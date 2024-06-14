Doğu Anadolu'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlanıyor

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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, İl Jandarma Komutanlığı bando takımı tarafından marşlar söylendi. Daha sonra Jandarma personeli, Yakutiye Kent Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Düz, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, gaziler, jandarma personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'daki kutlamalar Güney Çevre Yolu bölgesindeki İl Jandarma Komutanlığında yapıldı.

Buradaki kutlamalara, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 25'inci Hudut Tugay ve Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir diğer yetkililer ve jandarma personeli ile aileleri katıldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın önemli bir misyon yüklendiğini, sadece adli ve kolluk olarak değil aynı zamanda asrın felaketi depremde de önemli görevler icra ettiğini söyledi.

Kutlamalar, askerlerin gösterileri, müzik dinletisi ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Ağrı

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salon girişinde jandarmanın kullandığı silahlar ve çeşitli malzemeler sergilendi.

Programda konuşan Vali Mustafa Koç, jandarma teşkilatının insan odaklı bir anlayışla halk ile devlet arasında önemli bir köprü ve milletin güven kaynağı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye, asayişten trafik güvenliğine kadar birçok alanda vatan topraklarımızın her bir karışında gece, gündüz demeden fedakarca vazife yürüten, üstlendiği önemli görevleri yüksek vazife şuuruyla yerien getiren, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan jandarma teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzuru ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ise jandarma ve emniyet personelinin kahramanca, canı pahasına en zor arazi koşullarında teröristle mücadele harekatı icra ettiğini ve bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yaptığını aktardı.

Şiirlerin okunması, şehit yoklamasının alınmasıyla devam eden program, jandarma ekibinin zeybek gösterisi, komando marşının okunması ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, il protokolü, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kars

Kars'ta jandarma teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anma programı ve etkinlik düzenlendi.

Bedesten bölgesindeki etkinlikte, jandarma personelinin kullandığı yerli ve milli silahlar sergilendi.

Burada konuşan Kars Valisi Ziya Polat, kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin var olacağını ve jandarma personelinin de bu devlete ve millete hizmet edeceğini vurgulayarak, "Gerektiğinde seve seve şehadet şerbeti içeceğiz. Devlet, millet, bayrağımız ve ezanımız için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Biz emrimizi devletten alırız, bu aziz millete de hizmet ederiz. Tüm güvenlik güçlerimizle her zaman her yerde hazırız." dedi.

Sergide, şiir kategorisinde dereceye giren Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Nama, Fen Lisesi öğrencisi Kevser Kılıç ve Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Eliş'e ödülleri takdim edildi.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper ile bazı il protokolü katıldı.

Erzincan

Erzincan'da program İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Jandarmanın bomba arama ile arama kurtarma köpeklerinin gösterisiyle devam eden programda, komando timleri gösteri yapıp Türk bayrağı açtı.

Programda komando marşını okuyan tim, uzun süre alkışlandı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, jandarmanın her alanda olduğunu belirterek, "Jandarma teşkilatı kısa bir süreye kadar güvenlikten sorumluydu ama dünyanın değişmesiyle artık jandarma teşkilatı sosyal olaylarda, insani olaylarda ve vatandaşın kalbine dokunmakta çok büyük hizmetler ediyor. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde varlar. ve milletimize hizmet etmenin aşk ve şevki içerisindeler." dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ise teşkilatın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

Katılımcılar, program sonunda jandarmanın faaliyetlerini anlatan sergiyi gezdi.