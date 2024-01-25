 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsveç kararı sonrası Almanya'dan çarpıcı analiz: ABD nüfuzunu kaybediyor, Türkiye önem kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç kararı sonrası Almanya'dan çarpıcı analiz: ABD nüfuzunu kaybediyor, Türkiye önem kazanıyor

TBMM'nin, İsveç'in NATO'ya giriş protokolüne izin vermesi sonrası Alman basınında Türkiye ile ilgili çarpıcı bir analizi manşetine taşıdı. Haberde, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye'nin giderek önem kazandığı vurgulandı. Ayrıca haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak, ''Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi.'' ifadelerine yer verildi.

25.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 23:52
Abone Ol

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girişine onay vermesi sonrası Alman basınında dikkat çeken bir habere imza atıldı. Alman Die Welt gazetesi, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye'nin giderek önem kazandığını yazdı.

"ABD NÜFUZUNU KAYBEDİYOR, TÜRKİYE GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR"

Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

Die Welt: Türkiye, dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLMADAN BU İŞ OLMAYACAK"

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde, "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Die Welt: Türkiye, dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke

"STOCKHOLM, TÜRKİYE İÇİN TERÖRLE MÜCADELE YASASINI DEĞİŞTİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak, " Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsveç kararı sonrası Almanya\'dan çarpıcı analiz: ABD nüfuzunu kaybediyor, Türkiye önem kazanıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Özcan Kuvan: Evet emeklilerde öyle sölüyor galaksi liderimizin iradeleri ile uçuyoruz yediğimiz önümüzde daha çok yiyemediklerimiz arkamızda. Yanıtla 21 20
  • Abdulkadir ÖZLÜTÜRK: Gıdıklada güleyim. Kimi kandırıyor bu Almanlar. Yanıtla 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Die Welt, Türkiye, Savunma, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç kararı sonrası Almanya'dan çarpıcı analiz: ABD nüfuzunu kaybediyor, Türkiye önem kazanıyor - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç kararı sonrası Almanya'dan çarpıcı analiz: ABD nüfuzunu kaybediyor, Türkiye önem kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement