Dünya İnsan Dayanışma Derneği, Bitlis'te 11. köy okulunu açıyor - Son Dakika
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Dünya İnsan Dayanışma Derneği, Bitlis'te 11. köy okulunu açıyor

Dünya İnsan Dayanışma Derneği, Bitlis\'te 11. köy okulunu açıyor

Dünya İnsan Dayanışma Derneği, 'Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim' projesi kapsamında Bitlis'in Yolalan ilçesinde 240 çocuğun eğitim alabileceği 11. köy okulunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Dernek başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, açılacak okul ile bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitim alabileceğini belirtti.

22.07.2024 14:20
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Dünya İnsan Dayanışma Derneği (World Human Relief), Anadolu'da 'Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim' projesi kapsamında 11'inci köy okulunu açmaya hazırlanıyor. Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyete geçecek ve bu köylerde ikamet eden 240 çocuğun eğitim alabileceği okulun temel atma töreni gerçekleştirildi. Açılacak okul ile bölgedeki yüzlerce çocuk eğitim alabileceğini belirten dernek başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir" dedi.

Dünya İnsan Dayanışma Derneği (World Human Relief), Anadolu'da eğitime erişimi artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında açacağı 11'inci okulun temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Bitlis İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı -Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Zırhlıoğlu ve Fatih Zırhlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

ZARA: TOPLAM 11 KÖYDEN ÇOCUKLARIMIZI EĞİTİME ULAŞTIRACAĞIZ

Açılış töreninde konuşan Dünya İnsan Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, " Afrika, Asya ve Anadolu'da açtığımız ilk ve ortaokullar ile yüzlerce çocuğu eğitime kazandırdık. Şimdi 11'inci okulumuzu Bitlis Yolalan'da açarak Yeni Mahalle, Düzköy, Boztepe, Kale, Çınarbaşı, Konaç, Yolalan merkez, Üçkardeş, Kavakdibi, Samanlı, Ören olmak üzere toplam 11 köyden çocuklarımızı eğitime ulaştıracağız" dedi.

"BİR OKUL İNŞA ETMEK BİR ULUSU EĞİTMEK DEMEKTİR"

Türkiye'nin yüzde 80'inin köylerden oluştuğunu ve bu köylerin eğitimle kalkındırılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Zara, "Bizim için her çocuk bir define, bu amaçla eğitime erişimin zor olduğu Anadolu kırsalında okullar yapmayı amaç edindik. Eğitimin, yoksulluğa, şiddete ve karanlığa karşı olan gücüne inanıyoruz. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir. Okul yaptığımız her yörede ayrıca gezici eğitim ekipleri kurarak köy köy dolaşıp çocuk ve yetişkinlere, özellikle çocuk istismarını ve erken yaş evliliklerini önleyici eğitimler veriyoruz. Amacımız sadece bilinçlendirmek değil, farklı mesleklerden gelen profesyonellerle çocuk ve ailelerine rol modeli ve ilham olmak" diye konuştu.

Daha önce Hakkari, Ağrı, Erzurum, Van, Kars, Mardin ve Afrika'da da okullar açan derneğin başlıca faaliyetleri arasında Anadolu kırsalında köy okulları inşa etmek ve dezavantajlı çocuklara burs sağlamak, çocuğa yönelik istismarı ve erken yaş zorla evlilikleri önlemek için aile odaklı eğitimler vermek, toplumun hak ihlalleri ve travma konusunda farkındalığını arttırmak gibi başlıklar bulunuyor. Dernek ayrıca, afetlerde ve kitlesel travmalarda insani ve psikolojik destek sağlıyor; Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri (UTÖMER) açarak travmaya maruz kalana ve maruz bırakana ücretsiz psikolojik destek imkanı sunuyor.

Kaynak: DHA

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