Diyarbakır\'da Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

Güncel

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, bugünden itibaren kent genelinde 4 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını, eylem ve etkinlikler için il dışından gelen veya diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçlara izin verilmeyeceğini bildirdi.

Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından Diyarbakır Valiliği'nden eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olası eylemlere katılmak üzere Diyarbakır'a gelenlerin girişlerine izin verilmeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"3 Haziran 2024 günü Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından -sözde- protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 3 Haziran 2024 günü saat 14.15'ten 7 Haziran 2024 günü saat14.14'e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."