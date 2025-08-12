Dünya Fındık Haftası Trabzon'da Kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya Fındık Haftası Trabzon'da Kutlandı

12.08.2025 14:59
Trabzon'da düzenlenen Dünya Fındık Haftası etkinliği, örnek bahçede fındık hasadı ile başladı.

DOĞU Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındığın hasat zamanı olan ağustos ayının ikinci haftasında, Trabzon'da geleneksel hale getirilen 'Dünya Fındık Haftası' etkinliğinin 3'üncüsü düzenlendi.

Trabzon Ticaret Borsa'nın girişimleriyle geleneksel hale gelen 'Dünya Fındık Haftası' etkinliğinin 3'üncüsü, Yomra ilçesi İkisu Mahallesi'nde seçilen örnek bahçedeki hasatla başladı. Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında 2013 yılında kurulan ve Ömer Ustaömeroğlu'na ait olan örnek bahçede gerçekleştirilen etkinliğe; eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, çevre illerin oda başkanları ve davetliler katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Örnek bir fındık bahçesi nasıl olur diye Türkiye'ye göstermek üzere bugün bu töreni yapıyoruz. 'Karadeniz insanının zekası nereden geliyor? diye soruyorlar. Fındıktan geliyor tabii. Dünya Fındık Haftası'nın her yıl kutlayan borsa başkanıma ve Meclis başkanıma teşekkür ediyorum. Sakarya'dan Artvin'e kadar tüm borsa başkanlarımız bizimle birlikte, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

'ASIL İŞ BAKIMDA'

Vali Aziz Yıldırım, fındık bahçelerindeki bakım dikkat çekerek, "Fındık, geçmişimizde çok büyük alanlarda yapılıyordu. Şimdi de alanımız büyük fakat üretimimiz geçmişteki kadar değil. Arkadaşlarımız sebeplerini araştırılar. Örnek bahçeler oluşturuldu. Yan bahçelerdeki fındığın ortalaması 100 kilo iken, bu bahçede 250 kilonun üzerinde. Önemli bir farklılık. Geçmişte dünyadaki fındık üretiminin yüzde 80'ini biz karşılıyorduk, şimdi yüzde 70'ler civarındayız. Bu seneki rekoltemizin daha düşük olduğunu söylediler. Kokarca böceği ve don olayı etkili oldu. Asıl iş bakımdadır. Bakım farklı olunca alınan verim de farklıdır" diye konuştu.

5 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFİ

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "Fındık deyince akla Türkiye geliyor. Fındığın ilk dikildiği alanlardan biri de şehrimiz. Yaptığımız çalıştaylarla fındığımızın yaşlandığının farkındalığını ortaya koyuyoruz. Bu örnek bahçede geçen sene 250 kilo verim aldık. Fındık haftasında farkındalık sağlayarak tüm yaşlanmış bahçelerimizde 750 bin tonlar değil de 1,5 milyon tonlardan bahsedilerek 2,5 milyon dolar değil de 5 milyon dolar gelir elde etmek amacını güdüyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine katkı sunarız" dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, şapka takarak ellerindeki filelerle bahçeye girip fındık topladı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.