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DİYARBAKIR SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.972
Toplam Seçmen : 1.164.129
Açılan Sandık : 3.759
Açılan Sandık Oranı : % 94,64
Kullanılan Oy : 735.897
Geçerli Oy : 682.653
Katılım Oranı : % 66,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 64,01437.003
AK PARTİMEHMET HALİS BİLDEN% 16,86115.077
HÜDA PARFARUK DİNÇ% 7,3350.062
YENİDEN REFAHHİKMET KAPLAN% 3,5724.382
CHPCAFER PEKDEMİR% 3,4823.747
DEVA PARTİSİCENAP EKİNCİ% 1,147.764
SAADETMUHAMMED SABIR FIRAT% 0,684.622
ZAFER PARTİSİMAHMUT TATAR% 0,513.465
İYİ PARTİAHMET ÇAKIR% 0,442.977
TKPDAVUT ŞANLI% 0,42.716
DİĞER% 0,322.158
HAK-PARMEHMETŞAH EREN% 0,261.807
DSPALİ ARTUN% 0,241.614
BTPŞEYHMUS ELÇİ% 0,181.264
HKPABDURRAHMAN KAYA% 0,11742
YTPUMUT ANAR% 0,08556
VATAN PARTİSİFERDİ TANHAN% 0,07480
AB PARTİMUSTAFA MALKOÇ% 0,06432
TKHSİBEL ALTINTAŞ% 0,06422
MİLLİ YOLMEHMET ALİ KARA% 0,06404
BAĞIMSIZABDULAZİZ KIRKAN% 0,06392
MİLLETLEYLA KARAKAYA% 0,05359
BAĞIMSIZORKİDE DÜZKAYA% 0,03208
BAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 59,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSİRAÇ ÇELİK% 71,7199.713
AK PARTİBEDİRHAN AKYOL% 11,8816.518
HÜDA PARCENGİZ AYDIN% 6,749.369
CHPMUSTAFA AKYÜZ% 3,464.817
YENİDEN REFAHMEHMET NEZİR DURMAZ% 2,914.052
DEVA PARTİSİHAMDİN ÖZDEMİR% 0,921.280
İYİ PARTİCEMAL CEYLAN% 0,61853
SAADETAHMET BARAN% 0,52717
HKPNAİLE KOÇ EFE% 0,37512
BTPMETİN ÇELİK% 0,28383
HAK-PARHEVAL YILMAZ TEMEL% 0,23326
DSPALİ YUSUF ERASLAN% 0,22311
MİLLİ YOLFEYAT GÖÇLÜ% 0,09127
AB PARTİMAHMUT DURMAZ% 0,0679
BİSMİL

Açılan Sandık Oranı : % 99,32
Katılım Oranı : % 76,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMİZGİN EKİN% 68,0836.493
AK PARTİBEHİYE ARSLAN% 15,578.348
HÜDA PARALİ BİLMEZ% 7,514.024
DEVA PARTİSİŞÜKRÜ MERDANOĞLU% 4,452.384
CHPMEHMET SOYLU% 1,951.045
YENİDEN REFAHFAİK KILIÇ% 1,38738
SAADETİBRAHİM ŞİMŞEK% 0,38205
BTPYUSUF TUTUŞ% 0,25135
İYİ PARTİALİ ÜNAL% 0,22117
DSPCANAN İLGİN% 0,21113
ÇERMİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU% 25,546.075
CHPNURETTİN AKDAĞ% 23,035.478
YENİDEN REFAHMURAT AKDAĞ% 22,365.318
DEM PARTİBERAT CAN% 22,255.292
HÜDA PARSEYFETTİN YİĞİT% 5,091.212
DİĞER% 0,47112
SAADETABDULLAH EJDER YİĞİT% 0,3685
İYİ PARTİAHMET EFETÜRK% 0,3481
BTPMEHMET RAMAZAN KEBABCILAR% 0,372
DSPVEDAT KARAKAŞ% 0,2662
ÇINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEMRA AKYÜZ% 49,2115.780
AK PARTİDAVUT ARZU% 29,139.342
HÜDA PARVEDAT TURGUT% 175.450
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKBULUT% 1,49477
DEVA PARTİSİMEHMET MUSTAFA DOĞAN% 0,74238
CHPHALİT KAYA% 0,69221
İYİ PARTİRAMAZAN DEMİR% 0,51163
SAADETMEHMET VEYSİ YİĞİT% 0,43138
HAK-PARSÜHEYLA BİNGÖL% 0,33106
BTPYASİN ASLAN% 0,2166
DSPDERYA ULAŞ% 0,1549
MİLLİ YOLMEHMET EYYÜP GÜMÜŞ% 0,1134
ÇÜNGÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ SUAT AKMEŞE% 45,362.744
YENİDEN REFAHZÜBEYİR ARSLANCA% 44,342.682
DEM PARTİHABİB DEMİRKOL% 3,75227
CHPGÜLER KOÇYİĞİT% 3,09187
HÜDA PARMEHMET GÜLDOĞDU% 0,8451
DİĞER% 0,7948
TKPSENAYİ YEŞİLÇİNAR% 0,5533
SAADETAYŞE DAĞ% 0,530
İYİ PARTİMEHMET SIDDIK KARADAĞLI% 0,4628
BTPAHMET HAYDAR EŞKİ% 0,212
DSPAHMET KAPÇAK% 0,127
DİCLE

