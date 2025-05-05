Devlet Tiyatroları'nın raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" yola çıktı - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları'nın raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" yola çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki tiyatro, Anadolu yollarına çıktı.

05.05.2025 20:23
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki tiyatro, Anadolu yollarına çıktı.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği projede, çocuklar için "Masal Treni", yetişkinler için ise "Misafir" adlı oyunlar sahnelenecek.

Ankara Garı'nda düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tiyatronun ulaşamadığı yerlere ulaşmayı hedefleyen Vagon Sahne'nin bir kültür seferberliği olduğunu belirtti.

Vagon Sahne'nin sanatın yanı sıra bir fikri, inancı, vizyonu da taşıdığını dile getiren Mumcu, "İşte bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonudur. Bu vizyon, kalkınmanın sadece ekonomiyle değil, kültürle, sanatla, medeniyet birikimiyle de olacağını kabul eden bir anlayışı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatın ülkenin her köşesine ulaşması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Mumcu, "Tiyatro her yerde diyerek başlatılan bu yolculukta sahneler değişti, oyunlar çeşitlendi ama tek bir şey değişmedi, sanatın birleştirici gücüne duyduğumuz inanç." dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da bu projenin 2008 yılında "tiyatro her yerde" anlayışıyla doğduğunu anımsatarak, "Bu sadece bir tren değil, sanatın yola çıkan hali, tiyatronun Anadolu'yla yeniden kucaklaşmasıdır. Devlet Tiyatroları için sanat, varılacak bir durak değil, yolculuğun bizzat kendisidir." diye konuştu.

-"Tiyatroyu raylara yükleyip sahneyi de istasyonlara kuracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Bakanlık olarak sadece şehirleri değil, gönülleri, kültürleri, toplumsal değerleri de birbirine bağlamayı bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin demir yolu yatırımlarında önemli mesafe kat ettiğini belirten Boyraz, turistik trenlerle Türkiye turizmine de katkı sağlandığını, trenlerin demir yolları taşımacılığının yanı sıra toplumsal yaşamın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Boyraz, "Bu projeyle, tiyatronun sadece büyükşehirler değil, Anadolu'nun en ücra köşesinin de bir parçası olmasını hedefliyoruz. Tiyatroyu raylara yükleyip sahneyi de istasyonlara kuracağız inşallah." dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da demir yolu yatırımlarının sadece ulaşımı değil, aynı zamanda kalkınmayı da destekleyen stratejik adımlar olduğunun altını çizdi.

Tanıtım programının ardından istasyondan uğurlanan Vagon Sahne, 18 Mayıs'a kadar, Ankara, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas'ı ziyaret ederek 22 temsille seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları'nın raylar üzerindeki tiyatrosu 'Vagon Sahne' yola çıktı - Son Dakika

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