Diyarbakır'da Aksa Tufanı Yürüyüşü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aksa Tufanı Yürüyüşü

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HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu, 7 Ekim'i milat ilan ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

06.10.2024 23:15
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun yıl dönümünde Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşe katılan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, operasyonun başladığı 7 Ekim tarihinin bir milat olduğunu ifade ederek, "7 Ekim Aksa Tufanı bir milat oldu, yeni bir hat oldu, bir hendek oldu. Bir tarafından zalim, soykırımcı, işgalci vahşiler ve onların aveneleri, öbür taraftan zulme karşı direnenler ve onlara destek açıklamasında bulunanlar, onların arkasında saf tutanlardır" dedi.

7 Ekim 2023'te Hamas örgütünün İsrail devletine yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun birinci yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen yürüyüş düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Luna Park önünde başlayıp 4 kilometre mesafedeki bir alışveriş merkezinin önünde yapılan yürüyüşe Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş boyunca sık sık Hamas'a destek sloganları atılırken, 'Kahrolsun İsrail, işbirlikçi PKK' sloganları ise dikkat çekti.

'Evet, biz öfkeliyiz, kızgınız. Ama ümitsiz ve vazgeçmiş değiliz'

Yürüyüşün son bulduğu alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas'ın operasyonu başlattığı 7 Ekim tarihinin milat olduğunu belirterek, Filistin'e destek vermeyenlere eleştirilerini yöneltti. Öfkeli ve kızgın olduklarını aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan bir yıl önce 7 Ekim sabahı bir tufan koptu, Aksa Tufanı. Ondan hemen sonra bir yıldır devam eden zulüm var. Gazze'ye ölüm, zulüm ve bombalar yağdı. Ama Gazze'nin mücahitleri, kadınları, çocukları, yaşlıları bile direnmekten vazgeçmediler, geri adım atmadılar. Siyonizm kaybedecek. Siyonizmin zayıflığı, Vahşeti, zalimliği, zayıflığı ortaya çıktı. O zalimlere karşı kin ve öfke gün geçtikçe büyüyor. Evet, biz öfkeliyiz, kızgınız. Ama ümitsiz ve vazgeçmiş değiliz. Orada zulüm devam ettiği müddetçe, bizler de zulme karşı kıyamda olacağız. Oradaki kardeşlerimize destek vermekten geri durmayacağız. Bugün, bu desteği burada sunan bütün kardeşlerimizi hepsini tebrik ediyorum. Evet, dünya sessiz. Dünya istihbarı siyonizmin arkasında. 7 Ekim Aksa Tufanı bir milat oldu, yeni bir hat oldu, bir hendek oldu. Bir tarafından zalim, soykırımcı, işgalci vahşiler ve onların aveneleri, öbür taraftan zulmü karşı direnenler ve onlara destek açıklamasında bulunanlar, onların arkasında saf tutanlardır. Evet, 7 Ekim'den sonra herkes saffını belli etti. 1 yıldır Gazze bombalanıyordu biz, o zaman söyledik. Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak. İşte bugün, sırada Lübnan'da, yarın Suriye'de, daha sonra belki Ürdün'de, Irak'ta İran'da, burada olacak. Onların gücü, kalabalık olmaları ellerindeki silah, bombalar, Amerika'nın desteğiyle değil. Onların gücü bizim dağınıklığımızdan, bizim birbirimize düşmesindendir. Vahdeti unutmuş olmamızdandır. İnşallah Aksa Tufanı, bir milat olacak, uykuda ve gaflette olanları uyandıracak."

Diyarbakır\'da Aksa Tufanı Yürüyüşü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aksa Tufanı Yürüyüşü - Son Dakika

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