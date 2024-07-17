Dikili Kitap Günleri Başlıyor

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(İZMİR) - Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Dikili Kitap Günleri, "Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye" temasıyla 20 Temmuz'da kapılarını açıyor.

Dikili 75. Yıl Parkı'nda, 20-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 3. Dikili Kitap Günleri; 50 yazar, edebiyatçı ve gazeteci ile deneyimli siyasetçiyi, 9 gün boyunca 23 farklı söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluşturacak. Dikili Kitap Günleri'nin onur konuğu ise 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ olacak.

Dikili Kitap Günleri, 20 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30'da yapılacak açılışın ardından saat 21.00'da 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un "Cumhuriyet ve Aydınlanma" oturumuyla başlayacak.

Her alanda aydınlık bir gelecek inşa etme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bir asrı deviren Cumhuriyet'in, büyük zorluklar ve fedakarlıklarla kurulduğunu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı Cumhuriyeti ileriye taşıma sorumluluğunun herkesin omuzlarında olduğunu söyledi. Aydınlık bir 100 yıla doğru ilerlerken, gençlere bırakılacak en önemli mirasın, özgür düşünce ve eleştirel bakış açısı olduğuna değinen Başkan Kırgöz, şunları kaydetti:

"Kitapların aydınlattığı bir geleceğe Cumhuriyet ile yürüyoruz"

"Bu da ancak okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitap sevgisini aşılamakla mümkündür. Kitaplar, bilgiye açılan kapılar, ufkumuzu genişleten araçlardır. Gençlerimizi okumaya teşvik ederek, daha güçlü, daha bilinçli bir toplum inşa edebiliriz. 3. Dikili Kitap Günleri, kültür ve sanatın, edebiyatın ışığında buluşmamıza vesile olan önemli bir etkinlik. Kitap Günleri sadece kitapları ve yazarları bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda düşüncelerin ve hayallerin paylaşılmasına da vesile olacak. Her bir kitap, yazarının dünyasına açılan bir pencere, her bir okuyucu ise bu pencereden içeri giren bir misafirdir. İşte bu yüzden, edebiyatın gücüne inanıyor, kitapların aydınlattığı bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

50 yazar, 23 söyleşi

Dikili Kitap Günleri; 21 Temmuz akşamı Zeynep Özatalay, Dilek Sever, Prof. Dr. Kurtul Gülenç, Prof. Dr. M. Ertan Kardeş, Dr. Ferda Yıldırım, Suat Özçağdaş, İsmet Güneşhan, Rahmi Aşkın Türeli, Latife Tekin, Bora Ercan'ı, 22 Temmuz akşamı Arif Koşar ve Sinem Nazlı Demir'i, 23 Temmuz akşamı Esra Alkan, Gökan Zeybek, Gül Çiftçi Binici, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan ve Sinan Akyüz'ü, 24 Temmuz akşamı Gönül Çatalcalı, Hüseyin Yurttaş'ı, 25 Temmuz akşamı Mustafa Kemal Erdemol, Orhan Gökdemir, Deniz Yücel, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Murat Bakan ve R. İhsan Eliaçık'ı, 26 Temmuz akşamı Ceyda Düvenci ile Dr. Behruz Dijurian'ı, 27 Temmuz akşamı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Furkan Karabay, Murat Emir, Yalçın Karatepe, Sevgi Kılıç ve Sinan Meydan'ı, 28 Temmuz akşamı Melih Aşanlı, Özge Doğar, Murat Ağırel'i ağırlayacak. Mustafa Balbay, Akın Birdal, Saygı Öztürk, Murat Şahin ve birçok yazar, imza günlerinde sevenleriyle buluşacak. Dikili ve Çandarlı'da yaşayan yerel yazarlar da kitaplarını imzalama fırsatı bulabilecek.

Etkinlik kapsamında Dikili Belediyesi'nin eğitici, bilgilendirici, eğlendirici atölye çalışmaları da çocuklarla buluşacak. Etkinlik süresince Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca eğitim alan piyano kursu öğrencileri ve çocuk korosu ile Latin Dansları Kursu Eğitmenleri de performans sergileyecek. Bağlama ve ses sanatçısı Burhan Yıldırım'ın da sahne alacağı 3. Dikili Kitap Günleri, Latin Müzik Topluluğu'nun konseriyle son bulacak.