DİYARBAKIR SON

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01.04.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.972
Toplam Seçmen : 1.164.129
Açılan Sandık : 3.972
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 783.940
Geçerli Oy : 722.407
Katılım Oranı : % 67,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 64,09463.022
AK PARTİMEHMET HALİS BİLDEN% 16,83121.571
HÜDA PARFARUK DİNÇ% 7,3553.063
YENİDEN REFAHHİKMET KAPLAN% 3,6926.637
CHPCAFER PEKDEMİR% 3,4925.221
DEVA PARTİSİCENAP EKİNCİ% 1,158.332
SAADETMUHAMMED SABIR FIRAT% 0,75.080
ZAFER PARTİSİMAHMUT TATAR% 0,513.722
İYİ PARTİAHMET ÇAKIR% 0,433.091
TKPDAVUT ŞANLI% 0,412.928
HAK-PARMEHMETŞAH EREN% 0,271.956
DSPALİ ARTUN% 0,251.819
BTPŞEYHMUS ELÇİ% 0,21.426
HKPABDURRAHMAN KAYA% 0,11804
YTPUMUT ANAR% 0,09621
VATAN PARTİSİFERDİ TANHAN% 0,08563
BAĞIMSIZABDULAZİZ KIRKAN% 0,07504
TKHSİBEL ALTINTAŞ% 0,07475
AB PARTİMUSTAFA MALKOÇ% 0,06468
MİLLİ YOLMEHMET ALİ KARA% 0,06446
MİLLETLEYLA KARAKAYA% 0,06408
BAĞIMSIZORKİDE DÜZKAYA% 0,03250
BAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 59,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSİRAÇ ÇELİK% 71,8399.890
AK PARTİBEDİRHAN AKYOL% 11,8816.518
HÜDA PARCENGİZ AYDIN% 6,749.376
CHPMUSTAFA AKYÜZ% 3,464.817
YENİDEN REFAHMEHMET NEZİR DURMAZ% 2,793.885
DEVA PARTİSİHAMDİN ÖZDEMİR% 0,921.280
İYİ PARTİCEMAL CEYLAN% 0,61853
SAADETAHMET BARAN% 0,52717
HKPNAİLE KOÇ EFE% 0,37512
BTPMETİN ÇELİK% 0,27376
HAK-PARHEVAL YILMAZ TEMEL% 0,24326
DSPALİ YUSUF ERASLAN% 0,22301
MİLLİ YOLFEYAT GÖÇLÜ% 0,09127
AB PARTİMAHMUT DURMAZ% 0,0679
BİSMİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMİZGİN EKİN% 67,9936.766
AK PARTİBEHİYE ARSLAN% 15,628.444
HÜDA PARALİ BİLMEZ% 7,574.091
DEVA PARTİSİŞÜKRÜ MERDANOĞLU% 4,432.393
CHPMEHMET SOYLU% 1,951.054
YENİDEN REFAHFAİK KILIÇ% 1,38746
SAADETİBRAHİM ŞİMŞEK% 0,38208
BTPYUSUF TUTUŞ% 0,25137
İYİ PARTİALİ ÜNAL% 0,22117
DSPCANAN İLGİN% 0,21116
ÇERMİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU% 25,666.075
CHPNURETTİN AKDAĞ% 23,145.478
YENİDEN REFAHMURAT AKDAĞ% 22,465.318
DEM PARTİBERAT CAN% 22,355.292
HÜDA PARSEYFETTİN YİĞİT% 5,121.212
SAADETABDULLAH EJDER YİĞİT% 0,3685
İYİ PARTİAHMET EFETÜRK% 0,3481
BTPMEHMET RAMAZAN KEBABCILAR% 0,3172
DSPVEDAT KARAKAŞ% 0,2662
ÇINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEMRA AKYÜZ% 49,2115.780
AK PARTİDAVUT ARZU% 29,139.342
HÜDA PARVEDAT TURGUT% 175.450
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKBULUT% 1,49477
DEVA PARTİSİMEHMET MUSTAFA DOĞAN% 0,74238
CHPHALİT KAYA% 0,69221
İYİ PARTİRAMAZAN DEMİR% 0,51163
SAADETMEHMET VEYSİ YİĞİT% 0,43138
HAK-PARSÜHEYLA BİNGÖL% 0,33106
BTPYASİN ASLAN% 0,2166
DSPDERYA ULAŞ% 0,1549
MİLLİ YOLMEHMET EYYÜP GÜMÜŞ% 0,1134
ÇÜNGÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ SUAT AKMEŞE% 45,432.732
YENİDEN REFAHZÜBEYİR ARSLANCA% 43,372.608
DEM PARTİHABİB DEMİRKOL% 4,21253
CHPGÜLER KOÇYİĞİT% 3,26196
HÜDA PARMEHMET GÜLDOĞDU% 1,71103
TKPSENAYİ YEŞİLÇİNAR% 0,5634
İYİ PARTİMEHMET SIDDIK KARADAĞLI% 0,5533
SAADETAYŞE DAĞ% 0,5131
BTPAHMET HAYDAR EŞKİ% 0,2314
DSPAHMET KAPÇAK% 0,1710
DİCLE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHACİ AKENGİN% 48,348.415
AK PARTİFELAT AYGÖREN% 26,574.626
YENİDEN REFAHHALİT AYDIN% 12,172.118
HÜDA PARALİ GÖÇTÜRK% 4,63806
BAĞIMSIZMURAT ARUKAN% 1,71298
DEVA PARTİSİHÜSEYİN LEVENT% 1,46255
CHPMEHMET SELİM AKBAŞ% 1,38241
BAĞIMSIZFERHAT DURMAZ% 1,28223
SAADETABDULVAHAP DİYAPOĞLU% 0,82143
İYİ PARTİYUNUS BAŞAL% 0,3967
BTPYUNUS TUTUŞ% 0,3357
HKPADNAN KAYA% 0,353
APÖZGÜR KARAKUŞ% 0,2543
BAĞIMSIZMEHMET DOĞAN% 0,234
DSPMUSTAFA BİROĞLU% 0,1729
EĞİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT SEYDAOĞLU% 38,114.589
DEM PARTİMEHMET ZÜLKÜF POLAT% 36,314.372
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 13,581.635
HÜDA PARALİ DURGUNSU% 4,19504
YENİDEN REFAHMAHMUT AKATAY% 3,81459
CHPAHMET AKTAY% 1,57189
DEVA PARTİSİZEYNEL BEKİL% 0,84101
İYİ PARTİENSARİ BARLAS% 0,7185
BTPMEDİNE KAN% 0,4453
DSPSAİT TUTUŞ% 0,3441
BAĞIMSIZÖMER FARUK ÇETİNKAYA% 0,112
ERGANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞİYAR GÜLDİKEN% 56,6232.706
AK PARTİKEMAL ATABEY% 18,0710.439
HÜDA PARHASAN HAKSEVER% 11,526.654
YENİDEN REFAHABDURRAHMAN ZENGİN% 4,752.743
CHPCEVDET AKDEMİR% 4,392.535
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN EFE% 1,57907
SAADETMEHMET BUDAK% 0,92533
İYİ PARTİFARUK YALÇIN% 0,53308
HKPABDULBAKİ GÜZEL% 0,41235
HAK-PARMUSTAFA FEHMİ YAVUZ% 0,35203
BTPREŞAT BAYRAM% 0,26150
DSPCAHİT ULAŞ% 0,24135
APNURCAN SARICAOĞLU% 0,17100
BAĞIMSIZHAMİT UYSAL% 0,158
MİLLİ YOLMEHMET CEMAL TALAY% 0,157
HANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBESİLE NARİN% 38,855.261
AK PARTİMEHMET FATİH KAYHAN% 31,64.279
HÜDA PARİHSAN YAŞAR% 23,53.182
YENİDEN REFAHKADRİ KARADUMAN% 3,58485
CHPMEHMET İLHAMİ ÜNAL% 1,19161
İYİ PARTİHAMİT KAÇAN% 0,5474
SAADETMERAL EŞME% 0,3446
BTPDÜNDAR TOMAR% 0,2939
DSPMERYEM ULAŞ% 0,1115
HAZRO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFUAT MEHMETOĞLU% 50,184.083
DEM PARTİERHAN GÜVEN% 45,633.712
YENİDEN REFAHİSMAİL ERASLAN% 1,67136
İYİ PARTİEMİN BALIKÇI% 1,2299
BTPHASRET ASLAN% 0,4738
SAADETBEDRETTİN TAŞ% 0,4436
DSPABDULLAH TOĞAÇ% 0,3932
KAYAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 61,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLŞEN SİNCAR% 68,86108.555
AK PARTİALİ RIZA FIRAT% 12,6920.000
HÜDA PARMEHMET DEMİR% 7,0811.168
CHPCANAN DEMİR% 4,036.351
YENİDEN REFAHMAHMUD YAHYA KILIÇ% 3,515.542
DEVA PARTİSİHEBUN AYTEKİN% 1,011.598
SAADETTALİP BEKİRANLI% 0,781.224
ZAFER PARTİSİMEHMET SALİH ÇETİNKAYA% 0,711.117
İYİ PARTİMEHMET ÖZDAĞ% 0,37591
TKPZÜLKÜF HATUNOĞLU% 0,34536
BTPSİNAN KESKİN% 0,2311
DSPMEHMET BULDUK% 0,16254
HKPBARAN YETGİN% 0,13200
MİLLİ YOLMEHMET ŞAH ATASOY% 0,07110
AB PARTİMUHLİS GÜZEL% 0,0697
KOCAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ŞIK% 72,235.276
AK PARTİŞERAFETTİN YİĞİT% 20,271.481
YENİDEN REFAHKADİR BERAT ÖZKAYA% 3,35245
HÜDA PARMEHMET HAN KAYA% 2,01147
CHPVEYSİ KILIÇ% 1,6117
BTPFURKAN BOZTEPE% 0,2921
DSPHACI KAÇAR% 0,2518
KULP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİFATMA AY% 55,959.834
AK PARTİÖMER FARUK YEPREM% 32,525.716
YENİDEN REFAHABDULHAKİM ERASLAN% 4,93867
CHPSERDAL KOÇ% 2,71476
HÜDA PARMEHMET SEKAN GÜNDÜZ% 1,91336
İYİ PARTİMEHMET SALİM CAN% 0,93164
BTPHATİCE KÜBRA KEPEKÇİ% 0,62109
SAADETNEVZAT BARAN% 0,4375
LİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDİLEK DİYAR ÖZER% 86,0811.169
AK PARTİABDULHALIK TUNCAY% 9,121.183
HÜDA PARÖMER TEKDAĞ% 1,34174
DEVA PARTİSİKADRİ GÜNEŞ% 1,09142
YENİDEN REFAHSERVET MUTLU% 0,91118
BTPBURAK CAHİT BOZTEPE% 0,791
İYİ PARTİSEZER YÜCEL% 0,6483
BAĞIMSIZMUHARREM AKGÖNÜL% 0,1215
SİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEVİM BİÇİCİ% 70,726.009
AK PARTİMEHMET IŞIKTAŞ% 9,083.342
HÜDA PARADNAN BALYEN% 6,22.279
BAĞIMSIZMEHMET BAYKA% 5,662.081
BAĞIMSIZMURAT ATEŞ% 2,17799
CHPÖMER ERASLAN% 1,72631
YENİDEN REFAHCUMA ALİ ÖZTEN% 1,49547
DEVA PARTİSİCEMİL BİLMEZ% 1,17431
BTPYUSUF ASLAN% 0,57211
SAADETYAŞAR KUDAT% 0,55204
İYİ PARTİCELAL KUTSAL% 0,2798
BAĞIMSIZFAHRETTİN YILMAZ% 0,2179
BAĞIMSIZMEHMETSALİH GEZEN% 0,2178
SUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADNAN ÖRHAN% 63,624.607
AK PARTİMEHMET DİLEK% 20,017.740
HÜDA PARMAHMUT UÇAR% 8,893.441
CHPABDULKADİR BEDİR% 2,35911
YENİDEN REFAHMEHMET ERDEM% 2,13824
DEVA PARTİSİMUSTAFA OKAL% 1385
İYİ PARTİVEYSİ BOZYIL% 0,48186
SAADETAHMET KARAAĞAÇ% 0,44169
BTPMEHMET ŞAH TUTUŞ% 0,28108
ZAFER PARTİSİLOKMAN KILIÇ% 0,26101
MHPYUSUF ERDİN% 0,2284
HKPBAHTİYAR KOÇAK% 0,1974
DSPKENAN BÜYÜKKOYUNCU% 0,1560
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 61,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAFİYE AKDAĞ% 62,5150.850
AK PARTİMUHAMMET ASENA% 18,8215.312
HÜDA PARÜZEYİR YUVA% 6,55.285
CHPCEVHER SÖNMEZ% 4,433.601
YENİDEN REFAHSEMİH YILDIRIM% 3,713.018
DEVA PARTİSİMELİS KANDEMİR% 1,02829
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN ELVAN% 0,96780
SAADETREYHAN AKSOY% 0,63511
İYİ PARTİMEHMET SEVİM% 0,42343
SOL PARTİÖZENÇ SEZEK% 0,24194
DSPABDURRAZZAK BAYTOK% 0,21174
BTPFAYSAL ASLAN% 0,2166
HKPRIZA YILDIRIM% 0,14111
YTPSERKAN KIZILTEPE% 0,1298
AB PARTİMUHYETTİN YILDIZÖZ% 0,0976

Kaynak: AA

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