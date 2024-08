Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara çağrı

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Unutmayalım ki bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması da Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi, Ayasofya minberinden sizlere sesleniyorum. Artık toparlanalım, Allah'ın bizler için beyan ettiği en hayırlı ümmet vasfını kuşanalım." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat eden Erbaş, Bedir'den Kudüs'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve bugüne kadar din, İslam, ezan, vatan ve bayrak için şehit olanlara dua etti.

İran'da suikasta uğrayan, Filistinli Müslümanlar için büyük mücadeleler vermiş Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi de anan Erbaş, İslam'ın gayesinin yeryüzünde adalet ve merhameti, barış ve huzuru egemen kılmak olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de iyilik ve ıslah yolunda gayret edenlerin cennetle müjdelendiğini, zulüm, haksızlık, fesat ve bozgunculuk peşinde koşanların ise çetin bir azapla uyarıldığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün zulüm ve her türlü kötülüğün yeryüzünü kuşattığı bir zamanı yaşıyoruz. Ahlakın ve hukukun hiçe sayıldığı, mazlumların feryadının arşa dayandığı, fıtratın ve tabiatın alabildiğine tahrip edildiği bir çağın içinden geçiyoruz. Zalimlerin ve zorbaların dünyayı adeta cehenneme çeviren azgınlıklarına şahit oluyoruz. 'Ebu Lehebler ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.' mısralarıyla şairin ifade ettiği bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katiller, işgalciler başta Gazze, Filistin olmak üzere yeryüzünün her zayıf coğrafyasında çocuk, bebek, kadın, yaşlı, masum demeden hunharca katliam yapıyor, soykırım gerçekleştiriyor. Ancak buradan, Ayasofya minberinden, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet'in bize emanetiği Akşemseddin Hazretleri'nin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır."

Zalimlerin bütün yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka vereceğini vurgulayan Erbaş, "Bu yüzden, ey işgalci zalimler, geç olmadan hakikati idrak edin, dayandığınız şer odaklarına güvenmeyin, tarihe bakıp ibret alın. Geçmişte azgınlık yapanların başlarına neler gelmişti hatırlayın. Sahip olduğunuz güç ve imkanlar sizi asla kurtaramayacaktır. Binlerce masumun, mazlumun ahı dünyayı size zindan edecektir. Bunu aklınızdan çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Hakkın ve hakikatin yanında, zulmün ve kötünün karşısında durmanın, vicdan sahibi herkesin en temel sorumluluğu haline geldiğini dile getiren Erbaş, İslam alemine şöyle seslendi:

"Bize düşen, umudumuzu ve cesaretimizi kaybetmeden zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya devam etmektir, yeryüzünde adalet ve iyiliğin teminatı olacak bir medeniyet inşa etmek için el ele, gönül gönüle vermektir. Unutmayalım ki bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması da Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi, Ayasofya minberinden sizlere sesleniyorum. Artık toparlanalım, Allah'ın bizler için beyan ettiği en hayırlı ümmet vasfını kuşanalım. Gelin, fitne ve tefrikadan kurtulalım. Farklılıklarımızı bahane edip birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım. Emperyalistlerin oyununa gelmeyelim. Vahdete, birliğe koşalım. Gücümüzün farkına varalım. Cenabıhak İslam coğrafyasına yeraltı ve yer üstü nice zenginlikler nasip etmiş. Biz güçlerimizi birleştirmezsek, bölünüp parçalanırsak sömürgeciler bu zenginliklerimizi sömürmeye devam eder. Zalim işgalciler hemen burnumuzun dibindeki Filistin'de, Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda masumları, çocukları katleder, soykırımlar yapar."

Müslüman toplumların ideal birliği sağlanabilirse yeryüzündeki kimsesizlerin güleceğini, mazlumların bu yolla kurtuluşa ulaşacağını söyleyen Erbaş, "Dünyaya barış işte o zaman gelecektir. Kötülere, zalimlere, işgalcilere karşı caydırıcılık gücümüz buna vesile olacaktır. Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya dokunmaya bile kimse cesaret edemeyecektir o zaman. Bizi yıllardan beri meşgul eden, yatırımlarımızı ve daha hızlı kalkınmamızı engelleyen binlerce şehit vermemize sebep olan terör örgütlerine kimse destek veremeyecektir o zaman." dedi.

Heniyye için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazının ardından, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cenaze namazında binlerce Müslüman saf tuttu.

Erbaş, Heniyye başta olmak üzere, masum ve mazlumlar için dua etti.