Diyarbakır'da Yangın Faciasında 18 Şüpheli - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın Faciasında 18 Şüpheli

25.07.2025 16:50
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Diyarbakır'daki yangında anne ve 3 çocuğun ölümüyle ilgili 18 şüpheli hakkında hapis cezası istendi.

DİYARBAKIR'da 13 katlı bir apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 3'ü tutuklu, 18 şüpheli hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'taki sitedeki 13 katlı apartmanda 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, 6 Haziran'da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden yapı denetim sorumlusu Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim şantiye şefi Mehmet Selim Arık, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BİLİRKİŞİ VE İTFAİYE RAPORU DOSYADA

Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi ve itfaiye raporu, soruşturma dosyasında eklendi. 5 kişiden oluşan bilirkişi raporunda, Elektrik tesisatındaki olası kısa devre nedeniyle kablolarda oluşan sıcaklığın şaft kanalında bulunan kolon kablolarının üst üste ve istiflenmiş şekilde birbirine yakın olması nedeniyle diğer kablolara yayılması, bina elektrik tesisatı koruma ve topraklama elemanlarının yetersiz kalması veya olmaması nedeniyle oluşan sıcaklık şaft kanalı içerisinde bulunan kabloların yanmasına neden olmuştur. Şaft kanalı genel yapısının ve şaft kapaklarının mevzuata aykırı şekilde imal edilmiş olması, şaft kanalı içerisinde normalde olmaması gereken malzemeler nedeniyle yangının yayılarak ve alevli bir şekilde ilerleyip çatıya kadar ulaştığı değerlendirilmiştir. Binanın genel olarak onaylı projeye uygun şekilde tatbik edilmemiş olması, projeye aykırı imalatların yapılmış olması, bu imalatların yangın yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle yangının mevzuatta belirtilen hususlara aykırı şekilde imalatlardan kaynaklandığı görüş ve kanaatine varılmıştır denildi.

ELEKTRİK TESİSATI YANMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı ifadelerine yer verildi.

FACİA, BİR DİZİ İHMAL VE KUSURUN BİR ARAYA GELMESİYLE ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu ve 1'i hakkında yakalama kararı bulunan 15'i tutuksuz toplamda 18 şüpheli hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede 18 şüpheli hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin yapı güvenliği ve yangın önleme yükümlülüklerini ağır şekilde ihlal ettikleri belirtilen iddianamede, "Soruşturma neticesinde toplanan deliller, olay yeri inceleme raporları ve bilimsel bilirkişi mütalaaları; yangının, yapının projelendirilmesi, inşa edilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde yönetmeliklere aykırı malzeme kullanımı ile yangın güvenliği tedbirlerinin eksik veya yetersiz bırakılması sonucunda meydana geldiğini göstermektedir. Özellikle binanın şaft boşluklarında ve diğer taşıyıcı olmayan bölümlerinde, yürürlükteki 'Yangından Korunma Yönetmeliği' hükümlerine aykırı olarak, yangına dayanımı düşük, kolay alev alabilen ve yangın anında zehirli duman yayan malzemelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yangın söndürme sistemlerinin, duman tahliye sistemlerinin ve acil çıkış güzergahlarının standartlara uygun olmadığı veya işlevsiz olduğu belirlenmiştir. İlgili yapıya yangın önlemeyle beraber yangın çıkması sonrası müdahale sistemlerindeki bakımsızlık ve donanım yetersizliği tespit edilmiştir. Faciasının tekil bir hatadan ziyade, farklı kademelerdeki bir dizi ihmal ve kusurun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını göstermektedir. Gerçekten neticeyi öngördüğü halde, sırf şansına veya başka etkenlerle hareket eden şüphelilerin eylemleri noktasında bilinçli şekilde dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri, bu eylemleri, yangının çıkışı ve yayılması sonucunda meydana gelen ölümler ve yaralanmalar açısından Türk Ceza Kanunu Madde 852 kapsamında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasında neden olma halini oluşturduğu anlaşılmakla, bu doğrultuda; haklarında soruşturma yürütülen şüpheliler bina müteahhitti Mehmet Aras, yapı denetim firması sahibi Barış Ceylan, yapı denetim firması sahibi S.Y., şantiye şefi Mehmet Selim Arık ve F.K., elektrik denetçisi-elektrik mühendisi H.T., G.Ç.Ç. ve K.Ç., elektrik kontrolörleri S.A., İ.B., S.Y. ve Ş.Y., proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T., kontrol elemanları H.G., B.Ş. ve N.Ç., site yöneticisi A.K.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 852 ve 223 maddeleri uyarınca, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, yüklenilen suçlardan dolayı eylemlerine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri TCK 852, 223 maddeler gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.

Kaynak: DHA

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