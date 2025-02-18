Dijital Havacılıkta Tasarruf: 2,5 Milyon Avro

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektronik Uçuş Stribi ve Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi (EFS/DCL) Sistemi ile havacılık sektöründe 2022 yılından bu yana 2,5 milyon avro tasarruf sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklama ile hava trafik kontrolünü dijital hale getiren EFS/DCL Sistemi'nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde yerli imkanlarla geliştirildiğini belirtti. Uraloğlu, Milli Hava Trafik Kontrolü (ATC) Ar-Ge Projesi kapsamında hayata geçirilen sistemin, hava trafik kontrol hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayarak işlemleri dijital hale getirdiğini aktardı.

'UÇUŞLAR DAHA EMNİYETLİ HALE GELDİ'

Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin hava trafik kontrolörlerinin uçuşları elektronik ortamda yönetmesine olanak tanıdığını belirtti. Bu sayede, kağıt striplerin yerine elektronik veri kullanılarak hata payının azaldığını, süreçlerin hızlandığını ve uçuşların daha emniyetli hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, "EFS ile kağıt striplerin yerini alarak uçuş bilgilerinin elektronik ortamda takibini ve kaydını da sağlayan sistem, bilgilerin sektörler arası transferine de imkan sağlıyor. Pek çok otomasyonu da beraberinde getirerek hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü hafifletiyor, insan hatasını asgariye indirerek operasyonun emniyetini artırıyor. Dünyada, yalnızca söz konusu sistemde bulunan görerek uçuş şartlarındaki uçuşların bilgilerinin işlenmesinde de tam kontrol sunuluyor. Bu sayede operasyon verimliliği de üst düzeye taşınıyor" dedi.

'KALKIŞ İZNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI'

Bakan Uraloğlu hem zamandan kazanç sağlandığını hem de daha emniyetli bir operasyon yürütülmesine katkıda bulunulduğunu belirterek, "DCL fonksiyonu ile pilotlarla kule arasındaki telsiz trafiğini azaltarak iletişimi daha hızlı ve güvenli hale getiriyor. Sistem sayesinde gerekli teknik altyapıya sahip uçaklar, kontrolör müsaadesini sesli komut yerine dijital ortamda alabiliyor. Böylece telsiz kullanımına olan ihtiyaç azalıyor, iletişim hatalarının önüne geçiliyor ve uçuş operasyonları daha güvenli hale geliyor" açıklamasında bulundu.

'29 HAVALİMANINDA YAYGINLAŞTIRILDI'

Sistemin hizmete alındığı 2022 yılından bugüne kadar 29 havalimanına yaygınlaştırıldığını aktaran Uraloğlu, "Sistem, özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi trafiğin yoğun olduğu havalimanlarında büyük kolaylık sağlıyor. Hava trafik yönetiminde süreçleri hızlandıran sistem, kontrolörlerin iş yükünü hafifletirken, uçuşların daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunuyor. Hava trafik kontrolörlerinin yeni uçuş rekorları kırmasına yardımcı oluyor. Önümüzdeki süreçte diğer havalimanlarımızda da yaygınlaştıracağız. Operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistem ile 2022 yılından bu yana 2,5 milyon avro tasarruf sağladık" dedi. Uraloğlu, sistemin sadece Türkiye'de değil, uluslararası havacılık sektöründe de rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını ve ilerleyen süreçte farklı ülkelere ihraç edilmesiyle ekonomik kazanç elde edileceğini belirtti.