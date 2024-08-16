Diyarbakır'da Damda Uyurken Yaralanan Kadının Durumu Ciddi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Damda Uyurken Yaralanan Kadının Durumu Ciddi

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde damda uyurken göğsüne yorgun mermi isabet eden Delal Aydın (55), ağır yaralandı. Aydın'ın hayati tehlikesi sürüyor.

16.08.2024 17:32
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde damda uyurken göğsüne yorgun mermi isabet eden Delal Aydın (55), ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin damında uyuyan Delal Aydın'ın göğsüne, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerine zarar verdiği belirlenen mermi çekirdeği ameliyatla vücudundan çıkarılırken, Aydın'ın hayati tehlikesi sürüyor. Polis, silahı ateşleyen şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

Diyarbakır\'da Damda Uyurken Yaralanan Kadının Durumu Ciddi
Kaynak: DHA

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