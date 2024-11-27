Diyarbakır'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı

Diyarbakır\'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, günlük bin kişiye hizmet verecek üçüncü Halk Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, yoksulluk ve toplumsal muhalefet konuları ele alındı.

27.11.2024 17:06  Güncelleme: 17:09
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından günlük bin kişiye hizmet verecek kentteki üçüncü Halk Lokantası'nın açılışı yapıldı.

DEM Parti yönetimindeki Kayapınar Belediyesi'nce Huzurevleri Mahallesi'nde Halk Lokantası'nın açılışı yapıldı. Her gün bin kişiye hizmet verecek lokantada, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 70 lira. Halk Lokantısı'nın açılışı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, önümüzdeki dönemlerde Halk Lokantası sayısını artıracaklarını belirterek, toplumun birçok kesiminin yoksulluk haritasında dezavantajlı bir durumda yer almasına yol açan günlerin yaşandığını söyledi. Sincar, şöyle konuştu:

"Toplumsal belediyecilik mantığını geliştirebilmek adına halkla bir arada birlikte neleri yapabiliriz meselesinde açığa çıkan sorunlarımıza ve eksiklerimize eğilerek adım adım bir yol  haritamızı belirledik. Çeşitli hizmetleri hep birlikte bir arada yapmaya çalıştık. Bizler bugün, bizler büyük bir gurur ve onurla halk lokantamızın açılışını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Ofis'te, Bağlar'da açmış olduğu Halk Lokantaları vardı. Kayapınar'da 3. şubenin açılışını bugün büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki dönemlerde yine bu tarz mekanların halkın hizmetine tabi olmasına dair çabalarımız ve çalışmalarımız da sürüyor. Biliyoruz ki, yaşadığımız süreç ekonomik yoksunluğun, derin yoksulluğun ve krizin her geçen gün büyük bir artışla devam ettiği, geçinemiyoruz şiarıyla emeğinden tutalım öğrencilere, kadınlara, toplumun birçok kesiminin ne yazık ki yoksulluk haritasında dezavantajlı bir durumda yer almasına yol açan günleri de yaşıyoruz. Buna dair çözüm ve politikalar belki geliştirilemiyor. Bizler en azından yerel yönetimlerde demokratik, katılımcı ve halkçı belediyecilik anlayışıyla imkanlarımız, olanaklarımız ve çabamızla bunu aşmaya ve açtırmaya dönükte birçok çalışmayı geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam edeceğiz" dedi.

'İktidarın toplumsal muhalefete karşı tahammülsüzlüğünün bir göstergesiyle daha karşılaştık'

Terör soruşturması kapsamında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sincar, kayyum tehdidiyle sürekli karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Burada bir coşku yaşıyoruz ama dün sabah saatlerinde biliyoruz ki, yine bir sabah ansızın meselesinde mevcut iktidarın 22 yılı aşan politikalarında toplumsal muhalefete karşı tahammülsüzlüğünün bir göstergesi ile daha karşılaştık. Emek, demokrasi mücadelesini yürüten toplumun birçok kesiminden, özgür basından, emek alanından, demokratik siyaset alanından kadınlar, gençler birçok kesime karşı bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. Onlarca insan gözaltına alındı. Mevcut haliyle baktığımızda siyasi iktidarın yaşamış olduğu tıkanıklık ve krizin çaresi bu değildir. Toplumsal muhalefeti bastırmak, ötelemek diye bir tutum olmaması gerekiyor. Eş Başkanımız Cengiz Dündar'da dün sabah operasyonuyla alınan isimlerden bir tanesi ve ne yazık ki Ankara merkezli sürdürülen soruşturma sonucunda Ankara'ya götürüldü. Bizler mücadelemizle ve direnişimizle gözaltına alınan arkadaşlarımızın hukuki karşılığı olmayan, mesnetsiz iddialarla alındığını düşünüyoruz. Onların siyasi bir karar neticesinde rehin alınması meselesini de kınıyoruz. Umut ediyoruz ki en kısa sürede arkadaşlarımız, eş başkanımız, yoldaşlarımız bizlerle birlikte yine sahada demokratik toplumun mücadele alanlarında toplumumuzun ihtiyaçlarına ve taleplerine yanıt olacak çalışmalarda kaldığı yerden dayanışmamızı büyüteceğiz. Daha da güç katacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda beklentimiz, talebimiz var. Bizler burada halkın seçilmişleri olarak, halkın iradesini temsil edenler olarak, kayyum baskısıyla kayyum tehdidiyle sürekli karşı karşıya bırakılma meselesine baktığımızda, aslında muhalefete karşı tahammülsüzlüğün ve sabırsızlığın göstergesine baktığımızda her alanda varız, vardık, var olacağız şiarıyla mücadelemizden amansız bir şekilde mücadelemizi de devam ettirmeye de çalışacağız."

Konuşmalarından ardından belediye eş başkanları, vatandaşlara yemek servisi yaptı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Yoksulluk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika

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