Açılan Sandık Oranı : % 60,20
Katılım Oranı : % 78,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHACİ AKENGİN% 48,074.989
AK PARTİFELAT AYGÖREN% 28,542.962
YENİDEN REFAHHALİT AYDIN% 6,31655
DİĞER% 5,97620
HÜDA PARALİ GÖÇTÜRK% 4,61478
BAĞIMSIZMURAT ARUKAN% 1,7176
BAĞIMSIZFERHAT DURMAZ% 1,2125
CHPMEHMET SELİM AKBAŞ% 1,1114
DEVA PARTİSİHÜSEYİN LEVENT% 0,8790
SAADETABDULVAHAP DİYAPOĞLU% 0,4749
İYİ PARTİYUNUS BAŞAL% 0,4142
HKPADNAN KAYA% 0,2324
BTPYUNUS TUTUŞ% 0,1920
APÖZGÜR KARAKUŞ% 0,1516
BAĞIMSIZMEHMET DOĞAN% 0,1111
DSPMUSTAFA BİROĞLU% 0,077
EĞİL

Açılan Sandık Oranı : % 86,44
Katılım Oranı : % 86,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ZÜLKÜF POLAT% 38,083.920
AK PARTİFIRAT SEYDAOĞLU% 36,263.732
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 13,431.382
HÜDA PARALİ DURGUNSU% 4,26439
YENİDEN REFAHMAHMUT AKATAY% 4,21433
CHPAHMET AKTAY% 1,53158
DEVA PARTİSİZEYNEL BEKİL% 0,7779
İYİ PARTİENSARİ BARLAS% 0,6264
BTPMEDİNE KAN% 0,4142
DSPSAİT TUTUŞ% 0,3637
BAĞIMSIZÖMER FARUK ÇETİNKAYA% 0,077
ERGANİ

Açılan Sandık Oranı : % 89,81
Katılım Oranı : % 71,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞİYAR GÜLDİKEN% 56,929.552
AK PARTİKEMAL ATABEY% 17,529.099
HÜDA PARHASAN HAKSEVER% 11,55.971
YENİDEN REFAHABDURRAHMAN ZENGİN% 4,552.362
CHPCEVDET AKDEMİR% 4,362.266
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN EFE% 1,51786
SAADETMEHMET BUDAK% 0,96499
DİĞER% 0,58299
İYİ PARTİFARUK YALÇIN% 0,54281
HAK-PARMUSTAFA FEHMİ YAVUZ% 0,4210
HKPABDULBAKİ GÜZEL% 0,36187
BTPREŞAT BAYRAM% 0,23120
DSPCAHİT ULAŞ% 0,23119
APNURCAN SARICAOĞLU% 0,1893
MİLLİ YOLMEHMET CEMAL TALAY% 0,0946
BAĞIMSIZHAMİT UYSAL% 0,0945
HANİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,10
Katılım Oranı : % 73,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBESİLE NARİN% 40,374.312
AK PARTİMEHMET FATİH KAYHAN% 32,073.425
HÜDA PARİHSAN YAŞAR% 21,652.312
YENİDEN REFAHKADRİ KARADUMAN% 3,39362
CHPMEHMET İLHAMİ ÜNAL% 1,31140
İYİ PARTİHAMİT KAÇAN% 0,4750
SAADETMERAL EŞME% 0,3638
BTPDÜNDAR TOMAR% 0,332
DSPMERYEM ULAŞ% 0,089
HAZRO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFUAT MEHMETOĞLU% 50,184.083
DEM PARTİERHAN GÜVEN% 45,633.712
YENİDEN REFAHİSMAİL ERASLAN% 1,67136
İYİ PARTİEMİN BALIKÇI% 1,2299
BTPHASRET ASLAN% 0,4738
SAADETBEDRETTİN TAŞ% 0,4436
DSPABDULLAH TOĞAÇ% 0,3932
KAYAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,77
Katılım Oranı : % 61,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLŞEN SİNCAR% 68,73102.693
AK PARTİALİ RIZA FIRAT% 12,7118.993
HÜDA PARMEHMET DEMİR% 7,0110.470
CHPCANAN DEMİR% 4,046.036
YENİDEN REFAHMAHMUD YAHYA KILIÇ% 3,65.385
DEVA PARTİSİHEBUN AYTEKİN% 1,011.512
SAADETTALİP BEKİRANLI% 0,761.137
ZAFER PARTİSİMEHMET SALİH ÇETİNKAYA% 0,71.050
İYİ PARTİMEHMET ÖZDAĞ% 0,38574
TKPZÜLKÜF HATUNOĞLU% 0,34501
BTPSİNAN KESKİN% 0,2299
DSPMEHMET BULDUK% 0,19276
HKPBARAN YETGİN% 0,14205
MİLLİ YOLMEHMET ŞAH ATASOY% 0,07108
DİĞER% 0,0696
AB PARTİMUHLİS GÜZEL% 0,0691
KOCAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ŞIK% 72,235.276
AK PARTİŞERAFETTİN YİĞİT% 20,271.481
YENİDEN REFAHKADİR BERAT ÖZKAYA% 3,35245
HÜDA PARMEHMET HAN KAYA% 2,01147
CHPVEYSİ KILIÇ% 1,6117
BTPFURKAN BOZTEPE% 0,2921
DSPHACI KAÇAR% 0,2518
KULP

