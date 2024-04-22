Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, \'Sıfır Atık\' projesinin dönüm noktası olduğunu belirtti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinin "dönüm noktası" olduğunu belirterek, bu alanda çok sayıda faaliyet yürütüldüğünü söyledi.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve ilk kez düzenlenen "Blue Talks" etkinliği "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla Ankara'da başladı.
Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bozay, okyanuslarda meydana gelen değişimlerin günlük hayatımızı etkilediğini belirterek, sularda yaşayan birçok türün tehlike altında olduğunu aktardı.
Okyanuslarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için sürdürülebilir adımların atılması gerektiğine işaret eden Bozay, "Bunları da geleceğimiz için beraber yapmalıyız. Okyanus konusunda daha çok bilinçlenmeliyiz. Tüm bunların ele alınması için bugün burada toplandık." dedi.
Bozay, iklim haritasının siyasi haritayla aynı olmadığını ifade ederek, "Okyanus; enerji, tarım ve ulaşım gibi birçok alanda temel kanallardan birisini oluşturuyor. Dolayısıyla okyanuslara ihtiyacımız var. Mevcut durum devam ederse ciddi sorunlar yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de yeşil dönüşüme ilişkin çok sayıda projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Bozay, yakın zamanda İklim Değişikliği Dijital Merkezi'nin de faaliyete başlayacağını söyledi.
Bozay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrafın önüne geçilmesi, atıkların geri dönüşüm ile yeniden kullanılmasının sağlanması için Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık' projesi ülkemizin dönüm noktası projelerinden oldu. Projenin en başından bu yana çok çalışıyoruz. Atıklardan geri kazanım oranını 2035'e kadar yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. 'Sıfır Atık' projesi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, ülke ekonomisine 185 milyar TL geri kazandırıldı, 5,9 ton sera gazı salınımı önlendi. En önemlisi de 20 milyon insan konuya ilişkin eğitim gördü."
Türkiye'nin iklim meselelerinde çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Bozay, uluslararası işbirliği vurgusunu yineledi.
Kosta Rika'dan ekolojik denge vurgusu
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, video mesajında, dünyadaki oksijen oranının yaklaşık yüzde 50'sinin okyanuslarda üretildiğini vurgulayarak, bunun insan hayatı için ne kadar önemli olduğuna işaret etti.
Okyanuslara her yılı milyonlarca ton çöp atıldığını belirten Tinoco, yasa dışı balıkçılığın okyanusların ekolojik dengesine zarar verdiğini söyledi.
Tinoco, okyanuslardaki kirliliğin farkında olduklarını belirterek, 7-8 Haziran'da, Kosta Rika'da "Değişimin İçinde" adlı okyanuslara ilişkin yüksek seviyeli etkinlik düzenleyeceklerini aktardı.
Açıklamasında Tinoco, söz konusu etkinlikte insanların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye erişim hakkının korunmasına yönelik kararlılığın ele alınacağını kaydetti.
Tinoco, etkinliğin, işbirliğinin okyanusların ve gezegenin korunması için önemini gösterecek "tarihi fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, herkesi "Değişimin İçinde" etkinliğine davet etti.
"Blue Talks"
BM Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Bozay ve Tinoco'nun yanı sıra Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.
Etkinlikte "Okyanusta Sıfır Atık, Değişimin İçinde" (Zero Waste on the Ocean, Immersed in Change) ve "İklim Görüşmelerini Geliştirmede Diplomasiden Faydalanmak" (Utilizing Diplomacy in Advancing Climate Negotiations) konulu paneller düzenlenecek.
"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliğinde, küresel düzeyde kritik öneme sahip iklim diplomasisi ele alınacak.
Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.
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