Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere açık bir mesajımız var - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere açık bir mesajımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye\'yi Balkanlar\'dan kopartabileceğini düşünenlere açık bir mesajımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'da Türkiye'nin izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesinde acıların azaldığını belirterek, Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere açık bir mesaj olduğunu söyledi.

17.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:21
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz doğruları söyledikçe, doğru politikaları uyguladıkça bu defa Türkiye'yi bir rakip hatta hasım gibi görenler ortaya çıkıyor. 'Batı Balkanlar' gibi tarihten kopuk, farazi kategoriler bu yüzden icat ediliyor. Böyle yöntemlerle Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere, açık bir mesajımız var. Bugün Balkanlar'da 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa bu Türkiye sayesindedir." dedi.

Bakan Fidan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Rumeli-Balkan Türkleri İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, geniş bir kimliği ve tarihi birikimi bünyesinde barındıran Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bursa'nın, Osmanlı'nın kök saldığı topraklar olduğunu belirten Fidan, Balkanların her bir köşesinde de Bursa'dan izler görüldüğünü kaydetti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıkarken sınırların ötesindeki soydaşlara ve din kardeşlerine de destek olmayı temel öncelik olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda, son 21 yılda yardım ve destek konusundaki milli kapasitemizi her alanda güçlendirdik, yaygınlaştırdık ve kurumsallaştırdık. Bugün itibarıyla devletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz neye ihtiyaç duyarsa, hemen gereğini yapabilecek güce sahiptir." diye konuştu.

Balkanlar'a yaptığı desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da teşekkür eden Fidan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin sadece yerel düzeyde değil, Balkanlar'da da sorumluluk üstlenen stratejik bir aktör olduğunu söyledi.

Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız"

Fidan, Gazze'ye de dikkati çektiği hitabında, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyamızın ve bölgemizin nereye gittiğini iyi ve doğru okumamız gerekiyor. Milli menfaatlerimizi korumanın yolu, gidişatı iyi ve doğru okumaktan geçiyor. Dünyanın dört bir yanında soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize gerçek manada sahip çıkmanın yolu da buradan geçiyor. Dünyada jeopolitik rekabetin yanı sıra krizlerin, çatışmaların da arttığını görüyoruz. Kuzeyimizde ve güneyimizde savaş var. Ukrayna Savaşı, üçüncü yılına girdi. İsrail mezalimi, Gazze'de sadece uluslararası hukuku değil, tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor. Yaşananlar, Gazze'yle sınırlı değil, Batı Şeria'da da yerleşimci terörü ile Filistinli kardeşlerimizin toprakları gasp ediliyor. Biz Türkiye olarak, mezalimin son bulması için her düzeyde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

"Türkiye, güvenilen bir devlet"

Uluslararası alandaki gelişmelerin Balkanlar ve Rumeli'nin de sinir uçlarını zorladığına dikkati çeken Fidan, "Somut olarak baktığımızda, Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı söylemler ve Kosova-Sırbistan gerginliği endişeleri artırıyor. Bu zorlu dönemde aktif bir dış politika izlemek, soğukkanlı davranmak ve ayrım gözetmeden bütün kesimleri kucaklamak gerekiyor. Böyle bir diplomasi yürütebilen tek bir ülke, tek bir lider var, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Balkanlar'da her ülkeyle kurduğumuz diyalog kanallarında, her düzeydeki yoğun temas trafiğinde şunu görüyoruz. Türkiye, güvenilen bir devlet. İstikrar, barış ve refah odağı olarak görülen bir devlet." ifadelerini kullandı.

Fidan, ilişkileri karşılıklı güven temelinde yürüttüklerini belirterek, "Her ülkeyle ikili işbirliğimizi en üst seviyelere çıkarmak için durmaksızın çaba harcıyoruz. Bugün bölge ülkelerinin birçoğuyla stratejik ortaklık tesis etmiş durumdayız. Öte yandan bölgesel çok taraflı platform ve girişimlere de öncülük ediyoruz. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği süreci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlar, bu vizyonun birer parçası." dedi.

Balkanlar'ın, Rumeli'nin, bölge halklarının ortak çıkarlarını, temel öncelik olarak kabul ettiklerini dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde gerginlik istemiyoruz. Sorun gördüğümüzde hemen devreye girerek, arabuluculuk yapıyoruz. Balkanlar'ın kalbinde yer alan Bosna-Hersek bu bakımdan iyi bir örnektir. Bu ülkede istikrar, barış ve huzur, tüm Balkanlar, tüm Avrupa için stratejik önem taşıyor. Bu nedenle ister ülke içi olsun ister ülke dışı olsun tüm kesimlere Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü hedef alan tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınma çağrısı yapıyoruz. Sadece çağrı yapmakla kalmıyor, bunu sahada aktif bir tutumla da destekliyoruz. Kosova-Sırbistan gerginliğini yine büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Her iki ülkenin de güvendiği bir devlet olarak, Belgrad-Priştine sürecine tam destek veriyoruz. Büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki ekim ayından bu yana üstlendiğimiz NATO Kosova Gücü komutanlığımız, sahada hemen fark yarattı. Komutanımızın gerek Kosova gerek Sırbistan makamlarıyla tesis ettiği güven ilişkisi sayesinde huzur ve güvenlik tesis edildi. Bu koşulların sürmesini ümit ediyoruz."

"Barış ve güvenlik olmayınca ne büyük acılar yaşandığını en iyi bizler biliriz"

Fidan, Türkiye'nin üzerine düşen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esasen, Balkan devletleri olarak böyle davranmalıyız. Çünkü barış ve güvenlik olmayınca ne büyük acılar yaşandığını en iyi bizler biliriz. Bunun için kendi söküğümüzü, kendimiz dikiyoruz. Dışarıdan dikte edilen, bu bölgenin gerçeklerine uygun olmayan politikaların sonuçları ortada. Bu politikalar sadece ve sadece çatışma yarattı, kriz yarattı. Sanki daha dün tarifsiz acılar, katliamlar yaşanmamış gibi bugün hala aynı sorumsuz politikalarda diretenler var. Biz her kesimin güvenine sahip bir bölge ülkesi olarak, bu yanlışları dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Biz doğruları söyledikçe, doğru politikaları uyguladıkça bu defa Türkiye'yi bir rakip hatta hasım gibi görenler ortaya çıkıyor. 'Batı Balkanlar' gibi tarihten kopuk, farazi kategoriler bu yüzden icat ediliyor.

Böyle yöntemlerle Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere, açık bir mesajımız var. Bugün Balkanlar'da 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa bu Türkiye sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü Türkiye'nin bölgede izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesindedir. Türkiye'yi hasım gibi görenlere, şunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. Sizin stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini, bölge ülkeleri olarak artık biz çekmeyeceğiz. Türkiye olarak, dostlarımızla işbirliği içinde, bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Biz devlet olarak bütün önlemlerimizi alıp, stratejimizi bu vizyonla oluşturuyoruz."

Programda Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA

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