara ses olmak için buradayız. Bu gençler ki fikirlerini özgürce ifade etmek adına, Anayasa'dan aldıkları meşru hakla çıktılar meydanlara. Ama karşılarında hukuku bir sopa gibi kullanan, yargıyı baskı aracı haline getiren bir iktidarın zulmünü buldular. Bu gençler bugün olması gereken yerlerden çok uzakta. Ailelerinin yanında, okul sıralarında, işinin başında olması gereken gençler; bugün Sincan'ın, Silivri'nin karanlık zindanlarında tutuluyor.

Unutulmasın, bu gençler hırsızlık yaptıkları için değil, haram lokma yedikleri için değil, birinin canını yaktıkları, birine zarar verdikleri için değil; sadece geleceklerinin mücadelesini verdikleri için buradalar. Genç nüfusa sahip olan ülkemizde ne acıdır ki gençlerin gündemi ne eğitimi ne kariyeri. Gençlerin tek gündemi, öngörülemez bir gelecek.

"Gençlik ne iktidar partisinin paranoyasına ne muhalefetin siyasi manevralarına sıkıştırabilir"

Bu gençler bugün sokaklarda adaletin mücadelesini veriyor. Üniversitelerde hukukun, meydanlarda özgürlüğün, kampüslerde bağımsızlığın kavgasını veriyor. Gençlik ne iktidar partisinin paranoyasına ne muhalefetin siyasi manevralarına sıkıştırılamaz. Biz böyle bir düzeni reddediyoruz. Son 10 yılda artan baskı politikalarının en çarpıcı örneği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve beraberindeki yurttaşlara uygulanan hukuksuzluk olmuştur. ve bu hukuksuzluk, gençlerin sabrını taşıran son damla olmuştur.

Bugün meydanlardaki gençler yalnızca belli bir kişiyi ya da belli bir zümreyi savunmuyor. Bugün orada olan gençler yalnızca bir partinin mensubu da değil. Bugün aklı hür, vicdanı hür gençler; tarihin onlara yüklediği onurlu bir sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. Biz DEVA Partisi Gençlik Teşkilatları olarak, bu haklı gençlik mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Sokaklarda, kampüslerde, Meclis koridorlarında. Gençliğin olduğu her yerde biz varız. Çünkü biz mücadelenin yılmaz öncüleriyiz. Bugün sadece Sincan'da değil, farklı cezaevlerinde tutulan 18 yaş altı çocuklar da var. Çocuklar adaletle değil, zulümle muhatap ediliyor. Oysa devletin görevi onları cezalandırmak değil, korumaktır.

Bugün tutuklamaların hukuksuzluğundan bahsederken, CMK 100. maddeyi hatırlatmak isterim. Tutuklama önlemdir, ceza değil. Ancak bugün bu madde, iktidarın hoşuna gitmeyen her sesi susturmak için kullanılıyor. Ortada somut delil yokken, kaçma şüphesi yokken tutuklamalar adalet değil, baskı aracıdır. Adalete güven azaldıkça ülkenin bağımsızlığı tehlikeye girer. Adalete yapılan her müdahale, bu milletin dişinden tırnağından artırdığı vergilerin birkaç gecede yok olmasına sebep olur. ve en önemlisi gençlerin, yani bizlerin geleceğini ipotek altına alır. Yarın bu ülkeyi emanet edeceğiniz gençlere, ne yazık ki sadece borç içinde bir ülke, umutsuz bir gelecek, sistemsiz bir idare bırakacaksınız.

"Daha kaç nesli heba edeceğiz?"

Bugün Antalya'da 21 yaşındaki Emre, haksız yere elendiği mülakatın isyanıyla ayakta. İstanbul'da 19 yaşındaki Fatma, geçim sıkıntısına karşı ayakta. Ankara'da 29 yaşındaki Mehmet, gelmeyen adalet için ayakta. ve biz buradan sadece kendi seçmenimize değil, AK Partili gençlere, AK Partili vatandaşlara sesleniyoruz: Bugün susarsanız, yarın başka bir iktidar döneminde sizlerin çocukları da aynı hukuksuzluklara maruz kalabilir. Bugün ses verin. Bu düzene dur deyin. Çünkü biz kişilere değil, bozuk bir düzene karşı ayaktayız. Biz, bu adaletsizliğin mimarlarına karşı mücadele veriyoruz. ve şunu unutmayın. Tarih ve biz gençler, yalnızca hukuksuzlukları icra edenleri değil bu adaletsizliklere sessiz kalanları da izliyor, not ediyoruz. Bugün gencecik kardeşlerimizin sessiz çığlıklarını duymazsak, yarın bu çığlıklar kardeşlerimizin, evlatlarımızın çığlığı olabilir. Bu ülkenin her bir genç nesli, siyasi baskılardan, adaletsizlikten, dışlanmaktan mı geçmek zorunda? Daha kaç genç kaybedeceğiz? Daha kaç nesli heba edeceğiz? ve en acısı, her dönemin mağdurları, bir sonraki dönemin zalimleri olmak zorunda mı?

"Bu gençliğe bir gelecek borçlusunuz"

DEVA Partisi olarak bu düzene isyan ediyoruz. Genel Başkanımız Ali Babacan'ın liderliğinde gençlerle el ele güçlü bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlerin önünden, yanından değil arkasından yürüyen bir liderle bağımsız ve özgür bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Bu gençleri derhal serbest bırakın. Bu hukuksuzluklara derhal son verin. Bu ülkenin gençliğine olan borcunuzu derhal ödeyin. Zira siz, bu gençliğe bir gelecek borçlusunuz. ve bilin ki, o gelecekte sizin yeriniz yok."

Kaynak: ANKA

Sincan Cezaevi, İnsan Hakları, Sait Başaran, Deva Partisi, Deva Partisi, Politika, Gençlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi'nden, Tutuklu Gençler İçin Sincan Cezaevi Önünde Açıklama: 'Gençleri Derhal Serbest Bırakın, Bu Hukuksuzluklara Son Verin' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 17:39:27. #7.12#
SON DAKİKA: Deva Partisi'nden, Tutuklu Gençler İçin Sincan Cezaevi Önünde Açıklama: "Gençleri Derhal Serbest Bırakın, Bu Hukuksuzluklara Son Verin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement