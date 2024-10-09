Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna'daki Savaş, Küresel Ölçekteki Kutuplaşmayı Derinleştiriyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi. Ukrayna'da dördüncü yılına giren savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna değinen Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaştırmayı derinleştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde üçüncüsü düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirve'de konuşan Fidan'ın Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi. Fidan, Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesi yönündeki diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru'nun işlemesini sağladığını ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğini kaydetti.

Ukrayna'da dördüncü yılına giren savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğunu belirten Fidan, nükleer ve kitle imha silahlarını savaşa dahil edilme riskini göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğini vurguladığı öğrenilen Fidan, sürdürülebilir bir çözümün Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini belirtti. Bakan Fidan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.

Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Slovenya Cumhurbaşkanı Nataşa Pirc Musar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alelsandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, Bosna-Hersek Başbakanı Boryana Krişto, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihail Pop?oi ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu katıldı.