Dolap, 2024\'te 17 Milyon Ürün Satışı Gerçekleştirdi

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KULLANICILARIN hem tasarruf etmesi hem sürdürülebilir tüketime katkı bulunması amacıyla ikinci el alışveriş platformu Dolap, 2024 yılı boyunca 17 milyon ürünün satışına aracılık ettiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şirketin 2024 yılı verilerine göre toplam 17 milyonun üzerinde ürün satılırken, bunların 12 milyonunu ikinci el ürünler oluşturdu. 2024 yılında platform kullanıcıları, sadece ikinci el ürün satışı yaparak toplamda 4 milyar TL'nin üzerinde kazanç elde etti. Dolap'ın 2024 yılı performansı, Türkiye'de ikinci el alışveriş platformlarına olan ilginin arttığını ve tüketicilerin bilinçli tüketim ile sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor" denildi.

PLATFORMDA PAZARLIĞIN GÖZDESİ, TEKLİF YÖNTEMİ

Kullanıcıların beğeni, teklif, takip, yorum gibi özelliklerle alışveriş sürecinin bir parçası olabildiği belirtilen açıklamada, "Bu etkileşim araçları sayesinde, 2024 yılında toplam etkileşim 7 milyonu buldu. Ayrıca yapılan alışverişlerde önemli bir kısmı, alıcıların satıcıya fiyat teklifi sunabildiği 'teklif' yöntemiyle gerçekleşti. Bu yöntem sayesinde alıcılar ürünler için istedikleri fiyatı teklif ederek pazarlık yapma imkanı bulurken, satıcılar da daha fazla satış yapma şansı yakaladı. Tekliflerle elde edilen toplam indirim tutarı 815 milyon TL'yi aştı" ifadeleri kullanıldı.

KADIN GİYİM VE AKSESUAR KATEGORİSİ 8,3 MİLYON ADET SATIŞA ULAŞTI

Platformda en popüler kategorinin 'Kadın Giyim ve Aksesuar' olduğunu aktaran şirket, açıklamasına şöyle devam etti:

"2024 yılındaki kategori bazlı performansa göre, Kadın Giyim ve Aksesuar kategorisi 8,3 milyonun üzerinde ürün satışı ile açık ara liderliğini korudu. Bu kategoride en çok tercih edilen ürün grupları arasında pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı yer aldı. 'Ev & Yaşam' kategorisi ikinci sırada yer alırken; onu 'Erkek Giyim ve Aksesuar', 'Çocuk & Bebek' ve 'Elektronik' kategorileri takip etti."

SATIŞ VE ALIŞTA ÜÇ BÜYÜK İL DIŞINDA BURSA VE ANTALYA İLK 5'TE YER ALDI

Şirket, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Dolap'ta 2024 yılında hem alış hem satışlarda İstanbul açık ara önde giderken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Bursa ve Antalya ise alış ve satışlarda ilk 5 şehir arasında yer aldı. Yılın en yoğun satış dönemi Mart ayı olarak kaydedildi. Mart ayında en çok satılan ürün grubu 'Pantolon' oldu."