Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız için dualar edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız için dualar edildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, mahalledeki camide cuma namazı sonrası küçük kızın sağ salim bulunması için dualar edildi. Arama çalışmalarında sonuç alınamazken, ailesinin beyanına göre bulunan terliklerin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Cuma namazında ise Narin'in bulunması için dualar edildi.

30.08.2024 17:08
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 10'uncu günde, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazıyla sürdürülürken, mahalledeki camide cuma namazı sonrası küçük kızın sağ salim bulunması için dualar edildi.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

BULUNAN TERLİKLER NARİN'E AİT DEĞİL

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

CUMA NAMAZINDA DUALAR NARİN İÇİN EDİLDİ

10'uncu günde AFAD ve jandarma ekipleri mahalle içerisinde ve dışında yeraltı görüntüleme cihazıyla arama çalışmalarını sürdürdü. Cuma namazında ise dualar Narin'in sağ salim bulunması için edildi.

Narin'in babası Arif Güran'ın da kıldığı namaz sonrası imam, "Ya Rabb'im sen bu olayı aydınlat, onların yardımcısı ol. Ailemiz ve toplumumuz sabır içindedir. Sadece nebi dostu sensin ya Rabb'i. Bizler ancak senden yardım dileriz, sen bize yardım et. Sen bizim önümüzü aydınlat. Sen bizim ufkumuzu genişlet, sen bu yavrumuzu bize kavuştur ya Rabb'i, o vicdansızların hakkından da sen gel ya Rabb'i, ya Rabb'i bu aileyi daha fazla üzgün bırakma. Sana yalvarıyor sana elimizi açıyoruz, senden yardım diliyoruz. Bizlere bu evladımızı sağ salim bir şekilde nasip eyle, ailesine kavuşmayı nasip eyle ya Yabb'i. Sana açılan bu ellerimizi boş çevirme, çabalarımızı boş bırakma ya Rabbi, bizler elimizden gelen çabayı sarf ediyor ve sana tevekkül ediyoruz. Bizleri karşılıksız bırakma ya Rabb'i. Senden başka gidecek kapımız yok. Ancak senin hidayetinde, senin iznin ve yardımınla biz bu yavrumuzu buluruz. ya Rabb'i sen bizi yardımsız bırakma. Sen bizim çaresizliğimizde bize çare bul ya Rabb'i. Sen bizim derdimize deva bul ya rabbi. O küçük çocuğun masumiyetine onun başına bir şey gelmeden onu kaçıranların da kalbine güzellik nasip eyle. Onları da şaşırt ve yavrumuzu ailesine kavuştur bir an evvel. Duamızı kabul eyle ya Rabb'i" dedi.

Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki kız için dualar edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız için dualar edildi - Son Dakika

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