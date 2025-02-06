Diyarbakır'da Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Diyarbakır\'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde Diyarbakır'da AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programında, deprem yaralarının sarılması için ayrılan kaynaklar ve inşa faaliyetleri detaylandırıldı.

06.02.2025 16:31  Güncelleme: 16:40
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AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ANMA PROGRAMI

Diyarbakır Valiliği tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümünde, AFAD İl Müdürlüğü'nde anma programı düzenlendi. Programa, Vali Murat Zorluoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AFAD Daire Başkanı Ayhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleri ve depremzede aileler katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Deprem ile ilgili bir sinevizyon gösterisi izletildi. Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, depremin yararlarını sarmak için 2 milyar 129 milyon 612 bin TL'lik bir kaynak ayrıldığını belirterek, "Depremin yarattığı acı ve kayıplar hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. O günler, ülkemizin hatta dünyanın her köşesinden gelen yardım elleri ile hafızalarımıza kazındı. Her kesimden insanımız tek yürek oldu. Kim ne kadar uzakta olursa olsun, yüreği depremzedelerin acısıyla yandı. Diyarbakır'da bu depremlerde 411 vatandaşımız hayatını kaybetti. 901 vatandaşımız da yaralandı. 104 binamız yıkıldı veya acil yıkılacak duruma geldi. Depremin yaralarını sarmak adına toplam 2 milyar 129 milyon 612 bin TL'lik bir kaynak ayırdık. 411 vefat eden vatandaşımızın her biri için 100 bin olmak üzere 41 milyon 200 bin TL vefat yardımı, 153 bin 796 haneye destek ödemesi yaparak toplamda 157 milyon 960 bin TL, 21 bin 388 kişiye 15 bin TL taşınma yardımı yapılarak toplam 320 milyon 820 bin TL, kira ödemeleri kapsamında 1 milyar 609 milyon 632 bin TL destek ödemesi gerçekleştirildi" dedi.

'5 BİN 255 ADET KONUTUN TESLİMATI YAPILDI'

Deprem konutlarının inşasının devam ettiğini belirten Zorluoğlu, "Yeniden inşa faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Konut çalışmalarımız, Diyarbakır merkez Oğlaklı mevkiinde 13 bin 190 konut, dış ilçe merkezlerinde 2 bin 861 konut, kırsal mahallelerde ise 300 betonarme ve 821'i hafif çelik olmak üzere 1121 konut yapılmaktadır. Bu konutlardan, 7 bin 920 adedinin yapımı tamamlanmış olup 5 bin 255 adet konutun teslimatı vatandaşlarımıza yapılmıştır. 9 bin 252 adet konutun inşası devam etmektedir. İlimizde, hak sahipleri için toplamda 6 adet kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Bağlar Oğlaklı konutları 6 bin 989, Çermik ilçe merkezinde 238, Çüngüş ilçe merkezinde 150, Dicle ilçe merkezinde 146, Hazro ilçe merkezinde 142 ve kırsal mahallelerimizde de 255 adet olmak üzere toplam 7 bin 920 konutun kurası gerçekleşmiştir. TOKİ'nin, YİKOB'un ve hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı 7 okulun inşaatı devam etmektedir. Sosyal altyapı çalışmalarında ise, 214 ticarethane, 4 cami, 3 sosyal tesis, 1 meydan parkının yapımı sürmektedir. Hani ilçesinde 6 iş yeri, 1 cami, Ergani ilçesinde 16 iş yeri, 1 cami, Kulp ilçesinde 6 iş yeri, 1 cami, Silvan ilçesinde, 6 iş yeri, 1 caminin inşa çalışmaları devam etmektedir. Yerinde dönüşüm çalışmalarında ise, 961 başvurudan 740'ının işlemlerine, 660'ının inşaat çalışmasına başlandı. 173'ünün ise inşası tamamlandı. Bu çalışmalara toplam 720 milyon hibe ve kredi desteği sağlandı. Bu rakamlar; umudumuzun, direncimizin ve yeniden inşa azmimizin somut göstergeleridir. İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza deprem nedeniyle 7 büyükbaş hayvan, 32 küçükbaş hayvan, 20 kanatlı hayvan, 143 arılı kovan, 67 kilo 305 kilogram yem ve 100 adet 24 metrekare çadır dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yem desteklemesi kapsamında 32 bin 792 kişi ve 126 firmaya toplamda 335 milyon 393 bin TL ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

Program, yapılan duaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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