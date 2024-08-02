Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Unutmayalım ki bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır.

02.08.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Unutmayalım ki bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması da Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi, Ayasofya minberinden sizlere sesleniyorum. Artık toparlanalım, Allah'ın bizler için beyan ettiği en hayırlı ümmet vasfını kuşanalım." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat eden Erbaş, Bedir'den Kudüs'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve bugüne kadar din, İslam, ezan, vatan ve bayrak için şehit olanlara dua etti.

İran'da suikasta uğrayan, Filistinli Müslümanlar için büyük mücadeleler vermiş Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi de anan Erbaş, İslam'ın gayesinin yeryüzünde adalet ve merhameti, barış ve huzuru egemen kılmak olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de iyilik ve ıslah yolunda gayret edenlerin cennetle müjdelendiğini, zulüm, haksızlık, fesat ve bozgunculuk peşinde koşanların ise çetin bir azapla uyarıldığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün zulüm ve her türlü kötülüğün yeryüzünü kuşattığı bir zamanı yaşıyoruz. Ahlakın ve hukukun hiçe sayıldığı, mazlumların feryadının arşa dayandığı, fıtratın ve tabiatın alabildiğine tahrip edildiği bir çağın içinden geçiyoruz. Zalimlerin ve zorbaların dünyayı adeta cehenneme çeviren azgınlıklarına şahit oluyoruz. 'Ebu Lehebler ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.' mısralarıyla şairin ifade ettiği bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katiller, işgalciler başta Gazze, Filistin olmak üzere yeryüzünün her zayıf coğrafyasında çocuk, bebek, kadın, yaşlı, masum demeden hunharca katliam yapıyor, soykırım gerçekleştiriyor. Ancak buradan, Ayasofya minberinden, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet'in bize emanetiği Akşemseddin Hazretleri'nin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır."

Zalimlerin bütün yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka vereceğini vurgulayan Erbaş, "Bu yüzden, ey işgalci zalimler, geç olmadan hakikati idrak edin, dayandığınız şer odaklarına güvenmeyin, tarihe bakıp ibret alın. Geçmişte azgınlık yapanların başlarına neler gelmişti hatırlayın. Sahip olduğunuz güç ve imkanlar sizi asla kurtaramayacaktır. Binlerce masumun, mazlumun ahı dünyayı size zindan edecektir. Bunu aklınızdan çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Hakkın ve hakikatin yanında, zulmün ve kötünün karşısında durmanın, vicdan sahibi herkesin en temel sorumluluğu haline geldiğini dile getiren Erbaş, İslam alemine şöyle seslendi:

"Bize düşen, umudumuzu ve cesaretimizi kaybetmeden zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya devam etmektir, yeryüzünde adalet ve iyiliğin teminatı olacak bir medeniyet inşa etmek için el ele, gönül gönüle vermektir. Unutmayalım ki bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması da Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi, Ayasofya minberinden sizlere sesleniyorum. Artık toparlanalım, Allah'ın bizler için beyan ettiği en hayırlı ümmet vasfını kuşanalım. Gelin, fitne ve tefrikadan kurtulalım. Farklılıklarımızı bahane edip birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım. Emperyalistlerin oyununa gelmeyelim. Vahdete, birliğe koşalım. Gücümüzün farkına varalım. Cenabıhak İslam coğrafyasına yeraltı ve yer üstü nice zenginlikler nasip etmiş. Biz güçlerimizi birleştirmezsek, bölünüp parçalanırsak sömürgeciler bu zenginliklerimizi sömürmeye devam eder. Zalim işgalciler hemen burnumuzun dibindeki Filistin'de, Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda masumları, çocukları katleder, soykırımlar yapar."

Müslüman toplumların ideal birliği sağlanabilirse yeryüzündeki kimsesizlerin güleceğini, mazlumların bu yolla kurtuluşa ulaşacağını söyleyen Erbaş, "Dünyaya barış işte o zaman gelecektir. Kötülere, zalimlere, işgalcilere karşı caydırıcılık gücümüz buna vesile olacaktır. Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya dokunmaya bile kimse cesaret edemeyecektir o zaman. Bizi yıllardan beri meşgul eden, yatırımlarımızı ve daha hızlı kalkınmamızı engelleyen binlerce şehit vermemize sebep olan terör örgütlerine kimse destek veremeyecektir o zaman." dedi.

Heniyye için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazının ardından, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cenaze namazında binlerce Müslüman saf tuttu.

Erbaş, Heniyye başta olmak üzere, masum ve mazlumlar için dua etti.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 16:22:03. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement