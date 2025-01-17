Dolandırıcılık Operasyonunda 21 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlendi.

İncelemede 5 kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluştukları, birkaç gün vakit geçirerek güvenlerini kazandıkları, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek bir anlık boşluklarından faydalanıp hesaplarındaki parayı aktarıp kaçtıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, paraların aktarıldığı hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen 5'i kadın 21 suç örgütü üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı M.B'nin de bulunduğu 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lirayı dolandırdıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin buluştukları mağdurların paralarını kendi hesaplarına aktardıktan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.