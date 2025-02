Diyarbakırlı Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Güncel

DİYARBAKIRLI kick boksçular, Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak kente döndü.

Diyarbakırlı kick boksçular, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 21- 28 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına 20 kişilik kafileyle katıldı. Şampiyonaya katılan 10 erkek ve 10 kadın sporcu, 3'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak kente döndü. Takımın sporcusu ve aynı zamanda antrenörü de olan Dilek Erol, başarılarıyla yeni nesil kızlara ışık olmayı hedeflediklerini belirterek, "21- 28 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Müsabakaları'na Diyarbakır'dan 20 kişiyle takım halinde katıldık. Şampiyonada 8 madalya elde ettik. Bu madalyaların 3'ü altın, 2'si gümüş 3'ü de bronz madalya. Şu anda 3 tane milli takım adayı sporcumuz var. Bunlardan biri de benim. Diğer sporcularımız Merve Kaymaz büyük bayanlarda ve Sudenaz Karabulut da genç bayanlarda milli takıma adaylar. Antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. İleriki nesillere ışık olmaya çalışıyoruz. Kendimiz gibi şampiyon sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'EN İYİ SONUCU ALIP DİYARBAKIR'A DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Şampiyonada altın madalya aldığını belirten Erol, "Beni yetiştiren ağabeyim Bilgin Erol, kendisi şu an yanımızda değil ama her zaman emeği üstümüzde var, kendisine teşekkür ediyorum. Katıldığımız turnuva zaten milli takım seçme kriteri diye geçiyor. Bir ayağımız daha var, İzmir'deki Türkiye şampiyonası. O da temmuz ayında yapılacak. 2 turnuvada şampiyon olan sporcular milli takımı garantilemiş oluyor. Eşitlik durumunda ise mesela birinci olan sporcu diğer turnuvada yenilmiş, ikinci olmuş, o durumda da puan durumuna bakıyorlar. En yüksek puanı alan sporcular milli takıma gidiyor. Elimizde yeni yetişen sporcular için şampiyon adaylarımız var. Şu an mevcut 3 şampiyonumuz var, bunlardan biri benim. Üçümüz de iddialıyız ve İzmir'de yapılacak Türkiye şampiyonasında şampiyon olmayı hedefliyoruz. Mayıs ayında önümüzde bir dünya kupası var, uluslararası bir turnuva ve kulüp olarak yine katılacağız. Elimizden geldiğince özenli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En iyi sonucu alıp Diyarbakır'a dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'ARKADAŞIMIN TAVSİYESİYLE BAŞLADIM'

Sporculardan Merve Kaymaz, milli takıma girmeyi hedeflediğini ifade ederek, "21- 28 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum büyük bayanlarda. Sonraki hedefim, mayıs ayında yapılacak Dünya kupasında şampiyon olduktan sonra İzmir'de yapılacak turnuvada da şampiyon olup milli takıma gitmek. Bu spora arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Daha sonra hocalarımla beraber derece almaya başlayınca, ilerlemeyi başlayınca devam ettirmek istedim. Birkaç yıldır devam ediyorum ve güzel dereceler elde ediyoruz" dedi.

'AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASI'NDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

2020'de başladığı kick boksta milli takıma seçilen Sudenaz Karabulut ise hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2023 yılında milli takıma girdim. En son Antalya'daki Kick Boks Şampiyonası'nda 5 maç alarak Türkiye şampiyonu oldum. Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak dünya kupası uluslararası müsabakalarda da dünya şampiyonu olup İzmir'de yapılacak ve milli takıma kriter olan maçlarda da şampiyon olup milli takıma gitmeyi hedefliyorum. 5 yılda 7 tane Türkiye şampiyonluğum, 3 tane dünya kupası şampiyonluğum, 1 Akdeniz oyunları şampiyonluğum var. İleride yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum."

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,