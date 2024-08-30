Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi serbest bırakıldı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

30.08.2024 00:47
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi serbest bırakıldı - Son Dakika
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