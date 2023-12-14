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Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı - Son Dakika
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Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı

Diyarbakır Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etkinlikte Diyarbakır'ın kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri tanıtılacak. İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi ama yarının da bugünden daha iyi olacağını belirtti.

14.12.2023 - 18:58,
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DİYARBAKIR Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı etkinlik alanında başladı. 14-17 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte, Diyarbakır'ın kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri, kültürel kıyafetleri, yöresel lezzetleri ziyaretçilere tanıtılacak. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır'da huzurla birlikte İstanbul'da bulduğunuz her şeyi bulabilirsiniz. Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi ama yarını da bugünden daha iyi olacak dedi.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) tarafından düzenlenen 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' Atatürk Havalimanı etkinlik alanında başladı. 4 gün devam edecek olan etkinlikte ziyaretçiler, kentin kültürünü, gastronomisini, doğal güzelliklerini, kültürel kıyafetlerini, yöresel lezzetlerini yani Diyarbakır'a dair her şeyi bulabilecek. Etkinliğin açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eski bakan Salim Ensarioğlu, eski bakan Abdulkadir Aksu da katıldı. Kurdele kesiminin ardından Diyarbakır Yöresel Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle tanıtım günleri başladı. Tanıtım günleri kapsamında Atatürk Havalimanı etkinlik alanına kurulan yöresel stantlarla Diyarbakır'ın lezzetleri ziyaretçilerle buluştu.

'DİYARBAKIR'IN BUGÜNÜ DÜNDEN DAHA İYİ AMA YARINI DA BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAKö

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Ortaokulu Batman Beşiri'de okudum. 1984 yılında Diyarbakır'ı gördüm. Sonraki dönemde gerek Siirt'te ve Gaziantep'te çalıştığımız dönemde Diyarbakır için herkesin ortak kanaati şuydu; Adeta Güneydoğu'nun İstanbul'u. Diyarbakır'da huzurla birlikte İstanbul'da bulduğunuz her şeyi orada bulabilirsiniz. Hatta fazlasını da bulabilirsiniz. Özellikle genç nüfusun yoğun olması, organize sanayi bölgelerinin olması, bölge teşviklerinden yararlanması, güçlü bir tarım altyapısının olması, ham maddenin olması, konum itibariyle Orta Doğu'ya ürettiklerini satabilecek durumda olması Diyarbakır'ı Türkiye Yüzyıl'ında daha ileriye taşıyacaktır. Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi ama yarını da bugünden daha iyi olacak diye konuştu.

'DİYARBAKIR'IN İNSANI MERTTİR, HİÇBİR ŞEY İLE OYNAMAZ

Tanıtım günleri için Diyarbakır'dan gelen çiğköfte ustası Fırat Yılmaz, 'Diyarbakır'dan geliyoruz. İstanbul'daki hemşerilerimize Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini tattırmaya geldik. Diyarbakır'da çiğköfte şubemiz var. Buraya da geldik, 4 gün boyunca hizmet vereceğiz. Gayet ilgi var. Biz çiğköfteyi makineyle değil elle yoğuruyoruz. Bittikçe yenisini yapıyoruz, doğal bir çiğköfte yapıyoruz. Çiğköfte bir eğlencedir, hem yapması hem yemesi zevklidir. Çiğköfte Urfa, Adıyaman'ın değil en iyi yapanındır. Diyarbakır'ın bir özelliği de var, insanı merttir. Hiçbir şey ile oynamaz dedi.

Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı\'nda başladı
Kaynak: DHA
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