Diyarbakır Valisi Zorluoğlu\'dan Belediyelerle İş Birliği Mesajı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyarbakır Valiliği'ne atanan eski AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve başladı. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ı daha yaşanabilir marka bir şehir haline getirmek için belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacaklarının mesajını verdi.

10 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyarbakır Valisi olarak atanan eski AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kente gelerek görevine başladı. Valilik binasında kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Diyarbakır Valiliği'ne atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkürlerini ileten Vali Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle atanmış olduğum Diyarbakır Valiliği görevine bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle 33 ayrı medeniyete ve sayısız kültüre ev sahipliği yapmış ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olan kadim şehir Diyarbakır'a vali olarak atanmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Beni bu şerefli görev layık gören Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Diyarbakır'dan şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Geçmişti taşıdığı evrensel mirasını Anadolu kültürü ve irfanıyla yeniden yoğuran ve dünyayla paylaşan bu müstesna şehre hizmet bizim için büyük bir onur olmakla birlikte çok önemli mesuliyetleri de omuzlarımıza yüklemekteyiz" diyen Vali Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun bilinci olarak bütün mesai arkadaşlarımla birlikte hedefimiz insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, toplumun tüm kesimlerini kucaklayabilen, katılıma açık, şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışını ortaya koymaktır. Yönetim geleneğimizin önemli unsuru olan istişare kültürünü yaşatacak, soruna en yakın olana, çözüme de en yakındır anlayışıyla şehrin meselelerini mutlaka taraflarıyla konuşarak çözme gayreti içinde olacağız. Makamında masasında oturan bir vali değil, daha çok sahada vatandaşların arasında olan bir vali profili çizmeye gayret edeceğiz. Özellikle devletimizin desteğine ve şefkatine en fazla ihtiyaç duyan şehit ve gazi ailelerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engelli vatandaşlarımız ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz."

'Diyarbakır'ı inşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getireceğiz'

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kurumlarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirterek, "Başta terörle ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere güvenlik ve asayişin sağlanmasından, sosyal yardım ve desteğe, kentsel dönüşümden yeni istihdam alanı oluşturmada, tarım ve sanayi hizmetlerinden ekonomik büyümeye, gençlik hizmetlerinden turizme, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya ve ulaşım altyapılarına kadar halkımızın hayatını kolaylaştıracak yeni projelerin hazırlanıp uygulamaya geçilmesinde yoğun bir çaba içinde olacağız. Bölgemizin lideri olan ilimizi daha yaşanabilir marka bir şehir yapma yolunda sayın milletvekillerimiz başta olmak üzere, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ve basın ile medya kuruluşlarımızla sürekli beraber çalışacak ve Diyarbakır'ı inşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getireceğiz" şeklinde konuştu.