Açılan Sandık Oranı : % 91,26
Katılım Oranı : % 70,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİFATMA AY% 55,428.820
AK PARTİÖMER FARUK YEPREM% 34,015.412
YENİDEN REFAHABDULHAKİM ERASLAN% 4,76758
CHPSERDAL KOÇ% 2,43386
HÜDA PARMEHMET SEKAN GÜNDÜZ% 1,64261
İYİ PARTİMEHMET SALİM CAN% 0,82130
BTPHATİCE KÜBRA KEPEKÇİ% 0,5385
SAADETNEVZAT BARAN% 0,3150
DİĞER% 0,0812
LİCE

Açılan Sandık Oranı : % 90,43
Katılım Oranı : % 75,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDİLEK DİYAR ÖZER% 85,739.840
AK PARTİABDULHALIK TUNCAY% 9,421.081
YENİDEN REFAHSERVET MUTLU% 0,93107
DİĞER% 0,91104
HÜDA PARÖMER TEKDAĞ% 0,8598
DEVA PARTİSİKADRİ GÜNEŞ% 0,8294
İYİ PARTİSEZER YÜCEL% 0,6979
BTPBURAK CAHİT BOZTEPE% 0,5462
BAĞIMSIZMUHARREM AKGÖNÜL% 0,1113
SİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 69,23
Katılım Oranı : % 69,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEVİM BİÇİCİ% 68,3717.054
AK PARTİMEHMET IŞIKTAŞ% 9,142.280
HÜDA PARADNAN BALYEN% 5,411.349
BAĞIMSIZMEHMET BAYKA% 5,11.273
DİĞER% 5,031.255
BAĞIMSIZMURAT ATEŞ% 1,82455
CHPÖMER ERASLAN% 1,47367
DEVA PARTİSİCEMİL BİLMEZ% 1,05261
YENİDEN REFAHCUMA ALİ ÖZTEN% 0,81202
İYİ PARTİCELAL KUTSAL% 0,67167
BTPYUSUF ASLAN% 0,42104
SAADETYAŞAR KUDAT% 0,3895
BAĞIMSIZFAHRETTİN YILMAZ% 0,1947
BAĞIMSIZMEHMETSALİH GEZEN% 0,1434
SUR

Açılan Sandık Oranı : % 99,13
Katılım Oranı : % 69,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADNAN ÖRHAN% 63,5624.330
AK PARTİMEHMET DİLEK% 20,057.675
HÜDA PARMAHMUT UÇAR% 8,943.421
CHPABDULKADİR BEDİR% 2,37906
YENİDEN REFAHMEHMET ERDEM% 1,97755
DEVA PARTİSİMUSTAFA OKAL% 0,99380
İYİ PARTİVEYSİ BOZYIL% 0,48184
SAADETAHMET KARAAĞAÇ% 0,43166
BTPMEHMET ŞAH TUTUŞ% 0,29109
ZAFER PARTİSİLOKMAN KILIÇ% 0,2699
MHPYUSUF ERDİN% 0,2389
HKPBAHTİYAR KOÇAK% 0,1972
DSPKENAN BÜYÜKKOYUNCU% 0,1559
DİĞER% 0,0936
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,78
Katılım Oranı : % 61,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAFİYE AKDAĞ% 62,4850.692
AK PARTİMUHAMMET ASENA% 18,8615.303
HÜDA PARÜZEYİR YUVA% 6,455.230
CHPCEVHER SÖNMEZ% 4,433.595
YENİDEN REFAHSEMİH YILDIRIM% 3,692.997
DEVA PARTİSİMELİS KANDEMİR% 1,01821
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN ELVAN% 0,96774
SAADETREYHAN AKSOY% 0,63507
İYİ PARTİMEHMET SEVİM% 0,42343
SOL PARTİÖZENÇ SEZEK% 0,23189
DSPABDURRAZZAK BAYTOK% 0,22175
BTPFAYSAL ASLAN% 0,21166
HKPRIZA YILDIRIM% 0,13108
YTPSERKAN KIZILTEPE% 0,1297
AB PARTİMUHYETTİN YILDIZÖZ% 0,0976
DİĞER% 0,0760

Kaynak: AA

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